En tant que multinationale, Airbus Intelligence a besoin d'outils qui peuvent aider ses équipes à collaborer et à travailler plus efficacement dans le monde entier. La société Intelligence voulait éviter les défis que de nombreuses entreprises mondiales rencontrent, notamment avec des équipes géographiquement dispersées et des chaînes d'outils disparates qui entraînent l'inefficacité du workflow et une production lente. Une amélioration du workflow permettant de relever ces défis, de rendre les équipes plus efficaces et de favoriser la communication était donc une priorité absolue. Logan Weber tient le rôle de Software Automation Engineer pour Web Factory. L'obtention d'un meilleur workflow pour les développeurs était l'une de ses missions clés, et l'agilité de l'équipe Web Factory en fait un cobaye idéal pour les nouveaux outils et technologies. Pour Logan, il est essentiel que tous les outils adoptés par son équipe reflètent la passion de l'entreprise pour l'innovation. « Nous sommes en pleine transformation digitale », explique-t-il. « Nous voulons unir nos forces avec des partenaires qui savent ce qu'ils font et qui sont capables de suivre notre rythme. »

L'un des problèmes majeurs de l'équipe Web Factory était que ses processus n'étaient tout simplement pas assez efficaces, ce qui entraînait des retards au niveau des releases et des pertes de temps pour le développement. Les développeurs pouvaient passer une journée entière, voire plus, à configurer la production, et trop de temps était consacré à des tâches simples qui auraient dû être automatisées. Les développeurs éprouvaient de la frustration face à ces processus manuels et chronophages qui les empêchaient de se concentrer sur le code. L'équipe Web Factory espérait également trouver un nouvel outil qui éliminerait les malentendus dans la communication entre les équipes. Après avoir consacré beaucoup de temps à configurer la production, les développeurs se rendaient parfois compte que le produit final ne correspondait pas à la demande initiale, ce qui engendrait un travail supplémentaire. « Nous devions alors créer un bogue pour modifier cette erreur. Il ne s'agissait pourtant pas d'un bogue, mais d'un manque de communication », explique Logan.

Dans sa quête pour trouver un outil adapté au workflow des développeurs, l'équipe Web Factory a testé plusieurs solutions. Comme l'équipe avait déjà utilisé Jira, elle a décidé de tester d'autres produits d'Atlassian, tels que Bitbucket pour le contrôle de version et Bamboo pour l'intégration continue. Malheureusement, l'expérience offerte par BitBucket et Bamboo était loin d'être conviviale, et certaines fonctionnalités essentielles pour la société n'étaient pas incluses dans ces deux outils. L'équipe Web Factory a également utilisé Jenkins pour des projets antérieurs, mais l'a trouvé trop compliqué à tenir à jour. Elle voulait également être en mesure de stocker ses processus de script de déploiement en tant que code.