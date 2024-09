O que é um engenheiro de DevOps?

As empresas geralmente têm diferentes requisitos de habilidade e experiência para essa função. No entanto, algumas habilidades costumam ser desejadas por todos os empregadores:-

Boa comunicação

Como os engenheiros de DevOps precisam colaborar com as equipes de desenvolvimento e operações, eles devem agir como uma ponte entre os desenvolvedores, que querem lançar novos recursos e modificações de software o mais rápido possível, e os membros da equipe de operações, que querem garantir e manter a estabilidade desse software. A comunicação é fundamental para estabelecer e manter um ciclo de vida de desenvolvimento eficiente e sem problemas, determinar e cumprir os objetivos de DevOps, apoiar e aconselhar os colegas quando necessário e comunicar as metas de desenvolvimento e o progresso às partes interessadas.

** Recursos de gerenciamento de projetos **

O gerenciamento de projetos é importante no desenvolvimento de uma cultura sólida de DevOps, e os engenheiros são os principais responsáveis por isso. O gerenciamento de projetos anda de mãos dadas com a capacidade de se comunicar de forma eficaz. Os engenheiros de DevOps facilitam a colaboração entre equipes para que todas trabalhem juntas rumo a um objetivo comum. Essas habilidades de gerenciamento de projetos e comunicação também permitem que os engenheiros de DevOps cooperem com colegas de vários departamentos, como os executivos de alto escalão e os departamentos de finanças e marketing.

Otimização da automação

A automação é uma parte crítica de um ciclo de vida de DevOps eficiente, diminuindo o trabalho manual, e acelerando os testes, a documentação e a implantação. Uma vez que um processo é automatizado, ele precisa ser continuamente melhorado, à medida que as necessidades e requisitos mudam ao longo do processo. Os engenheiros de DevOps são acionados para procurar continuamente oportunidades para melhorar, simplificar e automatizar o processo de desenvolvimento e implantação.

**Familiaridade com linguagens de programação **

Embora os engenheiros de DevOps não sejam responsáveis pelo desenvolvimento do software, a familiaridade com diferentes linguagens de programação traz benefícios e, muitas vezes, é necessária. Essa familiaridade permite que o engenheiro de DevOps identifique com mais clareza oportunidades para automatizar o processo de desenvolvimento. Linguagens populares, como Python, Java e JavaScript, são boas candidatas para os engenheiros de DevOps conhecerem.

Compreensão da infraestrutura

Entender a infraestrutura é essencial para uma automação bem-sucedida. E a Infraestrutura como Código (IaC) é um conceito importante, pois pode evitar problemas comuns de implantação, permitindo que aplicações sejam testadas em ambientes semelhantes à produção no início do processo de desenvolvimento. Além disso, os engenheiros de DevOps devem ser capazes de projetar e gerenciar infraestruturas localizadas no local, bem como na nuvem.