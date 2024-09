Por que implementar a integração contínua

A integração contínua é mais do que usar as ferramentas certas. Embora a implementação de ferramentas de CI faça parte desse processo, há uma mudança cultural que também precisa acontecer. A integração contínua é parte da mentalidade de DevOps como um todo. Para obter o máximo de benefícios da integração contínua, tenha em mente as ferramentas e as necessidades culturais:

Faça o commit do código com frequência

A integração contínua tem sucesso com alterações pequenas e frequentes no código. Quando o código é testado em pequenos lotes é mais fácil para os desenvolvedores identificar bugs e erros e garantir uma melhor qualidade de código.

Evite a complexidade nos pipelines de CI

É fácil introduzir complexidade desnecessária em ambientes de desenvolvimento. Mantenha tudo o mais simples possível e busque soluções chatas.

Nem toda CI é feita da mesma forma, por isso é importante encontrar a CI ideal para as suas necessidades. É compatível com o seu provedor de nuvem? Está dentro do orçamento? Como se compara a outras ferramentas semelhantes? Oferece espaço para crescimento? Faça as perguntas certas e encontrará uma solução de CI para ajudar você a longo prazo.