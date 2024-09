Vous débutez dans le DevOps ? Voici pourquoi vous avez besoin d'une plateforme DevOps

Lorsque vous développez des logiciels en adoptant l'approche DevOps et en profitant de tous ses avantages pour le développement et le déploiement, il convient de comprendre les avantages qu'apportent l'adoption d'une plateforme DevOps unifiée.

Aussi utile que soit l'approche DevOps, l'utilisation d'une plateforme DevOps déployée en tant qu'application unique améliore considérablement le processus, permettant aux équipes d'offrir plus de valeur à leur entreprise avec moins de friction. Une plateforme, qui combine des capacités de planification, de développement, de test, de sécurisation et d'exploitation des logiciels dans une seule application, permet aux équipes de livrer des logiciels plus rapidement, plus efficacement et avec une sécurité renforcée. Et cela rend l'entreprise plus compétitive et plus agile.

Une plateforme DevOps complète offre aux équipes de développement tout ce dont elles ont besoin pour transformer leurs idées en logiciels fonctionnels, utiles et sécurisés, tout en évitant les complications chronophages et coûteuses liées à l'utilisation de nombreux outils différents et à la gestion de multiples expériences utilisateur (UX). Une plateforme unifiée permet également aux équipes de disposer d'un seul magasin de données qui sous-tend tout ce qu'elles font. Indépendamment de l'interface qu'elles utilisent, cette plateforme leur permet d'accéder facilement à des informations clés sur la productivité des développeurs, l'efficacité des workflows et l'adoption des pratiques DevOps, sans nécessiter de configuration complexe.

Si une équipe DevOps a comme projet de développer un nouveau logiciel ou d'améliorer les fonctionnalités d'un logiciel existant, le fait de disposer d'une plateforme DevOps lui facilitera la tâche. Elle pourra développer, tester et déployer le logiciel plus rapidement et plus efficacement, et le rendre disponible pour les utilisateurs plus rapidement.

Bien que l'utilisation d'une plateforme DevOps complète et unifiée offre de nombreux avantages, nous mettons ici l'accent sur deux avantages principaux : la visibilité et la capacité d'action.