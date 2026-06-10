GitLab sur Google Cloud : entièrement géré, conforme et compatible avec l'IA

Vous pouvez désormais exécuter GitLab en tant que plateforme entièrement gérée sur Google Cloud, délivrée par des prestataires de services gérés (MSP) certifiés GitLab — avec les derniers modèles d'IA de Google intégrés. Par l'intermédiaire de partenaires MSP, notamment Beyond et Digital Future, votre équipe peut migrer vers une architecture DevSecOps évolutive et fiable sur GitLab et Google Cloud, conserver un contrôle total sur l'emplacement de votre code, de vos pipelines et de vos données de sécurité, et exploiter les derniers modèles Gemini et Gemma de Google au sein de la même plateforme gouvernée.

Cela s'appuie sur notre collaboration d'avril 2026, qui vous permet d'appeler des modèles Google via GitLab Duo Agent Platform et d'imputer cette utilisation sur votre engagement Google Cloud existant. Aujourd'hui, vous bénéficiez également d'une solution entièrement gérée pour exécuter la plateforme elle-même — ainsi qu'une feuille de route des modèles plus étoffée et plus rapide.

Pourquoi est-ce important ?

Exécuter le développement logiciel à grande échelle crée une tension entre deux impératifs : accéder aux modèles d'IA les plus puissants et les plus récents, tout en gardant le contrôle sur votre code, vos pipelines et vos données de sécurité — idéalement au sein d'une même plateforme, sans assemblage d'outils disparates. La plupart des équipes finissent par sacrifier l'un pour l'autre : souveraineté sans IA moderne, ou IA moderne sans gouvernance. Cette collaboration est conçue pour vous offrir les deux. Voici ce que vous pouvez désormais faire.

Exécutez GitLab entièrement géré sur Google Cloud

Vous n'avez pas à jouer le rôle d'intégrateur. Les partenaires MSP certifiés GitLab, notamment Beyond et Digital Future, proposent désormais une offre GitLab entièrement gérée sur Google Cloud, conçue pour les organisations soumises à des exigences de souveraineté nationale, de résidence des données et d'autres réglementations spécifiques.

Vos données restent là où vous en avez besoin. Vous conservez un contrôle total sur l'emplacement de votre code, de vos pipelines et de vos données de sécurité, tout en exécutant la plateforme GitLab complète sur l'infrastructure Google Cloud.

Vous conservez un contrôle total sur l'emplacement de votre code, de vos pipelines et de vos données de sécurité, tout en exécutant la plateforme GitLab complète sur l'infrastructure Google Cloud. Aucune charge opérationnelle. Votre partenaire MSP gère la plateforme selon un accord de niveau de service élevé, afin que votre équipe n'ait pas à assurer la gestion de l'infrastructure sous-jacente.

Votre partenaire MSP gère la plateforme selon un accord de niveau de service élevé, afin que votre équipe n'ait pas à assurer la gestion de l'infrastructure sous-jacente. Auditabilité par conception. Vos équipes de conformité conservent une visibilité sur chaque action d'agent, chaque merge request et chaque résultat de sécurité grâce aux contrôles d'audit et de politique intégrés de GitLab. La gouvernance ne s'arrête pas lorsqu'un agent prend en charge un workflow.

Adaptez le modèle à la tâche

Les derniers modèles Gemini, dont Gemini 3.5 Flash, sont désormais disponibles dans GitLab Duo Agent Platform via Gemini Enterprise Agent Platform. Comme GitLab fait partie du programme d'accès anticipé Gemini de Google, les nouveaux modèles Gemini arrivent dans Duo dès leur sortie, sans aucune démarche d'approvisionnement de votre côté. Les différentes tâches logicielles nécessitant des modèles différents, la gamme vous offre un choix clair :

Modèle Utilisation Disponibilité Derniers modèles Gemini (dont Gemini 3.5 Flash) L'ensemble du spectre — travaux à haut débit et faible latence comme la complétion de code et les suggestions de revue rapides, jusqu'au raisonnement approfondi pour les décisions d'architecture, les refactorisations multi-fichiers et les analyses de sécurité complexes Géré (GitLab.com + auto-hébergé), disponible maintenant Gemma 4 Poids ouverts que vous hébergez et contrôlez entièrement GitLab Duo Self-Hosted, disponible maintenant

Pour les équipes auto-hébergées et réglementées, Gemma 4 est désormais disponible pour GitLab Duo Self-Hosted — une option à poids ouverts au-delà de Gemini. Il s'intègre à l'architecture des modèles auto-hébergés de GitLab, ce qui vous permet d'exécuter votre propre AI Gateway et de conserver chaque requête et réponse dans votre environnement, sur site ou dans un cloud privé.

Tirez parti de votre engagement Google Cloud existant

Achetez GitLab et Duo Agent Platform via Google Cloud Marketplace et vous pourrez imputer votre engagement Google Cloud existant pour le financer :

Pas de nouveau cycle budgétaire. Développez l'IA agentique sur un engagement que vous avez déjà contracté, sans rouvrir le processus d'approvisionnement chaque trimestre.

Développez l'IA agentique sur un engagement que vous avez déjà contracté, sans rouvrir le processus d'approvisionnement chaque trimestre. Une seule facture, une seule vue. Les dépenses de plateforme, d'inférence et d'infrastructure apparaissent dans la même interface de facturation Google Cloud — rien à réconcilier entre différents fournisseurs.

En outre, vous conservez les propres contrôles de coûts de GitLab : tableaux de bord d'utilisation, politique sur les modèles autorisés et leur périmètre d'exécution, et le modèle GitLab Credits qui offre à votre équipe financière une consommation prévisible. Vous pouvez ainsi répondre à la question que votre direction pose déjà — combien avons-nous dépensé en IA ce trimestre, et qu'en avons-nous obtenu.

Une plateforme gouvernée, moins de fragmentation

Des modèles puissants apportent un meilleur raisonnement, des appels d'outils plus rapides et une gestion des contextes longs. GitLab Duo Agent Platform apporte le contexte de livraison logicielle qu'un assistant de codage autonome ne possède pas — la merge request, le pipeline, la cible de déploiement — ce qui empêche un agent multi-étapes de se bloquer et rend la revue à l'échelle d'un monorepo réellement praticable. Réunis, votre déploiement, votre choix de modèle, votre gouvernance et vos dépenses restent alignés au sein de la plateforme depuis laquelle vous livrez déjà, au lieu de se fragmenter entre des assistants distincts, des outils de sécurité et des points de terminaison déconnectés.

C'est tout l'intérêt de cette collaboration avec Google Cloud : la bonne option de déploiement, les bons modèles et les bons contrôles de coûts pour exécuter le DevSecOps à grande échelle, sur une infrastructure que vous contrôlez, avec une gouvernance que vos équipes de conformité peuvent auditer.