A integração e a entrega contínuas são os processos de software que incorporam a filosofia DevOps. Na estrutura de equipe de DevOps ideal, há visibilidade e comunicação em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Os silos de informações são limitados para que os desenvolvedores e a equipe de operações possam trabalhar juntos. Da mesma forma, a CI pode representar os desenvolvedores e a CD as operações.

A CI/CD é uma prática recomendada de DevOps porque aborda o desafio de conciliar desenvolvedores que buscam velocidade com operações que desejam estabilidade e confiabilidade. Com a automação de CI/CD, os desenvolvedores podem enviar alterações por push com mais frequência. As equipes de operações têm maior estabilidade porque os ambientes têm configurações padrão, há testes contínuos no processo de entrega e as versões são replicáveis e previsíveis.