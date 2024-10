GitLab est une plateforme complète pour la gestion de projet, la collaboration, la gestion du contrôle de source, l'automatisation git, la sécurité et bien plus encore. Parce qu'elle est facile à utiliser, flexible et centralisée, la plateforme GitLab est le meilleur choix pour les organisations à but non lucratif qui souhaitent faire évoluer leur travail. Le programme GitLab pour les organisations à but non lucratif octroie des licences GitLab gratuites aux organisations à but non lucratif agréées.