Les équipes ont plus de facilité à effectuer un push sur un minimal viable change, car GitOps permet des déploiements plus rapides et plus fréquents. En se conformant aux bonnes pratiques GitOps, les équipes peuvent livrer des fonctionnalités plusieurs fois par jour et annuler les changements en cas de problème. Des déploiements avec une vélocité de développement élevée permettent de sortir des nouvelles versions plus rapidement. Les équipes peuvent ainsi créer de la valeur pour l'entreprise et pour le client. Grâce à l'intégration continue, les équipes sont plus agiles et peuvent répondre rapidement aux besoins des clients.