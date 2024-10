Como uma parte essencial da plataforma DevOps do GitLab, a entrega contínua (CD) do GitLab transforma a entrega de software em um processo reproduzível e disponível sob demanda, simplificando os aspectos mais desafiadores do DevOps e tornando-o flexível, seguro e viável. A CD do GitLab realiza todas as etapas necessárias para implantar seu código no ambiente de produção. Isso inclui o provisionamento de infraestrutura, gerenciamento de alterações por meio de controle de versão, emissão de tickets e versionamento de lançamentos, implantação progressiva do código, verificação e monitoramento das alterações e capacidade de reverter conforme necessário. Tudo isso é feito a partir da mesma aplicação que hospeda seu código-fonte e apoia a integração contínua.