Cloud Computing und DevOps-Praktiken haben sich als Standards in softwareentwickelnden Organisationen etabliert. Beide Ansätze verfolgen ein gemeinsames Ziel: schneller, häufiger und mit besserer Qualität Mehrwert zu liefern. Ihre Konvergenz ist kein Zufall. Cloud und DevOps verstärken sich gegenseitig und schaffen ein Umfeld, das Innovation und operative Exzellenz begünstigt.

Doch wie ergänzen sich diese beiden Ansätze konkret? Welche messbaren Vorteile lassen sich erwarten? Und wie lassen sie sich in der eigenen Organisation wirksam einführen? Dieser Artikel führt durch die Grundlagen von Cloud und DevOps, ihre Komplementarität und die entscheidenden Erfolgsfaktoren für diese Transformation.

Was ist Cloud Computing?

Cloud Computing bezeichnet den bedarfsgesteuerten Zugriff auf IT-Ressourcen – Server, Speicher, Datenbanken, Software – über das Internet. Anders als bei traditioneller Infrastruktur, bei der eigene Server gekauft, installiert und gewartet werden müssen, lassen sich diese Ressourcen als Service beziehen und nur nach tatsächlichem Verbrauch abrechnen.

Drei Hauptmodelle bilden die Grundlage. IaaS (Infrastructure as a Service) stellt die Basisbausteine bereit: virtuelle Maschinen, Netzwerke, Speicher – bei vollem Kontrollanspruch über Betriebssysteme und Anwendungen. PaaS (Platform as a Service) geht weiter und bietet eine vollständige Entwicklungsumgebung, die die darunter liegende Infrastruktur verwaltet. SaaS (Software as a Service) schließlich stellt fertige Anwendungen bereit, die über den Browser zugänglich sind.

Die großen Marktakteure sind Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) und Microsoft Azure, mit jeweils Hunderten von Diensten aus den Bereichen Computing, Speicher, KI und Datenanalyse. Mit IONOS und Hetzner stehen auch leistungsstarke europäische Alternativen zur Verfügung.

Der entscheidende Vorteil der Cloud bleibt ihre Elastizität: die Fähigkeit, Ressourcen automatisch an die Arbeitslast anzupassen. Diese Flexibilität verändert die Arbeitsweise technischer Teams grundlegend.

Was ist DevOps?

Der Begriff DevOps entstand aus der Zusammenführung von „Development" und „Operations". Er bezeichnet sowohl eine Kultur als auch eine Reihe von Praktiken, die historisch getrennte Entwicklungs- und Betriebsteams zusammenbringen.

Das Ziel von DevOps lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Mehrwert schneller, häufiger und in besserer Qualität zu den Nutzenden bringen. Vier Grundprinzipien tragen dazu bei:

Automatisierung des Software-Lebenszyklus – vom Build über Tests bis zum Deployment

des Software-Lebenszyklus – vom Build über Tests bis zum Deployment Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Dev- und Ops-Teams

und Kommunikation zwischen Dev- und Ops-Teams Kontinuierliche Verbesserung durch den Abbau von Reibungsverlusten und Silos sowie beständiges Lernen

durch den Abbau von Reibungsverlusten und Silos sowie beständiges Lernen Fokus auf Nutzerbedürfnisse durch kurze Feedbackschleifen

In der Praxis strukturiert DevOps die Arbeit rund um einen mehrstufigen Anwendungslebenszyklus: planen, erstellen, prüfen, verpacken, ausliefern, konfigurieren, überwachen. Jede Phase schließt dank Automatisierung der CI/CD-Pipelines nahtlos an die nächste an.

Laut dem Accelerate State of DevOps Report 2024 von Google Cloud deployen Teams, die diese Praktiken vollständig übernommen haben, deutlich häufiger und erholen sich nach Störungen erheblich schneller als traditionell arbeitende Teams.

Der Zusammenhang zwischen Cloud und DevOps

Cloud und DevOps adressieren unterschiedliche Bedarfe. Die Cloud liefert die Infrastruktur, DevOps die Methodik. Technisch gesehen ist ein DevOps-Ansatz ohne Cloud möglich – ebenso wie Cloud-Nutzung ohne DevOps-Kultur. Die Kombination beider Ansätze multipliziert jedoch die Ergebnisse.

Diese Synergie erklärt sich durch eine natürliche Komplementarität: DevOps fordert Automatisierung und Agilität – die Cloud macht beides im großen Maßstab möglich. Organisationen, die beide Ansätze kombinieren, verzeichnen eine deutliche Beschleunigung ihrer Lieferzyklen und eine verbesserte Deployment-Qualität.

Die Cloud als DevOps-Beschleuniger

Die Cloud verändert die Arbeitsweise von DevOps-Teams grundlegend. Während die Bereitstellung eines physischen Servers früher Wochen in Anspruch nahm, lässt sich eine virtuelle Maschine in der Cloud in wenigen Minuten erstellen. Diese Geschwindigkeit ermöglicht es, Test-, Entwicklungs- und Staging-Umgebungen ohne Hardwarebeschränkungen zu vervielfachen.

Das wirtschaftliche Modell der Cloud, basierend auf Pay-as-you-go, passt hervorragend zur DevOps-Philosophie: Es wird nur für tatsächlich genutzte Ressourcen bezahlt, was Experimente und schnelle Iteration fördert.

Vorteile der Kombination von Cloud und DevOps

Die Verbindung von Cloud und DevOps erzeugt auf mehreren Ebenen messbare Vorteile.

Flexibilität ist der erste greifbare Gewinn. DevOps-Teams können vollständige Umgebungen mit wenigen Klicks bereitstellen, für parallele Tests duplizieren und nach Abschluss der Arbeit wieder abbauen. Diese Agilität war mit physischer Infrastruktur undenkbar. Die Elastizität der Cloud ermöglicht es zudem, Lastspitzen aufzufangen, ohne dauerhaft überzudimensionieren.

Automatisierung erreicht eine neue Stufe. Die Bereitstellung von Cloud-Ressourcen lässt sich direkt in CI/CD-Pipelines und Continuous-Deployment-Lösungen integrieren. Ein Commit löst automatisch die Erstellung einer Testumgebung, die Ausführung von Tests und nach erfolgreicher Validierung das Deployment in die Produktion aus. Teams verzeichnen eine erhebliche Reduktion ihrer Deployment-Zyklen durch diese durchgängige Automatisierung.

Die Reduktion operativer Kosten ergibt sich aus diesen Effizienzgewinnen. Weniger Zeit für repetitive manuelle Aufgaben bedeutet mehr Zeit für wertschöpfende Arbeit. Das verbrauchsbasierte Abrechnungsmodell vermeidet die Verschwendung ungenutzter Ressourcen.

Auch die Zusammenarbeit verbessert sich. Die Cloud bietet eine gemeinsame Umgebung, die allen Teams standortunabhängig zugänglich ist – entsprechend den jeweiligen Berechtigungen und Rollen. Alle arbeiten mit denselben Werkzeugen und haben dieselbe Sicht auf den Systemzustand.

Schließlich verbessert sich die Qualität. Automatisierte Tests werden systematisch vor jedem Deployment ausgeführt. Probleme werden früher im Zyklus erkannt und sind kostengünstiger zu beheben.

Schlüsselwerkzeuge für Cloud DevOps

Die Umsetzung eines Cloud-DevOps-Ansatzes stützt sich auf ein Ökosystem spezialisierter Werkzeuge, das sich um drei Säulen organisiert.

Containerisierung und Orchestrierung

Containerisierung hat die Anwendungsbereitstellung grundlegend verändert. Docker ermöglicht es, eine Anwendung mit allen Abhängigkeiten in einem leichten, portablen Container zu verpacken. Dieser Container läuft identisch auf dem Entwickler-Laptop, dem Testserver und in der Produktion – das bekannte „läuft bei mir" entfällt.

Kubernetes orchestriert diese Container im großen Maßstab. Es verwaltet automatisch Deployment, Skalierung und Lastverteilung containerisierter Anwendungen. Dieser Cloud-native-Ansatz eignet sich besonders gut für Microservices-Architekturen, bei denen jede Funktion in einem eigenen unabhängigen Container läuft.

GitLab bietet eine native Kubernetes-Integration, mit der Cluster direkt über die Plattform verwaltet werden können. Die integrierte Container Registry speichert Docker-Images, während die Helm Chart Registry das Deployment komplexer Anwendungen vereinfacht.

Infrastructure as Code und GitOps

Infrastructure as Code (IaC) überträgt bewährte Softwareentwicklungspraktiken auf das Infrastrukturmanagement. Anstatt Server manuell zu konfigurieren, wird die Infrastruktur in versionierten Konfigurationsdateien beschrieben.

Terraform hat sich als Standard für die Bereitstellung von Ressourcen auf allen großen Cloud-Plattformen etabliert. Ansible ergänzt dies für die Systemkonfiguration. Diese Werkzeuge ermöglichen es, eine vollständige Umgebung mit wenigen Befehlen neu aufzubauen – reproduzierbar und mit vereinfachtem Incident-Management.

GitOps treibt diese Logik weiter, indem Git zur einzigen Quelle der Wahrheit wird. Jede Infrastrukturänderung durchläuft einen Merge Request, wird vom Team reviewt und anschließend automatisch angewendet. GitLab integriert diesen Ansatz nativ mit den Funktionen Infrastructure as Code und Umgebungsmanagement.

Weitere Informationen zur Automatisierung des Infrastrukturmanagements mit Ansible und GitLab finden sich im Artikel „GitLab DevSecOps: IaC-Pipelines für nachhaltiges Wachstum".

Pipelines für Continuous Integration und Continuous Deployment bilden das Herzstück des automatisierten DevOps. Sie orchestrieren den gesamten Prozess: Code-Build, Testausführung, Qualitätsanalyse, Deployment in die verschiedenen Umgebungen.

GitLab CI/CD verfolgt einen einheitlichen Ansatz, bei dem Pipelines, Code-Management und Projektverfolgung in derselben Oberfläche zusammenarbeiten. Die Funktion Auto DevOps erkennt die Programmiersprache automatisch und konfiguriert ohne manuellen Eingriff eine vollständige Pipeline. Merge Trains optimieren die Integration, indem Änderungen geordnet zusammengeführt werden – Last-Minute-Konflikte werden vermieden.

Die Entscheidung für eine integrierte Plattform statt fragmentierter Werkzeuge vereinfacht die Wartung erheblich und verbessert die Übersicht über den gesamten Software-Entwicklungszyklus.

Cloud und DevSecOps: Sicherheit von Anfang an

Die Beschleunigung der Lieferzyklen schafft eine neue Herausforderung: Wie lässt sich ein hohes Sicherheitsniveau aufrechterhalten, wenn täglich Dutzende Deployments stattfinden?

Die Antwort liegt in einem Konzept: DevSecOps. Diese Weiterentwicklung von DevOps integriert Sicherheit in jede Phase des Software-Entwicklungszyklus, anstatt sie als abschließende Prüfung zu behandeln. Man spricht von „Shift-Left": Sicherheit wird nach links – also früher im Prozess – verlagert.

Konkret automatisiert DevSecOps Sicherheitskontrollen in CI/CD-Pipelines. Mehrere Testverfahren kommen dabei zum Einsatz:

SAST (Static Application Security Testing) analysiert den Quellcode auf potenzielle Schwachstellen

(Static Application Security Testing) analysiert den Quellcode auf potenzielle Schwachstellen DAST (Dynamic Application Security Testing) testet die laufende Anwendung

(Dynamic Application Security Testing) testet die laufende Anwendung Software Composition Analysis prüft, ob verwendete Bibliotheken bekannte Sicherheitslücken enthalten

prüft, ob verwendete Bibliotheken bekannte Sicherheitslücken enthalten Container Scanning inspiziert Docker-Images vor dem Deployment

inspiziert Docker-Images vor dem Deployment Secret Detection erkennt versehentlich eingecheckte API-Schlüssel oder Passwörter

GitLab integriert alle diese Sicherheitsfunktionen nativ in seine Plattform. Dieser Ansatz verändert die Wirtschaftlichkeit der Softwaresicherheit grundlegend: Schwachstellen werden nicht nur zum Zeitpunkt ihrer Entstehung erkannt, sondern verstanden, priorisiert und automatisch behoben – genau dann, wenn ihre Behebung am wenigsten kostet und ihre Auswirkung am geringsten ist.

Cloud- und DevOps-Strategie in der Organisation einführen

Eine Cloud-DevOps-Transformation lässt sich nicht improvisieren. Ein strukturiertes Vorgehen maximiert die Erfolgswahrscheinlichkeit.

Cloud-Strategie definieren

Der erste Schritt besteht darin, das passende Cloud-Modell zu wählen. IaaS eignet sich, wenn volle Kontrolle über die Systeme bei gleichzeitiger Cloud-Flexibilität gewünscht ist. PaaS beschleunigt die Entwicklung durch Delegation des Infrastrukturmanagements. SaaS deckt standardisierte Anwendungsbedarfe ab.

Zwischen Public Cloud, Private Cloud, Hybrid oder Multi-Cloud muss ebenfalls abgewogen werden. Die Public Cloud bietet größere Flexibilität und Skaleneffekte. Die Private Cloud erfüllt Souveränitäts- oder Compliance-Anforderungen. Der hybride Ansatz verbindet die Vorteile privater Infrastruktur mit der Public Cloud. Multi-Cloud setzt auf mehrere öffentliche Anbieter, um Abhängigkeiten zu reduzieren.

Auch die Kompetenzen der Teams sollten ehrlich eingeschätzt werden. Cloud-DevOps-Transformation erfordert spezifisches Know-how in Automatisierung, Containerisierung und Sicherheit.

Die Wahl des Cloud-Modells hat für deutsche Unternehmen besonderes Gewicht: Die DSGVO beschränkt die Übermittlung personenbezogener Daten in Drittländer (Art. 44–49), und die NIS2-Richtlinie erweitert die Anforderungen an Cybersicherheit und Lieferkettensicherheit auf rund 29.500 Unternehmen. Organisationen im öffentlichen Sektor, im Gesundheitswesen oder in der Kritischen Infrastruktur sind daher oft auf private, hybride oder On-Premises-Deployments angewiesen, um Daten auf deutschem bzw. europäischem Boden zu halten. Bei klassifizierten Umgebungen oder besonderen Schutzanforderungen – etwa in der Automobilentwicklung (TISAX AL3) – bleibt ein Air-Gapped-Deployment häufig die einzig konforme Option.

Schrittweise vorgehen

Mit einem Pilotprojekt beginnen – repräsentativ, aber überschaubar. Dieser erste Erfolg belegt den Wert des Ansatzes und schafft interne Befürworter.

In Weiterbildung investieren. Fehlende Kompetenzen bleiben in vielen Organisationen das größte Hindernis für DevOps-Adoption. Gut ausgebildete Teams kommen schneller voran und vermeiden kostspielige Fehler.

Fortschritte mit den DORA-Metriken (DevOps Research and Assessment) messen. GitLab integriert das Tracking dieser Kennzahlen nativ in seine DevOps-Reports:

Deployment-Häufigkeit

Vorlaufzeit für Änderungen

Änderungsfehlerrate

Wiederherstellungszeit nach Störungen

Diese Kennzahlen machen Fortschritte objektiv sichtbar und identifizieren prioritäre Verbesserungsfelder.

Klassische Stolperfallen: organisatorische Silos, die trotz neuer Werkzeuge fortbestehen, oder die Häufung nicht integrierter Tools, die die Übersicht fragmentieren.

Warum eine einheitliche DevOps-Plattform den Unterschied macht

DevOps-Adoption durchläuft typischerweise vier Phasen. Zunächst BYOT (Bring Your Own Tool), bei dem jedes Team seine eigenen Werkzeuge wählt. Dann Best-of-Breed, bei dem die Organisation je Funktion ein Werkzeug standardisiert. Darauf folgt DIY (Do It Yourself), bei dem Teams interne Integrationen zwischen diesen Werkzeugen aufbauen. Schließlich die DevOps-Plattform, die alle diese Werkzeuge vereint.

Fragmentierte Toolchains erzeugen Reibung. Jedes Werkzeug braucht eigene Wartung, eigene Updates, eigene Kompetenz. Integrationen zwischen Tools werden fragil und binden Zeit. Überblick geht zwischen den verschiedenen Oberflächen verloren.

Eine einheitliche Plattform löst diese Probleme. Alle Teams arbeiten in derselben Umgebung mit einer vollständigen Sicht auf den Software-Entwicklungszyklus. Wartung konzentriert sich auf eine einzige Lösung. Daten fließen natürlich zwischen den Pipeline-Stufen.

Ein weiterer Schlüsselvorteil: Unabhängigkeit von Cloud-Anbietern. Im Gegensatz zu Cloud-nativen Werkzeugen eines bestimmten Anbieters deployt eine agnostische Plattform auf AWS, Azure, GCP oder jeder anderen Umgebung mit derselben Leichtigkeit. Diese Neutralität bewahrt die Entscheidungsfreiheit.

GitLab: die DevSecOps-Plattform für die Cloud-Transformation

Mit mehr als 50 Millionen Entwicklerinnen und Entwicklern weltweit hat sich GitLab als Referenz für die Vereinigung von Cloud- und DevOps-Praktiken in einer einzigen Plattform etabliert, die den gesamten Software-Lebenszyklus abdeckt.

GitLab CI/CD automatisiert Workflows vom ersten Commit bis zum Produktions-Deployment. Auto DevOps generiert automatisch optimierte Pipelines für den jeweiligen Technologie-Stack, während die Container Registry und die Helm Chart Registry das Artefakt-Management zentralisieren.

Sicherheit ist von Grund auf mitgedacht: SAST, DAST, Dependency Scanning und Container Scanning sind nativ in die Plattform integriert und ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Schwachstellen im Entwicklungszyklus – ohne externe Werkzeuge.

GitLab geht noch weiter mit der GitLab Duo Agent Platform, die der Orchestrierung autonomer KI-Agenten über den gesamten DevSecOps-Zyklus gewidmet ist. Diese Agenten können komplexe Aufgaben planen, ausführen und iterieren – von der Code-Review bis zur Schwachstellenbehebung.

Für die Steuerung der Transformation bieten DORA-Metriken und Value Stream Management eine vollständige Sicht auf die Team-Performance. Die KI-gestützte Value Stream Forecasting-Funktion antizipiert Engpässe, bevor sie sich auf Lieferungen auswirken.

GitLab ist als SaaS auf GitLab.com verfügbar, als Self-Managed-Installation für vollständige Infrastrukturkontrolle sowie als GitLab Dedicated – eine vollständig verwaltete Single-Tenant-Lösung mit wählbarem Datenspeicherort in der EU. Unabhängig von der Cloud-Architektur passt sich GitLab den jeweiligen Anforderungen an.

Jetzt loslegen

Cloud und DevOps bilden heute eine unverzichtbare Verbindung für Organisationen, die qualitativ hochwertige Software schneller liefern wollen. Die Cloud bringt elastische Infrastruktur und bedarfsgesteuerte Dienste. DevOps liefert Methodik und Kollaborationskultur. Gemeinsam ermöglichen sie häufigere Deployments, bessere Qualität und schnellere Reaktionsfähigkeit auf Nutzerbedürfnisse.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem integrierten Ansatz. GitLab kostenlos testen und entdecken, wie eine einheitliche DevSecOps-Plattform Entwicklungszyklen transformiert.

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen Cloud und DevOps?

Cloud bezeichnet eine IT-Infrastruktur, die über das Internet zugänglich ist und Ressourcen (Server, Speicher, Anwendungen) bedarfsgesteuert bereitstellt. DevOps ist eine Kultur und ein Set von Praktiken, das Dev- und Ops-Teams zusammenbringt, um Software schneller zu liefern. Die Cloud stellt die technischen Mittel bereit, DevOps die Methodik.

Ist DevOps ohne Cloud möglich?

Ja, DevOps lässt sich auch mit traditioneller On-Premises-Infrastruktur praktizieren. Die Prinzipien Automatisierung, Zusammenarbeit und kontinuierliche Verbesserung gelten unabhängig vom Infrastrukturtyp. Die Cloud erleichtert die DevOps-Umsetzung jedoch erheblich durch Ressourcenelastizität und native CI/CD-Dienste.

Welche Werkzeuge eignen sich für Cloud DevOps?

Die wichtigsten Werkzeuge umfassen Docker und Kubernetes für Containerisierung, Terraform und Ansible für Infrastructure as Code sowie CI/CD-Lösungen wie GitLab CI/CD. Einheitliche Plattformen wie GitLab bündeln diese Funktionen in einer einzigen Oberfläche und vereinfachen so Verwaltung und Zusammenarbeit.

Was ist DevSecOps?

DevSecOps integriert Sicherheit in jede Phase des DevOps-Zyklus, anstatt sie als abschließende Prüfung zu behandeln. Dieser Shift-Left-Ansatz automatisiert Sicherheitstests (SAST, DAST, Dependency Scanning) in CI/CD-Pipelines und ermöglicht es, Schwachstellen früher zu erkennen und zu beheben – zu dem Zeitpunkt, zu dem ihre Behebung am wenigsten kostet.

Wie lässt sich der Erfolg einer Cloud- und DevOps-Strategie messen?

DORA-Metriken sind der Standard zur Bewertung der DevOps-Performance. Sie messen vier Kennzahlen: Deployment-Häufigkeit, Vorlaufzeit für Änderungen, Änderungsfehlerrate und Wiederherstellungszeit nach Störungen. GitLab integriert das Tracking dieser Metriken nativ in seine Reports.