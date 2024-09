O GitLab é uma plataforma de desenvolvimento de software completa, que inclui, entre outros recursos, o GitLab CI/CD integrado, permitindo compilar, testar e implantar suas aplicações sem a necessidade de integração com ferramentas externas de CI/CD.

No entanto, muitas empresas têm usado o Jenkins para seus processos de implantação e precisam tê-lo integrado para poderem adotar o GitLab antes de migrar para o GitLab CI/CD. Outras precisam usar o Jenkins para compilar e implantar suas aplicações devido à impossibilidade de modificar a infraestrutura estabelecida para os projetos atuais, mas desejam usar o GitLab para todas as outras funcionalidades.

Com a integração do Jenkins ao GitLab, você pode configurar facilmente seu projeto para compilar no Jenkins, enquanto o GitLab exibe os resultados diretamente em sua própria IU.