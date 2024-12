As empresas precisam de especialistas elegíveis para ajudá-las a implementar e adotar as mais recentes tecnologias de DevSecOps, com treinamento e ativação das melhores práticas para melhorar a qualidade, segurança e velocidade do desenvolvimento de software. O GitLab oferece a verdadeira plataforma DevSecOps única do setor, que proporciona desenvolvimento de software de ponta a ponta e ciclo de vida das operações em um único produto com interface de usuário e modo de dados únicos. Isso significa que os parceiros de canal do GitLab podem oferecer a seus clientes a solução mais completa do mercado e ajudá-los a desenvolver processos de DevSecOps eficientes e integrados de ponta a ponta. O resultado? Cadeias de ferramentas de desenvolvimento simplificadas, entrega mais rápida de software de qualidade, custos operacionais reduzidos e maior segurança e conformidade.

E não é apenas a integridade da solução que cria oportunidades para os parceiros do GitLab. Ao ingressar no Programa de parceiros do GitLab, você fará parceria com uma empresa que está aumentando rapidamente a receita recorrente anual e a base global de clientes. À medida que a base de clientes do GitLab cresce, as oportunidades de negócios de nossos parceiros para vendas e serviços de licença de produtos crescem.