Streamlit-Framework: Systematische Infrastruktur-Governance

Veröffentlicht am: 20. Oktober 2025
11 Minuten Lesezeit
Das GitLab Data Team zeigt, wie frühzeitige Infrastruktur-Governance exponentiell steigende Wartungskosten verhindert. Ein systematischer Ansatz für Streamlit-Anwendungen in regulierten Umgebungen.
Das GitLab Data Team hat dutzende isolierte Streamlit-Anwendungen in eine einheitliche, sichere und skalierbare Lösung für die Snowflake-Umgebung überführt. Die Kombination von Python, Snowflake, Streamlit und GitLab ermöglicht systematische Infrastrukturkontrolle. Dieser Beitrag beschreibt den methodischen Ansatz und die erzielten Ergebnisse.
Dutzende Streamlit-Anwendungen in verschiedenen Umgebungen, unterschiedliche Python-Versionen, inkonsistente Sicherheitspraktiken beim Zugriff auf sensible Daten. Manche Anwendungen funktionieren, andere versagen ohne nachvollziehbaren Grund. Niemand weiß, wer welche Anwendung erstellt hat oder wie sie zu warten ist.
Genau vor dieser Situation stand unser Data Team. Anwendungen entstanden isoliert, ohne Standardisierung, ohne Security-Oversight, ohne klaren Deployment-Prozess. Das Ergebnis: ein Compliance-Risiko und eine Wartungslast, die exponentiell wuchs.
Für Unternehmen mit regulatorischen Anforderungen (DSGVO, Branchenstandards) stellt diese dezentrale Infrastruktur ein systematisches Governance-Problem dar. Audit-Trails fehlen, Zugriffskontrollen sind inkonsistent, und nachträgliche Compliance-Implementierung verursacht erhebliche Kosten. Der hier beschriebene Ansatz zeigt, wie frühe Governance-Implementierung diese Risiken vermeidet.
Als "Customer Zero" haben wir das gesamte Framework auf GitLabs eigener CI/CD-Infrastruktur und den Projekt-Management-Tools aufgebaut. Die Grundkomponenten:
GitLab (Produkt)
Snowflake – Single Source of Truth (SSOT) für Data-Warehouse-Aktivitäten
Streamlit – Open-Source-Tool für visuelle Anwendungen mit Python-Code
Dies ermöglichte direkten Zugriff auf Enterprise-DevSecOps-Funktionen: automatisierte Tests, Code-Review-Prozesse und Deployment-Pipelines von Beginn an. Durch GitLabs integrierte Features für Issue-Tracking, Merge-Requests und automatisierte Deployments (CI/CD-Pipelines) konnten wir schnell iterieren und das Framework gegen reale Enterprise-Anforderungen validieren. Dieser Internal-First-Ansatz stellte sicher, dass die Lösung im Produktiveinsatz bei GitLab selbst validiert wurde.
Die wichtigste Erkenntnis beim Aufbau des Streamlit Application Framework in Snowflake: Struktur schlägt Chaos systematisch – Governance früh implementieren, nicht nachträglich, wenn die Wartungskosten exponentiell steigen.
Rollen und Verantwortlichkeiten müssen klar definiert sein. Infrastruktur-Concerns werden von Application Development getrennt, sodass jedes Team sich auf seine Stärken konzentrieren kann.
Security und Compliance können keine Nachgedanken sein. Sie müssen von Tag eins in Templates und automatisierte Prozesse integriert werden. Konsistente Standards vorab durchzusetzen ist wesentlich effizienter als nachträgliche Implementierung. Investitionen in Automatisierung und CI/CD-Pipelines zahlen sich aus, da manuelle Prozesse nicht skalieren und menschliche Fehler einführen.
Das Framework verwandelt dezentrale Ansätze in eine strukturierte Lösung. Entwicklungsteams erhalten Freiheit innerhalb sicherer Leitplanken, während Deployment automatisiert und Wartungskomplexität eliminiert wird.
Das Framework führt einen strukturierten Ansatz mit drei klar getrennten Rollen ein:
Maintainers (Data-Team-Mitglieder und Contributors) verwalten die Infrastruktur: CI/CD-Pipelines, Security-Templates und Compliance-Regeln. Sie stellen sicher, dass das Framework funktioniert und sicher bleibt.
Creators (Anwendungsentwicklungsteams) konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen: Visualisierungen erstellen, Snowflake-Daten einbinden, User Experiences gestalten. Volle Flexibilität beim Erstellen neuer Anwendungen von Grund auf, beim Hinzufügen neuer Pages zu bestehenden Apps, beim Integrieren zusätzlicher Python-Libraries und beim Bauen komplexer Datenvisualisierungen, ohne Beschäftigung mit Deployment-Pipelines oder Security-Konfigurationen.
Viewers (Endnutzer) greifen auf fertige, sichere Anwendungen zu, ohne technischen Overhead. Benötigt wird lediglich Snowflake-Zugriff.
Durch CI/CD-Implementierung gehören tagelange manuelle Deployments und Konfigurationsaufwand der Vergangenheit an. Das Framework bietet:
make-Befehlen ist die Umgebung in wenigen Sekunden installiert und einsatzbereit.
================================================================================
✅ Snowflake CLI successfully installed and configured!
Connection: gitlab_streamlit
User: [email protected]
Account: gitlab
================================================================================
Using virtualenv: /Users/YOU/repos/streamlit/.venv
📚 Installing project dependencies...
Installing dependencies from lock file
No dependencies to install or update
✅ Streamlit environment prepared!
Automatisierte CI/CD-Pipelines: Übernehmen Testing, Code-Review und Deployment von Development bis Production.
Sichere Sandbox-Umgebungen: Ermöglichen sichere Entwicklung und Tests vor Production-Deployment.
╰─$ make streamlit-rules
🔍 Running Streamlit compliance check...
================================================================================
CODE COMPLIANCE REPORT
================================================================================
Generated: 2025-07-09 14:01:16
Files checked: 1
SUMMARY:
✅ Passed: 1
❌ Failed: 0
Success Rate: 100.0%
APPLICATION COMPLIANCE SUMMARY:
📱 Total Applications Checked: 1
⚠️ Applications with Issues: 0
📊 File Compliance Rate: 100.0%
DETAILED RESULTS BY APPLICATION:
...
╰─$ make streamlit-new-page STREAMLIT_APP=sales_dashboard STREAMLIT_PAGE_NAME=analytics
📝 Generating new Streamlit page: analytics for app: sales_dashboard
📃 Create new page from template:
Page name: analytics
App directory: sales_dashboard
Template path: page_template.py
✅ Successfully created 'analytics.py' in 'sales_dashboard' directory from template
Poetry-basiertes Dependency-Management: Verhindert Versionskonflikte und erhält saubere Umgebungen.
Organisierte Projektstruktur: Dedizierte Ordner für Anwendungen, Templates, Compliance-Regeln und Configuration-Management.
├── src/
│ ├── applications/ # Ordner für Streamlit-Anwendungen
│ │ ├── main_app/ # Main-Dashboard-Anwendung
│ │ ├── components/ # Gemeinsam genutzte Komponenten
│ │ └── <your_apps>/ # Eigene Anwendungen
│ │ └── <your_apps2>/ # Weitere Anwendungen
│ ├── templates/ # Anwendungs- und Page-Templates
│ ├── compliance/ # Compliance-Regeln und -Checks
│ └── setup/ # Setup- und Konfigurations-Utilities
├── tests/ # Test-Dateien
├── config.yml # Umgebungskonfiguration
├── Makefile # Build- und Deployment-Automatisierung
└── README.md # Haupt-README-Datei
Statt Security nachträglich hinzuzufügen, baut das Streamlit Application Framework sie von Grund auf ein. Jede Anwendung folgt denselben Security-Standards, Compliance-Anforderungen werden automatisch durchgesetzt. Audit-Trails werden über den gesamten Development-Lifecycle gepflegt.
Compliance-Regeln werden mit einem einzigen Kommando eingeführt und verifiziert. Beispielsweise lassen sich definieren, welche Klassen und Methoden verpflichtend sind, welche Dateien vorhanden sein müssen und welche Rollen für das Teilen der Anwendung erlaubt oder verboten sind. Die Regeln sind flexibel und beschreibend – Definition erfolgt in einer YAML-Datei:
class_rules:
- name: "Inherit code for the page from GitLabDataStreamlitInit"
description: "All Streamlit apps must inherit from GitLabDataStreamlitInit"
severity: "error"
required: true
class_name: "*"
required_base_classes:
- "GitLabDataStreamlitInit"
required_methods:
- "__init__"
- "set_page_layout"
- "setup_ui"
- "run"
function_rules:
- name: "Main function required"
description: "Must have a main() function"
severity: "error"
required: true
function_name: "main"
import_rules:
- name: "Import GitLabDataStreamlitInit"
description: "Must import the mandatory base class"
severity: "error"
required: true
module_name: "gitlab_data_streamlit_init"
required_items:
- "GitLabDataStreamlitInit"
- name: "Import streamlit"
description: "Must import streamlit library"
severity: "error"
required: true
module_name: "streamlit"
file_rules:
- name: "Snowflake configuration required (snowflake.yml)"
description: "Each application must have a snowflake.yml configuration file"
severity: "error"
required: true
file_pattern: "**/applications/**/snowflake.yml"
base_path: ""
- name: "Snowflake environment required (environment.yml)"
description: "Each application must have a environment.yml configuration file"
severity: "error"
required: true
file_pattern: "**/applications/**/environment.yml"
base_path: ""
- name: "Share specification required (share.yml)"
description: "Each application must have a share.yml file"
severity: "warning"
required: true
file_pattern: "**/applications/**/share.yml"
base_path: ""
- name: "README.md required (README.md)"
description: "Each application should have a README.md file with a proper documentation"
severity: "error"
required: true
file_pattern: "**/applications/**/README.md"
base_path: ""
- name: "Starting point recommended (dashboard.py)"
description: "Each application must have a dashboard.py as a starting point"
severity: "warning"
required: true
file_pattern: "**/applications/**/dashboard.py"
base_path: ""
sql_rules:
- name: "SQL files must contain only SELECT statements"
description: "SQL files and SQL code in other files should only contain SELECT statements for data safety"
severity: "error"
required: true
file_extensions: [".sql", ".py"]
select_only: true
forbidden_statements:
- ....
case_sensitive: false
- name: "SQL queries should include proper SELECT statements"
description: "When SQL is present, it should contain proper SELECT statements"
severity: "warning"
required: false
file_extensions: [".sql", ".py"]
required_statements:
- "SELECT"
case_sensitive: false
share_rules:
- name: "Valid functional roles in share.yml"
description: "Share.yml files must contain only valid functional roles from the approved list"
severity: "error"
required: true
file_pattern: "**/applications/**/share.yml"
valid_roles:
- ...
safe_data_roles:
- ...
- name: "Share.yml file format validation"
description: "Share.yml files must follow the correct YAML format structure"
severity: "error"
required: true
file_pattern: "**/applications/**/share.yml"
required_keys:
- "share"
min_roles: 1
max_roles: 10
Mit einem einzigen Kommando:
╰─$ make streamlit-rules
lassen sich alle erstellten Regeln verifizieren und validieren, dass Entwicklungsteams (die eine Streamlit-Anwendung erstellen) die von den Creators (die Policies und Building Blocks des Frameworks festlegen) spezifizierten Richtlinien befolgen und alle Building Blocks an der richtigen Stelle sind. Dies gewährleistet konsistentes Verhalten über alle Streamlit-Anwendungen hinweg.
🔍 Running Streamlit compliance check...
================================================================================
CODE COMPLIANCE REPORT
================================================================================
Generated: 2025-08-18 17:05:12
Files checked: 4
SUMMARY:
✅ Passed: 4
❌ Failed: 0
Success Rate: 100.0%
APPLICATION COMPLIANCE SUMMARY:
📱 Total Applications Checked: 1
⚠️ Applications with Issues: 0
📊 File Compliance Rate: 100.0%
DETAILED RESULTS BY APPLICATION:
================================================================================
✅ PASS APPLICATION: main_app
------------------------------------------------------------
📁 FILES ANALYZED (4):
✅ dashboard.py
📦 Classes: SnowflakeConnectionTester
🔧 Functions: main
📥 Imports: os, pwd, gitlab_data_streamlit_init, snowflake.snowpark.exceptions, streamlit
✅ show_streamlit_apps.py
📦 Classes: ShowStreamlitApps
🔧 Functions: main
📥 Imports: pandas, gitlab_data_streamlit_init, snowflake_session, streamlit
✅ available_packages.py
📦 Classes: AvailablePackages
🔧 Functions: main
📥 Imports: pandas, gitlab_data_streamlit_init, streamlit
✅ share.yml
👥 Share Roles: snowflake_analyst_safe
📄 FILE COMPLIANCE FOR MAIN_APP:
✅ Required files found:
✓ snowflake.yml
✓ environment.yml
✓ share.yml
✓ README.md
✓ dashboard.py
RULES CHECKED:
----------------------------------------
Class Rules (1):
- Inherit code for the page from GitLabDataStreamlitInit (error)
Function Rules (1):
- Main function required (error)
Import Rules (2):
- Import GitLabDataStreamlitInit (error)
- Import streamlit (error)
File Rules (5):
- Snowflake configuration required (snowflake.yml) (error)
- Snowflake environment required (environment.yml) (error)
- Share specification required (share.yml) (warning)
- README.md required (README.md) (error)
- Starting point recommended (dashboard.py) (warning)
SQL Rules (2):
- SQL files must contain only SELECT statements (error)
🗄 SELECT-only mode enabled
🚨 Forbidden: INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, ALTER...
- SQL queries should include proper SELECT statements (warning)
Share Rules (2):
- Valid functional roles in share.yml (error)
👥 Valid roles: 15 roles defined
🔒 Safe data roles: 11 roles
- Share.yml file format validation (error)
------------------------------------------------------------
✅ Compliance check passed
-----------------------------------------------------------
Ob bevorzugte IDE, webbasierte Entwicklungsumgebung oder Snowflake Snowsight – die Experience bleibt konsistent. Das Framework bietet:
╰─$ make streamlit-new-app NAME=sales_dashboard
🔧 Configuration Environment: TEST
📝 Configuration File: config.yml
📜 Config Loader Script: ./setup/get_config.sh
🐍 Python Version: 3.12
📁 Applications Directory: ./src/applications
🗄 Database: ...
📊 Schema: ...
🏗 Stage: ...
🏭 Warehouse: ...
🆕 Creating new Streamlit app: sales_dashboard
Initialized the new project in ./src/applications/sales_dashboard
[tool.poetry]
name = "GitLab Data Streamlit"
version = "0.1.1"
description = "GitLab Data Team Streamlit project"
authors = ["GitLab Data Team <*****@gitlab.com>"]
readme = "README.md"
[tool.poetry.dependencies]
python = "<3.13,>=3.12"
snowflake-snowpark-python = "==1.32.0"
snowflake-connector-python = {extras = ["development", "pandas", "secure-local-storage"], version = "^3.15.0"}
streamlit = "==1.22.0"
watchdog = "^6.0.0"
types-toml = "^0.10.8.20240310"
pytest = "==7.0.0"
black = "==25.1.0"
importlib-metadata = "==4.13.0"
pyyaml = "==6.0.2"
python-qualiter = "*"
ruff = "^0.1.0"
types-pyyaml = "^6.0.12.20250516"
jinja2 = "==3.1.6"
[build-system]
requires = ["poetry-core"]
build-backend = "poetry.core.masonry.api"
make streamlit-push-test APPLICATION_NAME=sales_dashboard
📤 Deploying Streamlit app to test environment: sales_dashboard
...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🔗 Running share command for application: sales_dashboard
Running commands to grant shares
🚀 Executing: snow streamlit share sales_dashboard with SOME_NICE_ROLE
✅ Command executed successfully
📊 Execution Summary: 1/1 commands succeeded
Umfassendes Makefile: Alle gängigen Kommandos sind in einfache Makefile-Befehle verpackt, von lokaler Entwicklung über Testing bis Deployment, inklusive CI/CD-Pipelines.
Sichere lokale Entwicklung: Alles läuft in isolierten Poetry-Umgebungen, schützt das System und bietet Production-ähnliche Experiences.
Bei ähnlichen Herausforderungen mit verstreuten Streamlit-Anwendungen:
Bestandsaufnahme: Bestehende Anwendungen inventarisieren und Problembereiche identifizieren.
Rollen definieren: Maintainer-Verantwortlichkeiten von Creator- und Endnutzer-Anforderungen trennen.
Mit Templates beginnen: Standardisierte Anwendungs-Templates erstellen, die Security- und Compliance-Anforderungen durchsetzen.
CI/CD implementieren: Deployment-Pipeline automatisieren, um manuelle Fehler zu reduzieren und Konsistenz sicherzustellen.
Dieses Framework behandelt Daten-Anwendungen als vollwertige Komponenten der Enterprise-Architektur.
Durch die Bereitstellung von Struktur ohne Flexibilitätsverlust hat das GitLab Data Team eine Umgebung geschaffen, in der Teams mit minimalen technischen Vorkenntnissen schnell innovieren können, während höchste Security- und Compliance-Standards gewahrt bleiben.
Wir entwickeln das Framework basierend auf User-Feedback und entstehenden Anforderungen kontinuierlich weiter. Zukünftige Verbesserungen umfassen erweiterte Template-Libraries, verbesserte Monitoring-Funktionen, mehr Flexibilität und eine optimierte User Experience.
Das Ziel: ein Foundation schaffen, das mit den wachsenden Data-Application-Anforderungen der Organisation skaliert.
Weitere technische Details zur Implementierung im englischen Original.
Das GitLab Data Team hat dutzende verstreute, unsichere Streamlit-Anwendungen ohne Standardisierung in ein einheitliches, Enterprise-taugliches Framework mit klarer Rollentrennung überführt:
Maintainers verwalten Infrastruktur und Security.
Creators konzentrieren sich auf Anwendungsentwicklung ohne Deployment-Overhead.
Viewers greifen auf fertige, compliance-konforme Apps zu.
Die verwendeten Building Blocks:
Automatisierte CI/CD-Pipelines
Vollständig kollaborativer und versionierter Code in git
Template-basierte Entwicklung
Integrierte Security-Compliance und Testing
Poetry-verwaltete Umgebungen
Wir haben den Wartungs-Overhead eliminiert und gleichzeitig schnelle Innovation ermöglicht – der Beweis, dass Struktur und Flexibilität vereinbar sind, wenn Data Applications als vollwertige Enterprise-Assets behandelt werden, nicht als Wegwerf-Prototypen.
