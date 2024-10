Inner Source com o GitLab

O GitLab permite que as equipes de desenvolvimento de software melhorem a qualidade, ganhem eficiência, aumentem a colaboração e acelerem a inovação, oferecendo uma experiência simplificada e agradável para os desenvolvedores. Essa experiência é otimizada pela abordagem de plataforma DevSecOps única do GitLab com um Portal do Desenvolvedor Interno integrado com:

Documentação de processos e produtos em READMEs e runbooks personalizáveis

Revisões de código centralizadas e colaborativas com solicitações de merge

Gestão de conhecimento por meio de Wikis

Ideação, comunicação e atualizações por meio de tíquetes

Discussões em threads

Documentação abrangente da API

Visualização de resultados de cobertura de teste

Web IDE poderoso baseado em VS Code, diretamente na IU

CLI nativo

Tudo na mesma plataforma onde as equipes trabalham, do planejamento à produção.

Saiba como desbloquear o Inner Source