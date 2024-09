Kontinuierliche Integration in der Agile-Entwicklung

Der Begriff „Agile-Entwicklung“ beschreibt eine Ansammlung von Methodiken, die sich auf die iterative Entwicklung und Zusammenarbeit zwischen selbstorganisierten Teams konzentrieren. Agile-Methodiken basieren auf disziplinierten Projektmanagementprozessen und der Zusammenarbeit zwischen Teams oder sogar Gruppen von Teams.

Es gibt viele Agile-Frameworks, aber alle Agile-Entwicklungsprojekte verwenden irgendeine Art von kontinuierlicher Entwicklung, wie z. B. kontinuierliche Planung, kontinuierliche Tests und kontinuierliche Integration (CI).

Mit CI bauen Entwickler(innen) allmählich ein stabiles System auf, indem sie mit kleinen Teilaufgaben und in kurzen Zyklen arbeiten. Dies bezeichnet man als Lean-Konzept. Die kontinuierliche Integration unterstützt Teams, die in Agile-Frameworks mit CI/CD-Pipelines arbeiten, die Builds, Tests und Bereitstellungen automatisieren. Während Agile in das Projekt- und Portfoliomanagement (PMM) fällt, ist CI der Prozess, mit dem Softwareentwicklungsteams Änderungen implementieren.

Grundsätzlich sind Scrum und andere Agile-Methodiken ein Management-Framework und keine Software-Engineering-Verfahren. Die Teams müssen Agile-Frameworks mit bewährten Methoden für Software Engineering kombinieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Durch kontinuierliche Integration wird die iterative Entwicklung von Agile in die Tat umgesetzt.