Mapeamento de fluxo de valor

O pipeline de entrega contínua (CD) descreve as atividades e os fluxos de trabalho automatizados necessários para lançar novas funcionalidades com precisão. Os canais de CD se beneficiam muito da implementação do VSM, pois melhora o fluxo de valor em todo o pipeline e oferece excelente visibilidade das áreas problemáticas ou pontos de decisão.

A primeira etapa para melhorar qualquer fluxo de valor é mapear o pipeline de CD atual. O VSM oferece uma visão melhor das atividades cruciais no processo de entrega e do fluxo de valor upstream. Ele permite que você entenda melhor o estado atual do pipeline e identifique oportunidades de melhoria.