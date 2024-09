Explicação sobre a geração de código com IA: um guia para desenvolvedores

Em vez de os desenvolvedores humanos escreverem todo o código manualmente, ferramentas de geração de código com tecnologia de IA podem produzir código automaticamente com base em certos parâmetros e entradas, como descrições em linguagem natural. Geralmente, essa abordagem se divide em duas categorias principais: preenchimento de código e sugestões de código. Essas categorias aprimoram o desenvolvimento e a eficiência do código.

Explicação sobre o preenchimento de código com IA

O preenchimento de código com IA, uma ferramenta avançada com tecnologia de IA, é um recurso disponível em ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) e editores de código. Ele oferece sugestões automatizadas para preencher a linha de código atual com base no contexto, no código anterior e nas práticas recomendadas. O objetivo é acelerar o fluxo de trabalho de codificação e reduzir erros, prevendo as partes mais prováveis do código a serem escritas em seguida, geralmente sugerindo nomes de variáveis, assinaturas de métodos e outros conceitos específicos da linguagem.

Explicação sobre sugestões de código com IA

As sugestões de código com IA, por outro lado, têm um escopo mais amplo e geralmente oferecem dicas, melhorias e possíveis alterações no código em vigor, em vez de apenas preencher a linha atual. Esses assistentes de código com tecnologia de IA podem incluir opções de refatoração, melhorias de desempenho e recomendações de melhores práticas para criação de código seguro, muitas vezes baseados em uma análise de todo o código, nos padrões da comunidade e nas convenções específicas da linguagem de programação.

Esse aspecto emergente da tecnologia, com o uso de assistentes de código e ferramentas de preenchimento de código com tecnologia de IA, tem o potencial de impactar significativamente o desenvolvimento de software moderno de várias maneiras, executando tarefas complexas e transformando entradas de linguagem natural em linhas de código funcionais.