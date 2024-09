Qu'est-ce que la méthodologie Agile ?

En bref, non. L'approche DevOps combine le développement logiciel et les opérations informatiques pour offrir des principes qui permettent la livraison continue de logiciels. Elle consiste à raccourcir le cycle du développement en accélérant les étapes de création du code, de tests et de mise en production de logiciels fonctionnels. Les équipes se référant à l'approche DevOps adoptent une démarche collaborative, ils partagent leurs connaissances et la propriété du logiciel en cours de développement. Ils se mobilisent notamment pour répondre aux alertes et aider à résoudre les problèmes.

Cette approche complète parfaitement les principes de la méthodologie Agile. Lorsque les tests sont automatisés, par exemple, le code peut être publié en toute confiance, rapidement et donc plus fréquemment mis en production. Le logiciel peut donc être présenté au client plus régulièrement, ce qui initie la boucle de rétroaction de la méthodologie Agile.