Génération de code alimentée par l'IA : guide pour les développeurs

Plutôt que de laisser les développeurs humains écrire tout le code manuellement, les outils de génération de code alimentés par l'IA peuvent produire du code automatiquement en fonction de certains intrants et paramètres, tels que des descriptions en langage naturel. Cette approche se décompose généralement en deux grandes catégories : la complétion de code et les suggestions de code. Ces deux aspects contribuent à améliorer le développement et l'efficacité du code.

Qu'est-ce que la complétion de code alimentée par l'IA ?

La complétion de code alimentée par l'IA de GitLab est une fonctionnalité avancée de saisie semi-automatique du code. Elle est disponible dans les environnements de développement intégrés (IDE) et les éditeurs de code. Elle fournit des suggestions automatisées pour compléter la ligne de code en cours en fonction du contexte, du code antérieur et des bonnes pratiques. Elle a pour but d'accélérer le workflow et de réduire au maximum les erreurs lors de l'écriture du code en prédisant les prochaines portions de code les plus probables. Elle est souvent capable de suggérer des noms de variables, des signatures de méthodes et d'autres structures propres au langage de programmation utilisé.

Que sont les suggestions de code alimentées par l'IA ?

Les suggestions de code alimentées par l'IA ont quant à elles une portée plus large : elles fournissent généralement des indices, des améliorations et des modifications potentielles au code existant plutôt que de simplement compléter la ligne en cours. Ces assistants IA pour le code peuvent inclure des options de réusinage, des améliorations des performances et des recommandations de bonnes pratiques pour un code plus sécurisé. Ils s'appuient souvent sur une analyse de l'ensemble du code base, des normes de la communauté et des conventions du langage de programmation spécifique.

Cette facette émergente de la technologie, qui fait appel à des assistants de code et à des outils de complétion de code alimentés par l'IA, pourrait transformer de manière significative le développement de logiciels modernes. Elle permet à bien des égards de gérer des tâches complexes et de convertir des intrants en langage naturel en lignes de code fonctionnelles.