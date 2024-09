As ferramentas DevOps não devem criar mais problemas do que soluções. À medida que as iniciativas de DevOps amadurecem, cadeias de ferramentas frágeis, criadas por meio de soluções específicas, começam a falhar, aumentando os custos, reduzindo a visibilidade e gerando atritos em vez de valor. Ao contrário das cadeias de ferramentas do tipo "faça por conta própria" (DIY), uma verdadeira plataforma DevOps permite que as equipes iterem mais rápido e inovem juntas. O objetivo é eliminar a complexidade e o risco, oferecendo tudo o que você precisa para entregar software de maior qualidade, mais seguro, de forma mais rápida, com menos risco e menor custo.