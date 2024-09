As aplicações de nuvem nativa são o futuro do desenvolvimento de software. Sistemas de nuvem nativa, empacotados em containers, gerenciados de forma dinâmica e orientados a microsserviços permitem uma maior velocidade de desenvolvimento enquanto mantêm a estabilidade operacional.

O GitLab é uma aplicação única com tudo o que você precisa para o desenvolvimento e operações de software de ponta a ponta. Do rastreamento de tíquetes e gerenciamento de código-fonte a CI/CD e monitoramento, ter tudo em um só lugar simplifica a cadeia de ferramentas e acelera as durações dos ciclos. Com um registro de contêiner integrado e a integração com o Kubernetes, o GitLab facilita como nunca o início da conteinerização e do desenvolvimento de nuvem nativa, além de otimizar seus processos de desenvolvimento de aplicações na nuvem.