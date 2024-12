GitLab Duo mit Amazon Q: DevSecOps trifft agentenbasierte KI

Es ist uns eine Freude, GitLab Duo mit Amazon Q anzukündigen, ein gemeinsames Angebot, das die umfassende, KI-basierte DevSecOps-Plattform von GitLab mit den autonomen KI-Tools von Amazon Q in einer einzigen, integrierten Lösung vereint.

GitLab Duo mit Amazon Q verändert die Softwareentwicklung, indem es leistungsstarke KI-Tools direkt in deine täglichen Arbeitsabläufe integriert. Anstatt zwischen verschiedenen Tools zu wechseln, können Entwickler(innen) jetzt wichtige Aufgaben – von der Feature-Entwicklung bis hin zu Code Reviews – innerhalb der umfassenden DevSecOps-Plattform von GitLab beschleunigen. Die KI-Tools von Amazon Q fungieren als intelligente Assistenten, die zeitaufwändige Aufgaben wie die Codegenerierung aus Anforderungen, die Erstellung von Unit-Tests, die Durchführung von Code Reviews und die Modernisierung von Java-Anwendungen automatisieren. Dieses gemeinsame Angebot hilft Teams, sich auf Innovationen zu konzentrieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Qualitätsstandards einzuhalten, indem es diese komplexen Aufgaben übernimmt.

Dieses erstklassige Entwicklererlebnis beinhaltet:

Die einheitliche GitLab-Plattform mit einem einzigen Datenspeicher, der das Erstellen, Testen, Paketieren und Bereitstellen von sicherem Code automatisiert.

GitLab Duo mit Amazon Q Developer, das den GitLab-Projektkontext nutzt, um aufgabenabhängige Änderungen an mehreren Dateien vorzunehmen

KI-Tools von Amazon Q, die in GitLab Duo integriert sind, die Tickets aktualisieren und Merge Requests pro Aufgabe erstellen, wobei die Berechtigung auf das Projekt beschränkt ist

Partnerschaftsinnovation: GitLab und AWS

GitLab Duo mit Amazon Q ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen GitLab und AWS-Engineering-Teams, die unsere Stärken kombiniert, um die Softwareentwicklung zu verändern. Diese Partnerschaft vereint das Fachwissen von GitLab im Bereich Unified DevSecOps mit der führenden Rolle von AWS im Cloud Computing und schafft so eine innovative Lösung, die versteht, wie Entwickler(innen) arbeiten

Durch die Integration der autonomen Agents von Amazon Q mit der umfassenden KI-basierten Plattform von GitLab haben wir mehr als nur eine technische Integration geschaffen. Wir haben eine Erfahrung geschaffen, mit der sich die KI-basierte Entwicklung natürlich anfühlt und die Sicherheit, Compliance und Zuverlässigkeit gewährleistet, die Unternehmen benötigen.

Branchenanalyst(inn)en erkennen die Bedeutung dieser Integration für den Fortschritt der KI-basierten Softwareentwicklung:

„Mit diesem gemeinsamen Angebot bündeln GitLab und AWS ihre Stärken, um agentenbasierte KI in der Softwareentwicklung Realität werden zu lassen“, sagt Katie Norton, Research Manager bei IDC. „GitLab Duo mit Amazon Q geht starke Anwendungsfälle und kritische Herausforderungen an, mit denen Kund(inn)en das volle Potenzial der KI nutzen können.“

„Sowohl Entwickler(innen) als auch die Unternehmen, für die sie arbeiten, sind zunehmend an vereinfachten und einheitlichen Erfahrungen interessiert“, sagt Rachel Stephens, Senior Analyst bei RedMonk. „Vor allem im Zeitalter der KI, in dem Sicherheit und Datenschutz an erster Stelle stehen, wollen Unternehmen die Möglichkeiten modernster Technologien nutzen, gleichzeitig aber auch Risiken kontrollieren und unzusammenhängende Software-Toolketten minimieren. Die Partnerschaft zwischen GitLab Duo und Amazon Q bietet Entwickler(inne)n die Werkzeuge, die sie im Rahmen einer durchgängigen DevSecOps-Erfahrung benötigen.“

4 wichtige Kundenvorteile

GitLab Duo mit Amazon Q kombiniert KI-basiertes DevSecOps mit umfassenden Cloud-Computing-Funktionen. Gemeinsam helfen sie Entwicklungsteams bei folgenden Herausforderungen:

1. Optimieren der Funktionsentwicklung von der Idee bis zum Code

Entwicklungsteams verbringen oft Stunden damit, Anforderungen in Code zu übersetzen, was zu einer langsameren Bereitstellung und inkonsistenten Umsetzung führt. Du kannst jetzt den Agent „GitLab Duo mit Amazon Q“ mit dem neuen Schnellzugriff /q dev aufrufen. Damit wird eine Ticketbeschreibung in wenigen Minuten direkt in zusammenführbaren Code umgewandelt. Der Agent analysiert die Anforderungen, plant die Umsetzung und erstellt einen vollständigen Merge Request – alles unter Einhaltung der Entwicklungsstandards deines Teams. Teams können mit Hilfe von Feedback in Kommentaren schnell iterieren und so die Zeit von der Idee bis zur Produktion deutlich verkürzen.

2. Einfaches Modernisieren von Legacy-Code

Das Upgraden von Java-Anwendungen erfordert normalerweise wochenlange sorgfältige Planung, manuelle Codeänderungen und umfangreiche Tests. Der Schnellzugriff /q transform automatisiert den gesamten Prozess der Java-Modernisierung für dich. In wenigen Minuten, nicht Stunden, analysiert der Agent deine Codebase in Java 8 oder 11, erstellt einen umfassenden Upgrade-Plan und generiert vollständig dokumentierte Merge Requests für die Migration auf Java 17. Jede Änderung ist nachvollziehbar, was den Teams Vertrauen gibt und die Sicherheit und Leistung der Anwendung verbessert.

3. Beschleunigen von Code Reviews ohne Qualitätseinbußen

Code Reviews führen oft zu Engpässen: Teams warten tagelang auf Feedback, müssen aber konsistente Standards einhalten. Mit dem Schnellzugriff /q review bekommst du sofort intelligentes Feedback zur Codequalität und -sicherheit direkt in Merge Requests. Durch die automatische Identifizierung potenzieller Probleme und Verbesserungsvorschläge, die auf deinen Standards basieren, können Teams qualitativ hochwertigen Code pflegen und gleichzeitig die Überprüfungszyklen drastisch reduzieren.

4. Automatisieren von Tests, um mit Zuversicht zu veröffentlichen

Die manuelle Testerstellung ist zeitaufwändig und führt oft zu einer uneinheitlichen Testabdeckung im Team. Mit dem Schnellzugriff /q test kannst du automatisch umfangreiche Unit-Tests generieren, die deine Anwendungslogik verstehen. Der Agent sorgt für eine gründliche Abdeckung kritischer Pfade und Sonderfälle und passt sie an deine bestehenden Testmuster an. Dank dieser Automatisierung können Teams Probleme früher erkennen und konsistente Qualitätsstandards einhalten, was den Entwickler(inne)n wertvolle Zeit spart.

Inklusive Sicherheit und Leitlinien auf Enterprise-Niveau

Dieses Angebot wurde für den Einsatz in Unternehmen entwickelt und kombiniert die integrierten Sicherheits-, Compliance- und Datenschutzfunktionen von GitLab mit dem KI-Tool von Amazon Q. Es beschleunigt die Arbeitsabläufe von Entwickler(inne)n und hilft Unternehmen, sichere Software schneller bereitzustellen.

Die Integration bietet:

Integrierte Leitlinien, die die Entwicklungsgeschwindigkeit aufrechterhalten

Granulare Kontrollen für KI-basierte Funktionen auf Benutzer-, Projekt- und Gruppenebene

End-to-End-Sicherheitsintegration in bestehende Workflows

DevSecOps-Teams können die Entwicklungsumgebung mit der weltweit am weitesten verbreiteten Cloud sicher skalieren.

Ausblick

GitLab Duo mit Amazon Q baut auf unserer bestehenden Integration mit AWS, angekündigt im Mai 2024 (nur in englischer Sprache) auf und stellt einen bedeutenden Schritt vorwärts in unserer gemeinsamen Mission dar, die Softwareentwicklung zu verändern. Diese weiterführende Integration von KI-Funktionen markiert den Beginn unserer erweiterten Zusammenarbeit mit AWS. Bei der Weiterentwicklung dieser Fähigkeiten werden wir uns auf Folgendes konzentrieren:

Ausweitung der KI-Funktionen auf den gesamten Entwicklungslebenszyklus

Steigerung der Entwicklerproduktivität

Erfüllung der Entwicklungsanforderungen von Unternehmen im großen Maßstab

GitLab Duo mit Amazon Q ist ab heute im öffentlichen Branch (nur in englischer Sprache) des GitLab.org-Projekts verfügbar. Eine Vorschau und weitere Informationen darüber, wie es deinen Softwareentwicklungsprozess verändern kann, findest du auf unserer Website.