O que é Metodologia Ágil?

Embora cada metodologia ágil tenha uma mesma estrutura e objetivo, suas técnicas para concluir as tarefas podem variar muito. A seguir, apresentamos três métodos.

Abordagem Scrum

A metodologia Scrum se baseia no conceito de reuniões de equipe diárias, por exemplo, todas as manhãs, com 15 minutos de duração. Durante a reunião, cada membro da equipe apresenta um breve resumo do que fez no dia anterior, os planos para o dia atual e os obstáculos que está enfrentando. Usando essa abordagem, as equipes também trabalham em "sprints" de duas semanas. Cada sprint tem um objetivo, como produzir um novo recurso de software, e apenas as tarefas relevantes para atingir esse objetivo são adicionadas ao sprint. No final do sprint, o novo recurso é apresentado ao cliente para receber feedback, e o ciclo começa novamente.

Abordagem Kanban

Em vez de sprints, a abordagem Kanban usa o chamado "backlog", uma lista ordenada de tarefas a serem concluídas. As tarefas mais importantes ficam no topo da lista, e os desenvolvedores se concentram em concluir uma tarefa antes de prosseguir para a próxima. O proprietário do produto (um membro da equipe interno que atua como representante e ponto de contato com o cliente) é responsável pela manutenção e o sequenciamento preciso da lista de prioridades.

A retrospectiva

A maioria das metodologias ágeis fazem uma retrospectiva em determinados intervalos ou após concluir uma parte específica de um projeto. A retrospectiva tem como objetivo examinar quais partes do processo correram bem e quais poderiam ser melhoradas. A equipe pode usar essas descobertas na próxima fase do projeto para implementar novas estratégias que possam melhorar o fluxo de trabalho geral.