GitLab zum Leader im Gartner Magic Quadrant für KI-Programmierassistenten 2024 ernannt

Wir freuen uns, dass GitLab als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für KI-Programmierassistenten ausgezeichnet wurde – und das im ersten Jahr, in dem diese Kategorie vergeben wird. Wir sind angesichts dieser wichtigen Auszeichnung geehrt und sind überzeugt, dass dies der beste Beweis dafür ist, wie intensiv wir an KI-gestützten Fähigkeiten arbeiten, die die Softwarebereitstellung beschleunigen, die Sicherheit verbessern und Innovationen unserer Kund(inn)en vorantreiben.

KI-Codeassistenten gehen über die reine Codeerstellung und -vervollständigung hinaus. Sie sind unterstützende Partner, die die Effizienz der Entwickler(innen) steigern, indem sie die Codequalität verbessern und kontinuierlich lernen. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben und das Bereitstellen intelligenter Vorschläge schaffen Assistenten wie GitLab Duo – unsere Suite von KI-gestützten Funktionen – den Entwickler(innen) mehr Zeit, um sich auf Problemlösungen auf höherer Ebene zu konzentrieren.

KI-Programmierassistent: Geschwindigkeit, Sicherheit und nahtlose Integration

KI-Programmierassistenten sind für Unternehmen jeder Größe unentbehrlich und helfen DevSecOps-Teams, sichere Software schneller zu entwickeln und bereitzustellen. Der wahre Wert von KI zeigt sich jedoch, wenn sie in den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung integriert wird. Anders als punktuelle KI-Lösungen, die zu fragmentierten Toolchains und Datensilos führen können, bettet die umfassende Plattform von GitLab die KI von der Planung bis zur Produktion ein. So bietet die Lösung umfassende Sichtbarkeit sowie Informationen über Metriken und Dashboards.

Die Stärke von GitLab Duo

GitLab Duo ist eine umfassende Toolbox mit KI-Funktionen, die entwickelt wurde, um das Erlebnis für Entwickler(innen) zu verbessern, die Sicherheit an den Beginn des Entwicklungszyklus zu verlagern und die Zusammenarbeit zwischen den Teams in den Bereichen Dev, Sec und Ops zu stärken. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Codevorschläge für die Codeerstellung und Code-Vervollständigung

Chat für kontextsensitive In-App-Unterstützung für Codeerläuterung, Code-Refactoring und Testgenerierung

Erklärung von Sicherheitslücken, um diese im Code besser zu verstehen

Lösung von Sicherheitslücken, um gefundene Sicherheitslücken zu beheben

Grundursachenanalyse zur Behebung von Pipeline-Problemen

KI-Impact-Analyse-Dashboard, um Informationen in Echtzeit zu erhalten und den KI-ROI eines Unternehmens zu bewerten

Maximierung des ROI mit KI

Führungskräfte aus Wirtschaft und Technik benötigen einen Überblick darüber, wie KI im gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung eingesetzt wird, um den ROI ihrer Technologieinvestitionen zu bewerten. Das KI-Impact-Analyse-Dashboard von GitLab bietet nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch Metriken, um die KI-Annahmeraten, Leistungsverbesserungen und mehr zu messen.

GitLab-Kund(inn)en, die KI-basierte Funktionen entdecken möchten, können mit GitLab Duo die Leistung der KI sicher in einer IDE ihrer Wahl oder in einem GitLab Remote Development Workspace direkt ausprobieren. Dabei erwartet sie eine flexible Preisstruktur sowie eine 60-tägige, kostenlose Testversion. Außerdem bietet das GitLab AI Transparency Center einen vollständigen Einblick in unsere Governance- und Transparenzpraktiken.

Bald können Unternehmen ihre KI-Erfahrung durch Modellpersonalisierungen und Bereitstellung über ein selbstgehostetes Modell an ihre strategischen und regulatorischen Anforderungen anpassen. Durch die Modellpersonalisierung können Unternehmen GitLab Duo anpassen und das volle Potenzial der KI ausschöpfen, behalten dabei aber gleichzeitig ihre Geschäftsziele, betrieblichen Anforderungen und Erwartungen der Kund(inn)en im Blick. Die Bereitstellung über ein selbst gehostetes Modell stellt sicher, dass Daten die sichere Umgebung eines Unternehmens nicht verlassen. So kann das Risiko für Verstöße verringert werden und die Compliance in Branchen mit hohen regulatorischen Anforderungen sichergestellt werden.

Wir bereiten den Weg in die Zukunft der KI in DevSecOps

GitLab ist dein Partner für KI-gestützte Softwareentwicklung. Wir statten Teams mit den Tools aus, die sie brauchen, um Software schneller zu erstellen, zu sichern und bereitzustellen. Dank unserem Engagement für Innovation bist du immer an der Spitze der KI-Weiterentwicklungen. Bleib dran und entdecke in unserer Roadmap spannende Updates, während wir DevSecOps weiter revolutionieren.

Quelle: Gartner, Magic Quadrant für KI-Programmierassistenten, Arun Batchu, Haritha Khandabattu, Philip Walsh, Matt Brasier, August 2024

