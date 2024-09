Qu'est-ce que la gestion agile de portefeuilles de projets ?

La gestion de portefeuilles de projets (PPM) se résume à une gestion centralisée des projets. La gestion agile de portefeuilles de projets (PPM) élève cette gestion à un niveau supérieur en intégrant des données en temps réel pour hiérarchiser le travail. Cette approche permet de répondre à l'évolution rapide des conditions du marché et d'apporter plus rapidement de la valeur aux clients. Les pratiques de gestion Agile de portefeuille de projets (PPM) aident les équipes à livrer plus rapidement des logiciels de meilleure qualité et à améliorer la collaboration interfonctionnelle au sein de l'entreprise. La méthode Agile n'est pas réservée aux développeurs de logiciels : les chefs de projet, les chefs de produit, les responsables financiers, l'équipe juridique et même la direction peuvent bénéficier de la gestion de projet agile, en particulier lorsqu'elle est disponible dans le cadre d'une plateforme DevOps unifiée, telle que celle de GitLab.