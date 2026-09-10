Von der ersten Codeänderung bis zum Einsatz einer Anwendung in der Produktion sind zahlreiche Schritte erforderlich. Werden Build, Tests, Security-Prüfungen und Deployments dabei manuell ausgeführt oder auf verschiedene Systeme verteilt, entstehen schnell Wartezeiten, Fehlerquellen und zusätzlicher Abstimmungsaufwand.

Eine DevOps Pipeline verbindet diese Schritte zu einem wiederholbaren und möglichst automatisierten Workflow. Sie sorgt dafür, dass Änderungen kontinuierlich entwickelt, geprüft, sicher bereitgestellt und anschließend überwacht werden können.

In diesem Beitrag erfährst du, wie eine DevOps Pipeline funktioniert, wodurch sie sich von einer CI/CD Pipeline unterscheidet, aus welchen Phasen sie besteht und wie du eine effiziente Pipeline für deine Softwareentwicklung aufbaust.

Was ist eine DevOps Pipeline?

Eine DevOps Pipeline ist ein automatisierter und wiederholbarer Workflow, der die einzelnen Schritte der Softwareentwicklung und -bereitstellung miteinander verbindet. Dazu gehören je nach Organisation unter anderem Planung, Quellcodeverwaltung, Build, automatisierte Tests, Security-Prüfungen, Deployment, Monitoring und Feedback.

Es gibt deshalb nicht die eine standardisierte DevOps Pipeline. Aufbau und Automatisierungsgrad hängen unter anderem von Anwendungen, Infrastruktur, Sicherheitsanforderungen, Teamstruktur und verwendeter Toolchain ab.

Entscheidend ist das Prinzip dahinter: Änderungen sollen nicht über isolierte Übergaben von einem Team oder Tool zum nächsten wandern. Stattdessen entsteht ein kontinuierlicher Workflow, der Entwicklung und Betrieb verbindet und möglichst schnelles Feedback ermöglicht.

DevOps Pipeline vs. CI/CD Pipeline: Wo liegt der Unterschied?

DevOps Pipeline und CI/CD Pipeline werden häufig synonym verwendet. Ganz identisch sind die Begriffe jedoch nicht.

DevOps Pipeline CI/CD Pipeline Betrachtet den breiteren DevOps-Lifecycle Konzentriert sich auf Integration und Softwarebereitstellung Kann Planung, Entwicklung, Security, Betrieb und Feedback einschließen Automatisiert vor allem Build, Test und Deployment Verbindet Prozesse, Menschen und Tools Ist vor allem ein technischer Automatisierungsworkflow Monitoring und Feedback fließen in weitere Entwicklung ein Endet typischerweise rund um Release und Deployment

Eine CI/CD Pipeline ist damit ein zentraler Bestandteil einer DevOps Pipeline, aber nicht zwingend der gesamte DevOps-Prozess.

Continuous Integration sorgt dafür, dass Codeänderungen regelmäßig in einer gemeinsamen Codebasis zusammengeführt und automatisiert geprüft werden. Continuous Delivery beziehungsweise Continuous Deployment automatisiert anschließend die weiteren Schritte bis zur Bereitstellung.

Warum ist eine DevOps Pipeline wichtig?

DevOps soll Entwicklungs- und Operations-Teams enger zusammenbringen und Software schneller sowie zuverlässiger bereitstellen. Ohne einen durchgängigen Workflow bleiben diese Ziele jedoch schnell theoretisch.

Eine gut aufgebaute DevOps Pipeline hilft Teams vor allem dabei,

wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren,

Codeänderungen schneller zu validieren,

Fehler und Sicherheitsprobleme früher zu entdecken,

manuelle Übergaben zwischen Teams zu reduzieren,

Releases reproduzierbarer zu machen,

schneller Feedback über Änderungen zu erhalten und

die Softwarebereitstellung kontinuierlich zu verbessern.

Automatisierung spielt dabei eine zentrale Rolle. Build-Prozesse, Tests oder Security-Checks können bei jeder relevanten Änderung nach denselben Regeln ausgeführt werden. Dadurch hängt das Ergebnis weniger davon ab, ob einzelne Arbeitsschritte manuell korrekt durchgeführt wurden.

Eine Pipeline schafft außerdem Transparenz: Teams können nachvollziehen, wo sich eine Änderung befindet, welcher Test fehlgeschlagen ist und was ein Deployment blockiert.

Die wichtigsten Phasen einer DevOps Pipeline

Der genaue Aufbau einer DevOps Pipeline unterscheidet sich je nach Organisation, Anwendung und Toolchain. Typischerweise durchläuft eine Änderung jedoch mehrere miteinander verbundene Phasen – von der Planung und Entwicklung über Build, Test und Bereitstellung bis hin zu Monitoring und Feedback.

Entscheidend ist dabei, die Pipeline nicht als lineare Abfolge mit dem Deployment als Endpunkt zu verstehen. Erkenntnisse aus dem Betrieb fließen zurück in die Planung und Entwicklung. So entsteht ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

Phasen einer DevOps Pipeline

Die einzelnen Phasen erfüllen dabei unterschiedliche Aufgaben innerhalb des Software-Delivery-Prozesses:

Phase Aufgabe Typische Funktionen Risiko bei schlechter Integration Plan Anforderungen und Änderungen planen Issues, Backlogs, Priorisierung fehlender Kontext Code Quellcode entwickeln und verwalten Git, Repository, Code Review Versionskonflikte Build ausführbare Artefakte erzeugen Compilation, Packages, Container nicht reproduzierbare Builds Test Funktion und Qualität prüfen Unit-, Integrations- und Regressionstests Fehler gelangen weiter Secure Risiken früh erkennen SAST, Dependency- und Container-Scanning Security wird zu spät geprüft Release Änderung freigeben Freigaben, Policies, Artefakte inkonsistente Releases Deploy Anwendung bereitstellen automatisierte Deployments, Rollbacks manuelle Fehler Operate & Monitor Verhalten im Betrieb beobachten Logs, Metriken, Alerts Probleme werden spät erkannt Feedback Erkenntnisse zurückführen Incidents, Nutzungs- und Betriebsdaten keine kontinuierliche Verbesserung

Wichtig: Eine DevOps Pipeline endet nicht mit dem Deployment. Stelle dir eine DevOps Pipeline als fortlaufenden Kreislauf vor, bei dem Operations- und Monitoring-Daten wieder in Planung und Entwicklung zurückfließen. Security sollte zudem nicht ausschließlich als einzelner Schritt verstanden werden. In einer DevSecOps-Pipeline werden Sicherheitsprüfungen möglichst früh und an mehreren Stellen in den Workflow integriert. So können Probleme erkannt werden, während Entwickler(innen) noch am entsprechenden Code arbeiten.

Wie wird eine DevOps Pipeline aufgebaut?

Eine DevOps Pipeline entsteht nicht dadurch, dass möglichst viele Tools miteinander verbunden werden. Ausgangspunkt sollte der bestehende Software-Delivery-Prozess sein: Welche Schritte durchläuft eine Änderung vom ersten Commit bis zum Betrieb in der Produktion, wo entstehen manuelle Übergaben und welche Aufgaben lassen sich automatisieren?

Für eine durchgängige DevOps Pipeline benötigen Teams typischerweise Funktionen aus mehreren Bereichen des Software Development Lifecycles. Ein typischer Aufbau einer DevOps Pipeline umfasst folgende Funktionen:

Funktion Aufgabe in der DevOps Pipeline Planung Anforderungen, Aufgaben und Änderungen koordinieren Source Code Management Quellcode versionieren, Änderungen nachverfolgen und Code Reviews ermöglichen CI/CD Builds, Tests und Deployments automatisieren Testautomatisierung Codeänderungen kontinuierlich auf Qualität und Funktion prüfen Security Schwachstellen, Abhängigkeiten und Container automatisiert untersuchen Artefakt- und Container-Registry Pakete, Images und andere Build-Artefakte zentral verwalten Infrastructure as Code Infrastruktur und Umgebungen reproduzierbar bereitstellen Monitoring und Observability Anwendungen und Infrastruktur nach dem Deployment überwachen Collaboration und Feedback Pipeline-Ergebnisse und Betriebsdaten zurück in Entwicklung und Planung führen

Diese Funktionen können über verschiedene spezialisierte Lösungen oder innerhalb einer integrierten Plattform bereitgestellt werden. Entscheidend ist weniger die Anzahl der eingesetzten Tools als die Frage, wie zuverlässig Informationen und Prozesse zwischen den einzelnen Pipeline-Schritten weitergegeben werden.

1. Bestehenden Workflow analysieren

Dokumentiere zunächst den Weg einer Änderung von der Entwicklung bis zur Produktion. Dabei solltest du insbesondere prüfen:

Wo entstehen manuelle Übergaben?

Welche Schritte verursachen Wartezeiten?

Welche Prüfungen werden noch manuell durchgeführt?

Wo wechseln Entwickler(innen) zwischen verschiedenen Systemen?

Welche Prozesse führen besonders häufig zu Fehlern?

So lässt sich erkennen, welche Teile der Pipeline zuerst automatisiert oder vereinheitlicht werden sollten.

2. Quellcode und Änderungen als Ausgangspunkt nutzen

Versionskontrolle bildet die technische Grundlage der Pipeline. Änderungen am Code sollten nachvollziehbar sein und automatisierte Prozesse auslösen können.

Ein Commit oder Merge Request kann beispielsweise einen Build starten und anschließend Tests sowie Security-Prüfungen anstoßen. Dadurch erhalten Entwickler(innen) frühzeitig Feedback, bevor Änderungen weiter durch die Pipeline gelangen.

3. Build, Tests und Deployment automatisieren

Im nächsten Schritt werden wiederkehrende Abläufe schrittweise automatisiert. Besonders Build-Prozesse, automatisierte Tests und standardisierte Deployments bieten sich dafür an.

Dabei muss nicht sofort der gesamte Prozess vollständig automatisiert werden. Häufig ist es sinnvoller, mit besonders häufig ausgeführten oder fehleranfälligen Arbeitsschritten zu beginnen und die Pipeline anschließend kontinuierlich auszubauen.

4. Pipeline as Code einsetzen

Bei Pipeline as Code wird die Pipeline-Konfiguration wie Quellcode versioniert. Dadurch können Teams Änderungen überprüfen, dokumentieren und reproduzieren.

In GitLab lassen sich beispielsweise Jobs, Stages und weitere CI/CD-Einstellungen über eine .gitlab-ci.yml definieren. Auf diese Weise wird die Pipeline selbst Bestandteil des Entwicklungsprozesses.

5. Security in den Workflow integrieren

Security sollte nicht erst unmittelbar vor einem Release stattfinden. Automatisierte Prüfungen lassen sich an verschiedenen Stellen der Pipeline durchführen – etwa beim Schreiben des Codes, während des Builds oder vor einem Deployment.

So werden Sicherheitsprobleme möglichst dort sichtbar, wo sie entstehen, und können früher behoben werden.

6. Monitoring und Feedback zurück in die Pipeline führen

Mit dem Deployment endet eine DevOps Pipeline nicht. Monitoring- und Betriebsdaten liefern wichtige Informationen darüber, wie sich eine Änderung in der Produktion verhält.

Fehler, Performance-Probleme oder Incidents sollten deshalb wieder in Planung und Entwicklung zurückfließen. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher Kreislauf aus Entwicklung, Bereitstellung, Beobachtung und Verbesserung.

Best Practices für effiziente DevOps Pipelines

Eine funktionierende Pipeline ist nicht automatisch eine effiziente Pipeline. Mit zunehmender Anzahl von Anwendungen, Teams und Deployments können schlecht strukturierte Pipelines selbst zum Engpass werden. Folgende Best Practices helfen dabei:

Automatisiere wiederkehrende Schritte: Besonders Build, Tests, Security-Checks und standardisierte Deployments sollten möglichst reproduzierbar ablaufen.

Besonders Build, Tests, Security-Checks und standardisierte Deployments sollten möglichst reproduzierbar ablaufen. Halte Feedback-Schleifen kurz: Entwickler(innen) sollten möglichst schnell erfahren, wenn ein Build oder Test fehlschlägt.

Entwickler(innen) sollten möglichst schnell erfahren, wenn ein Build oder Test fehlschlägt. Parallelisiere unabhängige Jobs: Müssen Tests nicht zwingend nacheinander laufen, kann parallele Ausführung die Pipeline-Zeit deutlich reduzieren.

Müssen Tests nicht zwingend nacheinander laufen, kann parallele Ausführung die Pipeline-Zeit deutlich reduzieren. Nutze Pipeline as Code: Versionierbare Pipeline-Konfigurationen schaffen Nachvollziehbarkeit und reproduzierbare Workflows.

Versionierbare Pipeline-Konfigurationen schaffen Nachvollziehbarkeit und reproduzierbare Workflows. Standardisiere wiederkehrende Komponenten: Wiederverwendbare Templates und CI/CD-Komponenten verhindern, dass jedes Team dieselben Abläufe neu entwickelt.

Wiederverwendbare Templates und CI/CD-Komponenten verhindern, dass jedes Team dieselben Abläufe neu entwickelt. Setze manuelle Gates gezielt ein: Automatisierung bedeutet nicht, sämtliche Kontrollen abzuschaffen. Besonders bei kritischen Produktionsumgebungen können definierte Freigaben sinnvoll sein.

Automatisierung bedeutet nicht, sämtliche Kontrollen abzuschaffen. Besonders bei kritischen Produktionsumgebungen können definierte Freigaben sinnvoll sein. Integriere Security frühzeitig: Sicherheitsprüfungen sollten möglichst Bestandteil des normalen Workflows sein.

Sicherheitsprüfungen sollten möglichst Bestandteil des normalen Workflows sein. Miss die Pipeline: Nur wenn Teams wissen, wo Wartezeiten und Fehler entstehen, können sie gezielt optimieren.

Neben Pipeline-Dauer, Queue Time oder Erfolgsrate können die aktuellen DORA-Metriken helfen, die Softwarebereitstellung übergreifend zu beurteilen. Dazu zählen Change Lead Time, Deployment Frequency, Failed Deployment Recovery Time, Change Fail Rate und Deployment Rework Rate.

DevOps Pipeline in einer fragmentierten Toolchain vs. integrierter Plattform

Wie effizient eine DevOps Pipeline funktioniert, hängt nicht allein von ihrer Automatisierung ab. Entscheidend ist auch die Toolchain, in der sie betrieben wird.

Spezialisierte Einzellösungen können für bestimmte Anforderungen sinnvoll sein. Werden jedoch immer mehr Systeme miteinander kombiniert, steigt häufig auch der Aufwand für Integrationen, Berechtigungen, Updates und Datenaustausch sowie die Kosten für den Toolstack.

Fragmentierte Toolchain Integrierte Plattform mehrere spezialisierte Systeme gemeinsame Plattform für zentrale Workflows zusätzliche Integrationen erforderlich Funktionen greifen direkter ineinander Informationen über Systeme verteilt gemeinsamer Kontext mehr Kontextwechsel weniger Wechsel zwischen Tools Governance muss systemübergreifend koordiniert werden Regeln können zentraler umgesetzt werden Integration wird bei wachsender Toolzahl komplexer weniger Integrationspunkte notwendig

Das bedeutet nicht, dass jede Organisation sämtliche Spezialtools abschaffen sollte. Die entscheidende Frage lautet vielmehr: Welche Integrationen erzeugen echten Mehrwert und welche existieren nur, weil zentrale Schritte der Softwarebereitstellung auf unterschiedliche Systeme verteilt sind?

Mit zunehmender Größe und Komplexität kann Toolchain-Konsolidierung deshalb selbst zu einer DevOps-Optimierungsmaßnahme werden.

Finde heraus, wie viel dich deine fragmentierte Toolchain wirklich kostet!

Wie GitLab DevOps Pipelines unterstützt

GitLab verbindet zentrale Prozesse des Software Development Lifecycles auf einer gemeinsamen Plattform. Dazu gehören unter anderem Planung, Quellcodeverwaltung, CI/CD-Pipelines, Registry, Softwarebereitstellung sowie Security- und Governance-Funktionen. GitLab bezeichnet diesen Ansatz inzwischen als intelligente Orchestrierungsplattform für DevSecOps.

Für DevOps Pipelines bedeutet das beispielsweise, dass Codeänderungen, Merge Requests, Pipeline-Ergebnisse und Security-Prüfungen stärker in einem gemeinsamen Workflow zusammengeführt werden können.

Das kann insbesondere bei wachsenden Toolchains relevant werden: Je weniger Übergaben ausschließlich über zusätzliche Integrationen koordiniert werden müssen, desto einfacher lassen sich Kontext und Regeln über den Software-Lifecycle hinweg erhalten.

Wie groß der Effekt sein kann, zeigt HackerOne. Das Unternehmen nutzte zuvor getrennte Tools unter anderem für Versionskontrolle und Continuous Integration. Nach dem Einsatz von GitLab berichtet HackerOne von einer 7,5-mal schnelleren Pipeline-Zeit und einer 5-mal kürzeren Bereitstellungszeit.

GitLab verbindet zentrale DevSecOps-Workflows auf einer Plattform und schafft damit eine gemeinsame Grundlage für Entwicklung, Security und Softwarebereitstellung.

Häufig gestellte Fragen zu DevOps Pipelines

Eine DevOps Pipeline benötigt Funktionen für Versionskontrolle, CI/CD, automatisierte Tests, Security, Artefaktverwaltung, Deployment und Monitoring. Je nach Organisation können dafür mehrere spezialisierte Tools oder eine integrierte DevSecOps-Plattform eingesetzt werden. Entscheidend ist, dass Daten und Prozesse zuverlässig zwischen den einzelnen Schritten fließen.

Was ist Pipeline as Code?

Pipeline as Code bedeutet, dass die Konfiguration einer Pipeline in versionierbaren Dateien definiert wird. Dadurch können Teams Pipeline-Änderungen wie Quellcode prüfen, dokumentieren und reproduzieren. GitLab CI/CD verwendet dafür beispielsweise eine YAML-Konfigurationsdatei.

Warum werden DevOps Pipelines in fragmentierten Toolchains komplex?

Je mehr Systeme an einer Pipeline beteiligt sind, desto mehr Integrationen, Berechtigungen, Datenflüsse und Schnittstellen müssen koordiniert werden. Einzeltools können für spezielle Anforderungen sinnvoll sein. Mit zunehmender Toolzahl können Wartungsaufwand und Kontextwechsel jedoch steigen.

Warum ist Automatisierung in DevOps Pipelines wichtig?

Automatisierung sorgt dafür, dass wiederkehrende Schritte wie Build, Tests oder Deployments nach definierten Regeln ausgeführt werden. Dadurch erhalten Teams schneller Feedback, reduzieren manuelle Arbeit und können Softwareänderungen reproduzierbarer bereitstellen.

Welche Metriken sind für DevOps Pipelines wichtig?

Auf Pipeline-Ebene sind unter anderem Laufzeit, Queue Time, Erfolgsrate, Time to Feedback und Teststabilität relevant. Für die übergreifende Softwarebereitstellung bieten sich zusätzlich die fünf aktuellen DORA-Metriken an: Change Lead Time, Deployment Frequency, Failed Deployment Recovery Time, Change Fail Rate und Deployment Rework Rate.