L'intégration continue et le développement agile

Git est le système de contrôle de version le plus répandu. Il est particulièrement utile aux équipes agiles, dans la mesure où il permet un développement décentralisé et simultané. Des outils comme GitLab facilitent ce processus en organisant le travail autour du code, principalement par le biais de tickets et de merge requests.

Une merge request (MR) est un processus permettant de visualiser les modifications proposées au code source et de collaborer sur celles-ci. Le flux de travail CI d'une équipe qui a adopté une méthodologie Agile intègre généralement les concepts fondamentaux d'Agile, ainsi que les étapes de validation, de merge request, de tests et de déploiement.

Utilisation des labels

Les labels servent à filtrer et à gérer les epics, les tickets et les merge requests. Un projet peut inclure des labels tels que Planning (en phase de planification), In Progress (en cours de traitement), Staging (en phase de préproduction), Reviewed (vérification terminée), etc. Ces labels sont organisés en liste distinct dans le tableau des tickets.

Les tickets permettent aux équipes de collaborer efficacement. Une fois les prochaines étapes définies, un développeur assigné à un ticket peut se mettre au travail et remplacer le label Planning par In Progress .

Code et validation des modifications

Le développeur peut mentionner le ticket correspondant dans son message de validation, puis effectuer un push de ses validations vers une branche de fonctionnalité et créer une merge request. Après la compilation et les tests du code, un membre de l'équipe peut examiner les modifications apportées.

Utilisation des tableaux de tickets par plusieurs équipes

Une fois la revue de code terminée, l'équipe peut supprimer le label In Progress et déplacer le ticket vers le tableau des tickets en phase Staging . L'équipe de déploiement reçoit alors une notification indiquant que le ticket est prêt pour la suite du processus.

Déploiement du code

Une fois la MR approuvée, elle peut être fusionnée dans la branche principale et le ticket peut alors être fermé.