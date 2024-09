Três práticas recomendadas de DevSecOps para implementar imediatamente

Não importa onde você esteja na sua jornada de DevOps, é hora de realmente entrar de cabeça no DevSecOps. Por quê? Porque as superfícies em risco nunca foram tão grandes. Atualmente, as aplicações são o maior alvo de segurança, de acordo com a vice-presidente de pesquisa da Forrester, Amy DeMartine, que enfatizou que o problema está piorando e não melhorando.

Para complicar ainda mais, pesquisas da Gartner mostram que os gastos com TI em segurança estão caindo e representaram apenas 5,7% do orçamento total em 2019.

E como se tudo isso não bastasse, há uma confusão sempre presente nas equipes de DevOps sobre exatamente quais grupos são responsáveis pela segurança. Em nossa Pesquisa Global de DevSecOps de 2020, 33% dos profissionais de segurança disseram que eram os únicos responsáveis pela segurança, mas quase o mesmo número, 29%, disse que todos eram.

É hora de repensar como as equipes abordam o DevSecOps, começando do zero. Aqui estão três estratégias que as equipes podem implementar imediatamente.