O que é um engenheiro de confiabilidade do site?

Os SREs são responsáveis por muitas atividades diferentes e dividem seu tempo entre tarefas de administração do sistema e desenvolvimento de software. Em geral, isso significa gerenciar vários projetos, configurar a infraestrutura e participar de reuniões de engenharia.

As tarefas de administração do sistema geralmente incluem manter a confiabilidade e o desempenho, corrigir problemas e erros, automatizar tarefas, responder a incidentes e gerenciar responsabilidades de plantão.

Quando se trata de tarefas de desenvolvimento, os SREs passam uma parte significativa do seu tempo construindo processos ou metodologias baseados em infraestrutura para serem usados por engenheiros de software na equipe de confiabilidade do site ou em ambientes multifuncionais. Por exemplo, eles podem desenvolver um processo para monitoramento 24 horas do desempenho e da latência do serviço.

No desenvolvimento, os SREs do ciclo colaboram de perto com os gerentes de produto e suas equipes, garantindo que a visão declarada de um produto seja compatível com requisitos de sistema não funcionais – ou seja, desempenho, latência, disponibilidade e segurança. Eles também trabalham com as equipes de engenharia na fase de preparação do processo de compilação para garantir a maior eficiência da entrega.