Qu'est-ce que le contrôle de version de Git ?

Le contrôle de version, également appelé contrôle de source ou gestion de versions, est un logiciel utilisé pour suivre les versions, résoudre les conflits d'intégration dans le code et gérer les différents artefacts impliqués dans les projets logiciels (par exemple, le design, les données ou les images). Le contrôle de version offre également une communication, des modifications et une reproductibilité aussi fluides que possible entre les développeurs et les autres membres de l'équipe.

Avec le contrôle de version, vous pouvez suivre et fusionner les branches, auditer les modifications et activer le travail simultané pour accélérer la livraison logicielle. Le contrôle de version est la base et le tremplin du DevOps, de l'architecture logicielle et des schémas de release, sans lesquels une entreprise ne peut pas se lancer. L'utilisation du contrôle de version permet d'améliorer considérablement la productivité des équipes et la qualité des logiciels.