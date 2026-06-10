GitLab ist jetzt als vollständig verwaltete Plattform auf Google Cloud verfügbar, betrieben von GitLab-zertifizierten Managed Service Providern (MSPs) – mit den neuesten Google-KI-Modellen bereits integriert. Über MSP-Partner wie Beyond und Digital Future lässt sich eine skalierbare, zuverlässige DevSecOps-Architektur auf GitLab und Google Cloud aufbauen – mit vollständiger Kontrolle über den Speicherort von Code, Pipelines und Sicherheitsdaten sowie Zugang zu Googles neuesten Gemini- und Gemma-Modellen auf derselben verwalteten Plattform.

Dies baut auf unserer Kooperation vom April 2026 auf, die es ermöglicht, Google-Modelle über GitLab Duo Agent Platform aufzurufen und diese Nutzung auf das bestehende Google-Cloud-Budget anzurechnen. Ab heute ist zusätzlich ein vollständig verwalteter Betrieb der Plattform selbst möglich – verbunden mit einem umfangreicheren und schneller wachsenden Modellangebot.

Was das bedeutet

Softwareentwicklung in großem Maßstab bringt zwei Anforderungen in Konflikt: den Zugang zu leistungsfähigen, aktuellen KI-Modellen einerseits und die Kontrolle über Code, Pipelines und Sicherheitsdaten andererseits – idealerweise innerhalb derselben Plattform, ohne zwischen verschiedenen Tools zu wechseln. Viele Teams entscheiden sich letztlich für einen der beiden Aspekte: Datensouveränität ohne moderne KI oder moderne KI ohne ausreichende Governance. Diese Kooperation zielt darauf ab, beides zu ermöglichen.

GitLab vollständig verwaltet auf Google Cloud betreiben

Die Integration übernehmen zertifizierte Partner. GitLab-zertifizierte MSP-Partner wie Beyond und Digital Future bieten jetzt ein vollständig verwaltetes GitLab-Angebot auf Google Cloud an – konzipiert für Organisationen mit länderspezifischen Anforderungen an Datensouveränität, Datenresidenz und weitere Compliance-Vorgaben.

Daten bleiben dort, wo sie erforderlich sind. Volle Kontrolle darüber, wo Code, Pipelines und Sicherheitsdaten gespeichert werden – bei gleichzeitigem Betrieb der vollständigen GitLab-Plattform auf Google-Cloud-Infrastruktur.

Volle Kontrolle darüber, wo Code, Pipelines und Sicherheitsdaten gespeichert werden – bei gleichzeitigem Betrieb der vollständigen GitLab-Plattform auf Google-Cloud-Infrastruktur. Kein Betriebsaufwand. Der MSP-Partner betreibt die Plattform gemäß einem definierten Service-Level-Agreement, sodass das eigene Team keine Infrastrukturverantwortung trägt.

Der MSP-Partner betreibt die Plattform gemäß einem definierten Service-Level-Agreement, sodass das eigene Team keine Infrastrukturverantwortung trägt. Prüfbereit durch Konzeption. Compliance-Teams behalten Einblick in jede Agent-Aktion, jeden Merge Request und jeden Sicherheitsbefund über GitLabs integrierte Audit- und Policy-Controls. Governance endet nicht, wenn ein Agent einen Workflow übernimmt.

Je nach Aufgabe das passende Modell

Die neuesten Gemini-Modelle, darunter Gemini 3.5 Flash, sind jetzt in GitLab Duo Agent Platform über die Gemini Enterprise Agent Platform verfügbar. Da GitLab am Early-Access-Programm von Google teilnimmt, werden neue Gemini-Modelle kontinuierlich in Duo integriert – ohne zusätzlichen Beschaffungsaufwand. Da unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Modelle erfordern, bietet das Angebot eine klare Auswahl:

Modell Geeignet für Verfügbarkeit Neueste Gemini-Modelle (inkl. Gemini 3.5 Flash) Das vollständige Spektrum – von leistungsstarker, latenzarmer Arbeit wie Code-Vervollständigung und schnellen Review-Vorschlägen bis hin zu tiefgehendem Reasoning für Architekturentscheidungen, Multi-File-Refactoring und komplexe Sicherheitsanalysen Managed (GitLab.com + Self-Managed), sofort verfügbar Gemma 4 Open Weights für den selbst verwalteten Betrieb mit vollständiger Kontrolle GitLab Duo Self-Hosted, sofort verfügbar

Für Teams mit selbst verwaltetem Betrieb und regulierten Umgebungen steht Gemma 4 jetzt für GitLab Duo Self-Hosted zur Verfügung – eine Open-Weight-Alternative zu Gemini. Das Modell lässt sich in GitLabs Self-Hosted-Modellarchitektur integrieren, sodass ein eigenes AI Gateway betrieben und jede Anfrage sowie Antwort innerhalb der eigenen Umgebung verbleibt – on-premises oder in einer privaten Cloud.

Vorhandenes Google-Cloud-Budget einsetzen

GitLab und Duo Agent Platform lassen sich über den Google Cloud Marketplace beziehen und auf das bestehende Google-Cloud-Budget anrechnen:

Kein neuer Budgetprozess. Agentic AI auf Basis einer bereits bestehenden Vereinbarung skalieren, ohne quartalsweise neue Beschaffungsprozesse einzuleiten.

Agentic AI auf Basis einer bereits bestehenden Vereinbarung skalieren, ohne quartalsweise neue Beschaffungsprozesse einzuleiten. Eine Abrechnung, eine Übersicht. Plattform-, Inferenz- und Infrastrukturkosten werden in der Google-Cloud-Abrechnungsansicht zusammengeführt – kein Abgleich zwischen verschiedenen Anbietern erforderlich.

Zusätzlich stehen GitLabs eigene Kostenkontrollmechanismen zur Verfügung: Nutzungs-Dashboards, Richtlinien für den Modelleinsatz und das GitLab-Credits-Modell für planbare Verbrauchskosten. Damit lässt sich die Frage, die im Aufsichtsgremium längst gestellt wird, direkt beantworten: Welche KI-Kosten sind in diesem Quartal entstanden, und welchen Nutzen hat das erbracht?

Eine verwaltete Plattform, weniger Fragmentierung

Leistungsfähige Modelle verbessern Reasoning, beschleunigen Tool-Aufrufe und ermöglichen die Verarbeitung umfangreicher Kontextfenster. GitLab Duo Agent Platform liefert den Software-Delivery-Kontext, den ein eigenständiger Coding-Assistent nicht besitzt – den Merge Request, die Pipeline, das Deployment-Ziel –, der verhindert, dass ein mehrstufiger Agent ins Stocken gerät, und monorepo-skalige Reviews überhaupt handhabbar macht. In Kombination bleiben Deployment, Modellwahl, Governance und Ausgaben in der Plattform ausgerichtet, von der aus heute Software ausgeliefert wird – statt auf separate Assistenten, Sicherheitstools und isolierte Endpunkte verteilt zu werden.

Genau darin liegt der Kern dieser Google-Cloud-Partnerschaft: die passende Deployment-Option, die richtigen Modelle und die entsprechenden Kostenkontrollmechanismen für DevSecOps in großem Maßstab – auf Infrastruktur, über die volle Kontrolle besteht, mit einer Governance, die Compliance-Teams prüfen können.