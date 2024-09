Qu'est-ce que la sécurité axée sur le développeur ?

Selon une étude récente de Forrester Research, intitulée « Breaches By The Numbers: Adapting to Regional Challenges Is Imperative » (12 avril 2022), 63 % des entreprises ont été victime d'une violation au cours de l'année écoulée, soit une hausse de 4 % par rapport à l'année précédente. Et il est important de bien comprendre que le code est désormais la cible principale, plutôt que l'infrastructure. Pour compliquer encore davantage les choses, certaines estimations suggèrent que près de 60 % des applications sont constituées de code open source, tandis que d'autres avancent des estimations de l'ordre de 80 voire 90 %. Le code open source est par nature plus susceptible de contenir des vulnérabilités et du code malveillant que le code généré de A à Z. Mais c'est un choix tout à fait compréhensible pour les développeurs débordés qui essaient de livrer un code de qualité dans des délais de plus en plus serrés.