Projetos de código aberto

Se você tem um projeto de código aberto público no GitHub, agora pode aproveitar o CI/CD gratuito no GitLab.com. Como parte do nosso compromisso com o código aberto, oferecemos gratuitamente a todos os projetos públicos nossos recursos de nível mais alto (GitLab SaaS Ultimate). Enquanto outros fornecedores de CI/CD limitam você a executar uma quantidade limitada de jobs simultâneos, o GitLab.com oferece a projetos de código aberto centenas de jobs simultâneos, com 50.000 minutos de computação gratuitos.

Grandes empresas

Quando conversamos com nossos maiores clientes, eles nos dizem que muitas vezes têm muitas equipes usando várias ferramentas diferentes. Eles querem padronizar o uso do GitLab para CI/CD, mas o código é armazenado no GitLab, GitHub e em outros repositórios. Esse recurso agora permite que as empresas usem pipelines comuns de CI/CD em todos os seus diferentes repositórios. Esse é um público-chave e a razão pela qual fizemos do CI/CD para GitHub parte de nosso plano Premium self-managed.

Qualquer pessoa que use o GitHub.com

Embora o GitLab tenha sido projetado para usar SCM e CI/CD na mesma aplicação, entendemos o apelo de usar o GitLab CI/CD com o controle de versão do GitHub. Portanto, no próximo ano, faremos com que o recurso GitLab CI/CD para GitHub seja parte do nosso nível gratuito do GitLab.com. Isso significa que qualquer pessoa que use o GitHub, de projetos pessoais e startups a pequenas e médias empresas, poderá usar o GitLab CI/CD gratuitamente. Começando com 400 minutos de computação gratuitos, as pessoas também podem adicionar seus próprios runners ou fazer upgrade dos planos para obter mais.

Clientes Gemnasium

Recentemente, adquirimos o Gemnasium. Embora estejamos muito empolgados em ter uma equipe tão boa conosco, também queremos cuidar das pessoas que já usavam o Gemnasium e fornecer a elas um caminho de migração. Já [enviamos recursos do Gemnasium](/releases/2018/02/22/gitlab-10-5-released/# gemnasium-dependency-checks){data-ga-name="gemnasium features" data-ga-location="body"} como parte da nossa análise de segurança integrada. Agora, o GitLab CI/CD para GitHub permite que os clientes do Gemnasium que usavam o GitHub + Gemnasium comecem a usar o GitLab CI/CD para atender às suas necessidades de segurança, sem a necessidade de migrar o código.