Veröffentlicht am: 10. Juni 2026
4 Minuten Lesezeit
GitLab und Duo Agent Platform im Google Cloud Marketplace erwerben, Cloud-Budgets einsetzen und Daten regulatorisch konform aufbewahren.
GitLab ist jetzt als vollständig verwaltete Plattform auf Google Cloud verfügbar, betrieben von GitLab-zertifizierten Managed Service Providern (MSPs) – mit den neuesten Google-KI-Modellen bereits integriert. Über MSP-Partner wie Beyond und Digital Future lässt sich eine skalierbare, zuverlässige DevSecOps-Architektur auf GitLab und Google Cloud aufbauen – mit vollständiger Kontrolle über den Speicherort von Code, Pipelines und Sicherheitsdaten sowie Zugang zu Googles neuesten Gemini- und Gemma-Modellen auf derselben verwalteten Plattform.
Dies baut auf unserer Kooperation vom April 2026 auf, die es ermöglicht, Google-Modelle über GitLab Duo Agent Platform aufzurufen und diese Nutzung auf das bestehende Google-Cloud-Budget anzurechnen. Ab heute ist zusätzlich ein vollständig verwalteter Betrieb der Plattform selbst möglich – verbunden mit einem umfangreicheren und schneller wachsenden Modellangebot.
Softwareentwicklung in großem Maßstab bringt zwei Anforderungen in Konflikt: den Zugang zu leistungsfähigen, aktuellen KI-Modellen einerseits und die Kontrolle über Code, Pipelines und Sicherheitsdaten andererseits – idealerweise innerhalb derselben Plattform, ohne zwischen verschiedenen Tools zu wechseln. Viele Teams entscheiden sich letztlich für einen der beiden Aspekte: Datensouveränität ohne moderne KI oder moderne KI ohne ausreichende Governance. Diese Kooperation zielt darauf ab, beides zu ermöglichen.
Die Integration übernehmen zertifizierte Partner. GitLab-zertifizierte MSP-Partner wie Beyond und Digital Future bieten jetzt ein vollständig verwaltetes GitLab-Angebot auf Google Cloud an – konzipiert für Organisationen mit länderspezifischen Anforderungen an Datensouveränität, Datenresidenz und weitere Compliance-Vorgaben.
Die neuesten Gemini-Modelle, darunter Gemini 3.5 Flash, sind jetzt in GitLab Duo Agent Platform über die Gemini Enterprise Agent Platform verfügbar. Da GitLab am Early-Access-Programm von Google teilnimmt, werden neue Gemini-Modelle kontinuierlich in Duo integriert – ohne zusätzlichen Beschaffungsaufwand. Da unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Modelle erfordern, bietet das Angebot eine klare Auswahl:
|Modell
|Geeignet für
|Verfügbarkeit
|Neueste Gemini-Modelle (inkl. Gemini 3.5 Flash)
|Das vollständige Spektrum – von leistungsstarker, latenzarmer Arbeit wie Code-Vervollständigung und schnellen Review-Vorschlägen bis hin zu tiefgehendem Reasoning für Architekturentscheidungen, Multi-File-Refactoring und komplexe Sicherheitsanalysen
|Managed (GitLab.com + Self-Managed), sofort verfügbar
|Gemma 4
|Open Weights für den selbst verwalteten Betrieb mit vollständiger Kontrolle
|GitLab Duo Self-Hosted, sofort verfügbar
Für Teams mit selbst verwaltetem Betrieb und regulierten Umgebungen steht Gemma 4 jetzt für GitLab Duo Self-Hosted zur Verfügung – eine Open-Weight-Alternative zu Gemini. Das Modell lässt sich in GitLabs Self-Hosted-Modellarchitektur integrieren, sodass ein eigenes AI Gateway betrieben und jede Anfrage sowie Antwort innerhalb der eigenen Umgebung verbleibt – on-premises oder in einer privaten Cloud.
GitLab und Duo Agent Platform lassen sich über den Google Cloud Marketplace beziehen und auf das bestehende Google-Cloud-Budget anrechnen:
Zusätzlich stehen GitLabs eigene Kostenkontrollmechanismen zur Verfügung: Nutzungs-Dashboards, Richtlinien für den Modelleinsatz und das GitLab-Credits-Modell für planbare Verbrauchskosten. Damit lässt sich die Frage, die im Aufsichtsgremium längst gestellt wird, direkt beantworten: Welche KI-Kosten sind in diesem Quartal entstanden, und welchen Nutzen hat das erbracht?
Leistungsfähige Modelle verbessern Reasoning, beschleunigen Tool-Aufrufe und ermöglichen die Verarbeitung umfangreicher Kontextfenster. GitLab Duo Agent Platform liefert den Software-Delivery-Kontext, den ein eigenständiger Coding-Assistent nicht besitzt – den Merge Request, die Pipeline, das Deployment-Ziel –, der verhindert, dass ein mehrstufiger Agent ins Stocken gerät, und monorepo-skalige Reviews überhaupt handhabbar macht. In Kombination bleiben Deployment, Modellwahl, Governance und Ausgaben in der Plattform ausgerichtet, von der aus heute Software ausgeliefert wird – statt auf separate Assistenten, Sicherheitstools und isolierte Endpunkte verteilt zu werden.
Genau darin liegt der Kern dieser Google-Cloud-Partnerschaft: die passende Deployment-Option, die richtigen Modelle und die entsprechenden Kostenkontrollmechanismen für DevSecOps in großem Maßstab – auf Infrastruktur, über die volle Kontrolle besteht, mit einer Governance, die Compliance-Teams prüfen können.
Wer GitLab Duo Agent Platform noch nicht nutzt, kann mit einer kostenlosen Testversion starten.
Nutzer des kostenlosen GitLab-Tarifs können sich für GitLab Duo Agent Platform in wenigen Schritten anmelden.
Bestehende GitLab-Premium- oder Ultimate-Abonnenten können Duo Agent Platform aktivieren und die im Abonnement enthaltenen GitLab Credits einsetzen.
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