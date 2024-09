Redução de riscos com um conjunto único de permissões

Em vez de ter que gerenciar autenticação e autorização em várias ferramentas, o GitLab oferece um único login e um lugar para definir permissões, garantindo que todas partes tenham o acesso correto.

Redução de custos com menos sobrecarga administrativa

Com uma aplicação única para instalar, configurar e manter, há menos sobrecarga administrativa. Como menos funcionários são necessários para administrar uma aplicação única em comparação com uma cadeia de ferramentas complexa, mais dos seus recursos de engenharia podem ser direcionados para o desenvolvimento de funcionalidades para seus usuários.

Aumento da velocidade com menor tempo de resolução

Quando um pipeline de compilação falha, como você soluciona o problema? É um problema com a infraestrutura ou o novo código falhou em um teste? Talvez haja algum estado na especificação original que ajudaria a depuração. Com cadeias de ferramentas tradicionais, o rastreador de tíquetes, o repositório de código e o pipeline de CI/CD são ferramentas separadas. Quando as equipes precisam solucionar problemas, elas têm que trocar informações por meio de tíquetes, pois provavelmente não têm acesso às mesmas aplicações.

Com o GitLab, todas as partes envolvidas que precisam ajudar na resolução de uma falha têm acesso a todos os dados. Pipeline, código, comentários, tíquetes e resultados de testes aparecem na solicitação de merge, criando uma visão unificada. Com o alinhamento de todas as partes envolvidas, a solução de problemas é muito mais simples e as coisas voltam a funcionar mais rapidamente.

Confira mais benefícios de uma aplicação única