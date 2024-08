Comment se conformer aux exigences de la directive NIS2 avec GitLab

Les organismes gouvernementaux et législatifs du monde entier promulguent régulièrement de nouvelles lois et exigences pour faire face au risque croissant posé par notre quotidien de plus en plus numérisé et les menaces de cybersécurité qui en résultent. La directive NIS2 de l'Union européenne vise à renforcer la cybersécurité en se concentrant sur des compétences essentielles telles que la résilience, la réponse aux incidents et la gestion des risques.

En tant que plateforme DevSecOps alimentée par l'IA la plus complète, GitLab est utilisée dans le monde entier pour développer des logiciels de qualité plus rapidement. La diversité des fonctionnalités de GitLab en fait un atout unique et précieux, capable de répondre aux nombreux besoins de nos clients en matière de sécurité et de conformité.

Dans cet article, explorons ensemble la façon dont vous pouvez vous appuyer sur notre plateforme pour accompagner vos efforts de conformité à la directive NIS2.

Article 7 : Stratégie nationale en matière de cybersécurité

Section 2(a) : la cybersécurité dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement des produits et services TIC utilisés par des entités pour la fourniture de leurs services.

La directive NIS2 exige que les États membres adoptent des politiques en matière de cybersécurité dans la chaîne d'approvisionnement.

Bien que celles-ci doivent encore être définies par chaque État membre, GitLab dispose d’une suite de fonctionnalités permettant aux clients de gérer la sécurité de leur offre de services, ainsi que celle de leur chaîne d'approvisionnement :

La combinaison de ces fonctionnalités d'analyse contribue à la création d'un ensemble de tests complet et efficace, capable de prendre en charge des processus robustes de développement d'applications et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. Le DAST, l'analyse des dépendances et la conformité des licences logicielles sont disponibles avec un abonnement à GitLab Ultimate.

Article 21 : Mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité

La directive NIS2 exige des États membres qu'ils veillent à ce que les entités essentielles et importantes mettent en œuvre des mesures techniques, organisationnelles et opérationnelles appropriées visant à gérer correctement les risques et atténuer l'impact subi par les utilisateurs à la suite d'incidents affectant leurs services.

Section 2(d) : la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, y compris les aspects liés à la sécurité concernant les relations entre chaque entité et ses fournisseurs ou prestataires de services directs.

L'étape de sécurisation de GitLab permet aux clients de mettre en place un large éventail de capacités de détection et de réponse qui améliorent la sécurité de leur code et résout les risques au sein de leurs chaînes d'approvisionnement.

Ces fonctionnalités peuvent être exploitées pour répondre aux exigences que les États membres définiront dans le cadre de cette section.

Section 2(e) : la sécurité de l’acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes d’information, y compris le traitement et la divulgation des vulnérabilités.

En tant que plateforme DevSecOps complète, les fonctionnalités de GitLab aident à sécuriser l'ensemble du cycle de livraison de logiciels de nos clients.

Section 2(j) : l’utilisation de solutions d’authentification à plusieurs facteurs ou d’authentification continue, de communications vocales, vidéo et textuelles sécurisées et de systèmes sécurisés de communication d’urgence au sein de l’entité, selon les besoins.

GitLab offre plusieurs options d'authentification à plusieurs facteurs pour renforcer le processus d'authentification. Les clients peuvent sélectionner l'option d'authentification multifacteur qui répond à leurs exigences, ou encore mettre en œuvre le SSO pour améliorer davantage le processus d'authentification.

Quelles sont les prochaines étapes ?

La plateforme de GitLab est bien placée pour répondre aux exigences du cycle du développement logiciel au fur et à mesure de la mise en place des directives générales qui seront émises par les États membres en réponse à la directive NIS2.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités décrites tout au long de cet article, consultez notre bibliothèque de tutoriels.