Integração contínua no desenvolvimento ágil

O Git é o método mais popular de controle de versão e pode ser vantajoso para as equipes ágeis, pois permite um desenvolvimento descentralizado e simultâneo. Ferramentas como o GitLab criam um processo em torno do código, principalmente por meio de tíquetes e solicitações de merge.

Uma solicitação de merge (MR) é uma maneira de visualizar e colaborar nas alterações propostas no código-fonte. Um fluxo de trabalho de CI para equipes que usam a metodologia ágil incorpora os principais conceitos do método, bem como commits, solicitações de merge, testes e implantações.

Uso de etiquetas

As etiquetas são uma maneira de as equipes filtrarem e gerenciarem épicos, tíquetes e solicitações de merge. Para um projeto específico, as equipes podem usar etiquetas, como Planning , In Progress , Staging , Reviewed , entre outras, com suas próprias listas no quadro de tíquetes.

As equipes podem colaborar nos tíquetes e, uma vez definidas as próximas etapas, um desenvolvedor atribuído pode iniciar o trabalho, substituindo a etiqueta Planning por In Progress .

Escrever código e fazer commit das alterações

Os desenvolvedores podem referenciar o tíquete correspondente na mensagem do commit. Em seguida, enviam seus commits por push para um branch de recurso e criam uma solicitação de merge. O código é criado e testado, e um membro da equipe pode revisar as alterações realizadas.

Uso de quadros de tíquetes entre equipes

Assim que uma equipe terminar a revisão, poderá remover a etiqueta In Progress e transferir o tíquete para o quadro de tíquetes Staging . Assim, a equipe de implantação será informada de que o tíquete está pronto.

Implantação do código

Assim que for aprovada, a MR poderá ser mesclada no branch principal e o tíquete poderá ser fechado.