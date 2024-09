As plataformas de DevOps oferecem benefícios óbvios para as empresas: durações menores de ciclo, melhor segurança e desenvolvedores mais satisfeitos. Mas as equipes de DevOps bem-sucedidas querem ir além e, de fato, reduzir os custos do desenvolvimento de software. As equipes de plataforma de DevOps já têm uma vantagem, pois não precisam mais gastar tempo e dinheiro mantendo várias cadeias de ferramentas.

No entanto, é evidente que ainda há mais a ser feito para reduzir os custos de uma plataforma de DevOps. Aqui estão cinco áreas a considerar:

1. A nuvem

Toda a flexibilidade proporcionada pela nuvem pode ter um lado negativo: a sua expansão descontrolada. Como qualquer pessoa pode criar instâncias usando um cartão de crédito, é muito fácil "configurar e esquecer". Se não forem controlados, os custos na nuvem podem até ser maiores do que os custos de infraestrutura local. O preço da nuvem inclui outros fatores, como armazenamento, rede, monitoramento e backups, entre outros serviços.

A expansão descontrolada da nuvem também pode envolver instâncias de SaaS, como Salesforce, Adobe ou qualquer outro serviço online, em que uma empresa paga por novas contas de usuário que, na prática, acabam não sendo utilizadas. O monitoramento do uso da nuvem pode oferecer informações valiosas sobre um orçamento sobrecarregado de DevOps.

2. A cadeia de ferramentas

Até mesmo uma plataforma de DevOps sólida pode ter serviços desnecessários, por isso, é importante revisar todos os seus recursos licenciados para garantir que estejam sendo efetivamente utilizados. Se ainda tiver dúvidas, nossa calculadora de cadeia de ferramentas detalha tudo de forma clara.

3. Sistemas legados

Infraestruturas antigas consomem muito dinheiro em termos de manutenção e conservação. Se você duvida, tente contratar um desenvolvedor de COBOL com um salário médio de desenvolvedor (alerta de spoiler: será praticamente impossível). Grandes empresas como a Amazon e o Facebook têm uma vantagem: podem implementar sistemas e recursos de DevOps relativamente novos em suas aplicações, pois não têm sistemas legados com que se preocupar. Com o tempo, o custo real dos sistemas legados é enorme: os recursos extras necessários para mantê-los e a perda de produtividade podem prejudicar os investimentos em crescimento a longo prazo, que são essenciais para aumentar a receita.

4. Tarefas manuais

Até mesmo equipes de DevOps consolidadas admitem que nem tudo é automatizado… mas deveria ser. Isso é especialmente válido quando se trata de testes. Na nossa Pesquisa Global de DevSecOps de 2020, 47% dos participantes apontaram os testes como a causa mais provável de atrasos no lançamento, uma redução de apenas 2% em relação a 2019. Todos reconhecem a necessidade de mais testes em todas as áreas, mas a automação deles ainda está em desenvolvimento na maioria das empresas. Na nossa pesquisa, apenas 12% dos participantes relataram que os testes são totalmente automatizados.

5. Desperdiçadores de tempo

Tempo é dinheiro, portanto, a última etapa para reduzir os custos do DevOps deve envolver a análise de processos ineficientes. Um bom ponto de partida é a revisão de código. Nossa pesquisa mostrou que a revisão de código é essencial para o sucesso do DevOps e ocorre com muita frequência (relatos anedóticos indicam que muitas equipes revisam código diariamente). No entanto, a pesquisa também revelou uma grande frustração em relação às revisões de código: muitas pessoas estão envolvidas, não há um processo claro estabelecido e falta consenso sobre a sua importância. Em outras palavras, muitas empresas perdem tempo com as revisões de código, resultando em desperdício de dinheiro e perda de oportunidades.

Conclusão

Aprimorar as práticas e processos de DevOps é essencial para aumentar a eficiência operacional e reduzir custos. As equipes de desenvolvimento e operações podem alcançar grandes economias de custos ao monitorar o uso da nuvem, simplificar a cadeia de ferramentas, modernizar sistemas legados, automatizar tarefas repetitivas e otimizar o processo de implantação. Essas estratégias não apenas reduzem a sobrecarga financeira, mas também melhoram a qualidade do produto e a motivação da equipe.

Uma estratégia de DevOps bem definida, com foco em eliminar ineficiências e implementar a automação, pode aumentar significativamente a agilidade e a eficiência da sua equipe de desenvolvimento.