7 Tipps, um das Beste aus deiner DevOps-Plattform herauszuholen

Die Methodik und das DevOps-Team sind vorhanden, aber ist deine DevOps-Plattform wirklich bereit für die Hochphase?

Eine DevOps-Plattform ist eine einzige Anwendung, die die Softwareentwicklung von der Idee bis zur Bereitstellung und darüber hinaus unterstützt und dabei Zeit und Geld spart, Integrationsprobleme beseitigt und Sicherheit und Compliance von Anfang an einbezieht.

Das ist sicherlich eine große Aufgabe, aber die Vorteile sind so groß, dass sich bis 2023 40 % der Unternehmen für eine DevOps-Plattform entscheiden werden, so eine strategische Planungsannahme der Gartner Group in ihrer Marktübersicht für DevOps Value Stream Delivery Platforms. Das ist ein dramatischer Sprung in der Nutzung von DevOps-Plattformen: Im Jahr 2020 nutzen weniger als 10 % der Unternehmen eine einzige Plattform.

Um sicherzustellen, dass dein Team in der Lage ist, das Beste aus einer DevOps-Plattform herauszuholen, solltest du die folgenden sieben bewährten Methoden beachten.

1. Verstehe den Workflow

Keine zwei DevOps-Teams arbeiten genau gleich, deshalb ist es wichtig, vorgefasste Meinungen beiseite zu lassen und einen genauen Blick auf die bestehenden Workflows, Probleme und Bereiche zu werfen, in denen die Kommunikation und Zusammenarbeit ins Stocken geraten könnte. Selbst in einem DevOps-Team kann es versteckte Silos geben, die die Softwareentwicklung und -bereitstellung verlangsamen können.

Wenn du den Workflow deines Teams genau kennst, kannst du herausfinden, ob deine Plattform zu dir passt oder ob sie angepasst werden muss. Eine DevOps-Plattform sollte sich nahtlos in das Team einfügen und keine zusätzlichen Schritte oder Prozesse verursachen, die die Arbeit verlangsamen.

2. Überprüfen die Kultur

Eine DevOps-Plattform soll eine Vielzahl von Benutzer(inne)n unterstützen, von Entwickler(inne)n und Ops-Profis bis hin zu Sicherheitsexpert(inn)en, Tester(inne)n, UX-Designer(inne)n, Produktmanager(inne)n und sogar Datenbankadministrator(inn)en. Jede dieser Gruppen wird die Plattform anders nutzen, aber das muss auf koordinierte Weise geschehen, sonst besteht die Gefahr, dass die Vorteile einer einzigen DevOps-Plattform verloren gehen. Eine Kultur der Zusammenarbeit und Kommunikation (oder das, was manche „Teamwork“ nennen) wird diese unterschiedlichen Gruppen zusammenbringen.

Obwohl Kommunikation und Zusammenarbeit als eher schwammige Konzepte angesehen werden können, sind sie vielleicht die wichtigsten Aspekte eines DevOps-Teams. Als wir in unserer Globalen DevSecOps-Umfrage 2020 Entwickler(innen), Mitglieder von Ops-Teams, Sicherheitsexpert(inn)en und Tester(innen) befragten, stufte jede Gruppe Kommunikation und Zusammenarbeit als die wichtigsten Fähigkeiten für ihre zukünftige Karriere ein.

Aber Kommunikation und Zusammenarbeit passieren nicht einfach so, sie müssen gefördert werden. Geplante Meetings, eingebaute Zeit für „organische“ Kommunikation und regelmäßige Feedbackgespräche darüber, was funktioniert und was nicht, sind gute Ausgangspunkte, um eine DevOps-Plattform zu schaffen, die für alle funktioniert.

3. Analysiere Bereitstellungen

Ein großer Vorteil einer DevOps-Plattform (im Gegensatz zu einem Haufen unterschiedlicher Tools) ist die schnellere Bereitstellung. Es kann jedoch eine gewisse Feinabstimmung erfordern, um sicherzustellen, dass sie so schnell wie möglich ist.

Jedes DevOps-Team braucht ein Bereitstellungsprotokoll, das schnelle Code-Commits in einer Vielzahl von Umgebungen ermöglicht, ohne dass zu viele Hürden entstehen oder die Gefahr besteht, dass man zu viel nachdenkt. Lege ein Protokoll fest, indem du den Prozess praktizierst, alles dokumentierst und dich dann regelmäßig triffst, um die Ergebnisse zu messen und den Prozess zu optimieren. Das hilft, die Markteinführung zu beschleunigen und die optimale Leistung in allen Phasen der Softwareentwicklung zu erhalten. Die Zeit, die du im Vorfeld in die Einführung dieser bewährten Methoden investierst, wird sich auf lange Sicht als sehr nützlich erweisen.

Schnellere Bereitstellungsprozesse sind ein Markenzeichen einer gut integrierten DevOps-Plattform, aber um dies zu erreichen, ist eine Feinabstimmung erforderlich. Die Einführung eines klaren Bereitstellungsprotokolls kann Code Reviews und Commits in verschiedenen Umgebungen erheblich beschleunigen.

4. Vereinfache die Sicherheit

In keiner Phase des SDLC gibt es mehr Schuldzuweisungen als bei der Sicherheit. Eine DevOps-Plattform bietet nun die perfekte Gelegenheit, sie von Anfang an einzubauen und sie nach links (früher im Prozess) und rechts (jeder ist dafür verantwortlich) zu verlagern. Teams, die sich für eine DevOps-Plattform entschieden haben, berichten von dramatischen Verbesserungen bei der Identifizierung und Behebung von Bugs innerhalb eines einzigen Sprints oder sogar weniger.

5. Berücksichtige den neuesten Stand der Technik

Eine optimierte DevOps-Plattform kann Teams die Möglichkeit bieten, neue Technologien einfach auszuprobieren. Ohne den Zeit- und Kostenaufwand, der mit der Unterstützung von DIY-Toolchains verbunden ist, gibt es Raum, um „modernere“ Entwicklungstechnologien wie Microservices, Container und Container-Orchestrierung wie Kubernetes zu berücksichtigen.

Microservices und Container bieten DevOps-Teams den Luxus der Modularität und damit der Flexibilität. Microservices und Container ermöglichen es, kleine Änderungen vorzunehmen, zu testen, auszurollen, zurückzuziehen und zu verwerfen, ohne eine bestehende Anwendung zu beeinträchtigen.

6. Schaffe eine MVP-Mentalität

Mit einer DevOps-Plattform können Teams etwas ziemlich Revolutionäres umsetzen: ein Minimum Viable Product. Bei GitLab verwenden wir eigentlich den Begriff „Minimum Viable Change“, aber das Konzept ist dasselbe: Führe die kleinstmögliche Änderung durch, damit das Kundenfeedback schnell kommt. Das ist einer der größten Vorteile einer DevOps-Plattform, aber es ist wichtig sicherzustellen, dass die Prozesse im Team diesen grundlegenden Paradigmenwechsel unterstützen.

7. Verliere nicht den Überblick

Ein vielbeschäftigtes DevOps-Team, das mehrere Toolchains einsetzt, hat keine Möglichkeit, den gesamten Entwicklungslebenszyklus zu überblicken. Aber mit einer DevOps-Plattform kann das Team jetzt die Aussicht genießen … im wahrsten Sinne des Wortes. Überwachung und Dashboards sind integriert, so dass plötzlich ein Rundumblick möglich ist. Bei all dieser Transparenz besteht die Gefahr einer Datenflut. Deshalb ist es wichtig, dass ein etablierter Prozess dafür sorgt, dass das Verhältnis zwischen Störgeräuschen und Signalen für das Team richtig ist.

Fazit

Der Wechsel von unterschiedlichen Toolchains zu einer einheitlichen DevOps-Plattform stellt eine bedeutende Entwicklung im Softwareentwicklungsprozess dar. Wenn du dich an diese bewährten Methoden hältst, kann dein Team das Potenzial der Plattform voll ausschöpfen und jede Phase des DevOps-Lebenszyklus umgestalten. Von der Vereinfachung der Sicherheit bis hin zur Einführung von Spitzentechnologien wie Microservices und Containern – eine DevOps-Plattform ist ein wichtiges Werkzeug für Entwicklungsteams. Sie steigert nicht nur die Effizienz der Entwicklungszyklen, sondern fördert auch die Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsteams in verschiedenen Phasen.