Qu'est-ce qu'un ingénieur en fiabilité des sites ?

Un ingénieur en fiabilité des sites applique les principes fondamentaux de l'informatique et de l'ingénierie logicielle à la conception et au développement de systèmes informatiques évolutifs, distribués et fiables. Ce terme, inventé par Google, fait référence à la gestion des opérations et traite les processus opérationnels avec la même rigueur appliquée aux problèmes logiciel. Cette discipline cherche à développer des systèmes logiciels à grande échelle pour fournir des solutions automatisées à des problèmes opérationnels complexes.

Pour faire simple, les ingénieurs en fiabilité des sites s'appuient sur un ensemble de pratiques de développement qui intègrent des aspects de l'informatique et de l'ingénierie logicielle dans les opérations afin d'améliorer le workflow quotidien, ainsi que la réactivité, le rendement et la fiabilité des systèmes. Ils sont essentiellement chargés de fournir, de protéger et de faire progresser les systèmes et services logiciels d'une entreprise.

Nous allons ici détailler les activités quotidiennes des ingénieurs en fiabilité des sites, la valeur qu'ils apportent aux équipes et aux entreprises DevOps, ainsi que leurs principales responsabilités. Nous verrons également comment mesurer la fiabilité d'un site et nous expliquerons la différence entre les ingénieurs en fiabilité des sites et les ingénieurs DevOps. Pour terminer, nous explorerons l'ingénierie de la fiabilité des sites en tant que choix de carrière.