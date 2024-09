Mit einer kompletten DevOps-Plattform mit integriertem Vorfallmanagement bist du schneller startklar. Deine Agile-Projektplanung, dein Quellcode, deine Pipelines und deine Cloud-native Überwachung sind bereits in GitLab enthalten. Stelle dir vor, all diese Daten würden dir in einer Vorfallmanagement-Anwendung nahtlos mit einem Klick zur Verfügung stehen.

Vorfallmanagement →