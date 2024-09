O que é segurança com foco no desenvolvedor?

Para quebrar o que parece ser um ciclo muito vicioso, os especialistas dizem que é hora de começar a pensar em segurança de forma contextual ou com foco no desenvolvedor. Resumindo, a segurança com foco no desenvolvedor oferece ao programador uma ferramenta de segurança acessível para o desenvolvedor, que reside no IDE e permite que os desenvolvedores encontrem e corrijam problemas de segurança de maneira simples. Idealmente, esses controles de segurança são automatizados, assim desenvolvedores ocupados não precisam pensar em requisitos de segurança para criar um código seguro: isso acontece de forma natural como parte do processo de programação.

A chave para o sucesso da segurança com foco no desenvolvedor é, antes de mais nada, uma mudança de perspectiva de ambos os lados. Os profissionais de segurança precisam lembrar que os desenvolvedores são responsáveis por muitas tarefas (programação, testes, segurança e até mesmo algumas funções de operações). Diante disso, é vital que os profissionais de segurança dediquem tempo para entender o que os desenvolvedores precisam fazer (e talvez aprender a programar) para fornecer o treinamento, o incentivo e a empatia necessários. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores precisam estar abertos a uma mudança de processo e animados com a oportunidade de contribuir com a segurança do código de maneira significativa.

Mover a segurança para a equipe de desenvolvimento, garantindo que as equipes tenham a combinação certa de habilidades, e criar um ambiente compartilhado contribuirá muito para uma iniciativa de segurança com foco no desenvolvedor bem-sucedida.