GitLab Dedicated ist eine vollständig isolierte Single-Tenant-SaaS-Lösung, bereitgestellt in der jeweils bevorzugten AWS-Region und gehostet und gewartet von GitLab. Warum sich regulierte Organisationen für eine von GitLab betriebene Single-Tenant-Instanz entscheiden, beschreibt der Beitrag GitLab Dedicated und Compliance, der sich als Ausgangspunkt für die Evaluierung eignet. Dieser Beitrag zeigt, was nach der Entscheidung für GitLab Dedicated ansteht: welche Verantwortung GitLab übernimmt, welche bei den eigenen Teams bleibt und welche Kontrollen jedes Team einrichten muss.

Teams, die von einer selbst betriebenen Plattform für Quellcodeverwaltung oder CI/CD kommen, bringen ein Betriebsmodell mit, das auf Upgrade-Runbooks, Vorabprüfungen, Staging-Umgebungen und Rollback-Plänen beruht. Bei GitLab Dedicated geht ein großer Teil dieser Verantwortung an GitLab über, und die Aufgaben, die beim eigenen Team bleiben, sehen anders aus.

Die Aufteilung der Verantwortung

Bei GitLab Dedicated teilen sich GitLab und das eigene Unternehmen den Betrieb der Plattform.

Verantwortung von GitLab Eigene Verantwortung Validierung und Test von Versionen Konfiguration der Pipelines Sicherheitspatches Skripte und Dienste, die die GitLab-API aufrufen Datenbankmigrationen Webhooks und Integrationen Monitoring und Observability Konfiguration der Runner Backup und regionale Wiederherstellung Migration weg von veralteten Funktionen

In der rechten Spalte liegt jetzt der größte Teil der Arbeit des eigenen Teams. GitLab betreibt die Plattform. Die eigenen Teams betreiben, was darauf läuft.

Die Konfiguration in Switchboard

Switchboard ist das Administrationsportal für GitLab Dedicated. Dort lassen sich folgende Bereiche verwalten:

IP-Allowlists für eingehenden Zugriff

SAML und die Authentifizierung der Instanz

E-Mail-Adressen für betriebliche Benachrichtigungen

der Zugriff auf die Anwendungslogs, die GitLab in einen privaten Amazon-S3-Bucket liefert

Verbindungen über AWS PrivateLink und Verschlüsselung mit eigenen Schlüsseln (Bring Your Own Key)

Hosted Runners

Switchboard kennt zwei Rollen: Admin bearbeitet die Konfiguration der Instanz und verwaltet die Personen mit Zugang zu Switchboard, Read-only sieht die Daten der Instanz ein.

Manche Funktionen muss GitLab für den eigenen Mandanten aktivieren, bevor sie in Switchboard erscheinen. Fehlt eine erwartete Option, ist der Customer Success Manager oder der Support die richtige Anlaufstelle, bevor Berechtigungen untersucht werden.

GitLab Dedicated bietet keinen Shell-Zugriff auf die Infrastruktur, keine Feature-Flags, keine experimentellen Funktionen und keinen veränderten GitLab-Quellcode. Genau diese Einschränkungen erlauben es GitLab, das Verfügbarkeits-SLA zuzusichern und jede Instanz auf dem unterstützten Upgrade-Pfad zu halten.

Der Ablauf von Upgrades

GitLab Dedicated läuft eine Minor-Version hinter dem aktuellen GitLab, ein Modell, das als N-1 bezeichnet wird. Jede Instanz hat ein wöchentliches Wartungsfenster, das beim Onboarding festgelegt wird. In den meisten Wochen enthält es Patches und Arbeiten an der Infrastruktur. Einmal im Monat, nach jedem GitLab-Release, enthält es das Upgrade auf die neue Minor-Version. Jedes Release ist bereits auf GitLab.com gelaufen, bevor es die eigene Instanz erreicht.

Major-Versionen erscheinen etwa einmal im Jahr. Breaking Changes werden vorab in der Liste der Deprecations angekündigt, in der Regel mindestens einen Monat im Voraus. GitLab ermittelt zudem Kund(inn)en, die Funktionen nutzen, deren Änderung geplant ist, und kontaktiert sie vor dem Upgrade.

Validierung der Upgrades

Die SREs von GitLab validieren jedes Release in internen Testumgebungen, bevor es eine Kundeninstanz erreicht. Die für GitLab Self-Managed dokumentierten Health Checks vor und nach einem Upgrade gelten für Dedicated nicht, weil sie Zugriff auf die Infrastruktur voraussetzen, den Kund(inn)en nicht haben. GitLab überwacht die Instanz und meldet sich, wenn ein Upgrade ein Problem verursacht.

Für Teams, die ihre Upgrades bisher selbst validiert haben, ist das die größte Änderung am Betriebsmodell. Das Testen der Upgrades geht vom eigenen Team an das Team von GitLab über.

Wartungsfenster und Ausnahmen

Das Wartungsfenster lässt sich nach dem Onboarding nicht mehr ändern. Zwei Ausnahmen können ein Upgrade aus dem eigenen Fenster verschieben:

Production Change Locks: GitLab ruft sie in Zeiten mit reduzierter Personalbesetzung aus, etwa an großen Feiertagen. Ein solcher Lock pausiert alle Änderungen an der Produktion, einschließlich der Konfiguration in Switchboard. Ein Upgrade, das während eines Locks fällig wäre, wird auf das erste Fenster nach dessen Aufhebung verschoben. Für einen eigenen Change Freeze lässt sich kein Lock anfordern.

GitLab ruft sie in Zeiten mit reduzierter Personalbesetzung aus, etwa an großen Feiertagen. Ein solcher Lock pausiert alle Änderungen an der Produktion, einschließlich der Konfiguration in Switchboard. Ein Upgrade, das während eines Locks fällig wäre, wird auf das erste Fenster nach dessen Aufhebung verschoben. Für einen eigenen Change Freeze lässt sich kein Lock anfordern. Notfallwartung: Gemeint sind dringende Maßnahmen, etwa bei einem Plattformausfall, einer erheblichen Beeinträchtigung oder einer kritischen Sicherheitskorrektur. Notfallwartung findet außerhalb des eigenen Fensters statt und lässt sich nicht verschieben.

Bei Sicherheitspatches im Notfall hält GitLab die Details der Schwachstelle bis zur Offenlegung zurück, weil eine frühe Veröffentlichung Kund(inn)en gefährden würde, deren Instanzen noch nicht gepatcht sind. Die Details werden 90 Tage nach dem Release über den Prozess zur Offenlegung von Schwachstellen veröffentlicht.

Änderungen an der Referenzarchitektur erfolgen, wenn die Instanz neu dimensioniert werden muss, etwa für mehr Last. GitLab plant die Änderung vorab gemeinsam mit dem eigenen Team. Während der Umstellung bleiben Inhalte lesbar, die meisten Schreibvorgänge einschließlich Git-Pushes schlagen jedoch fehl, und neue CI/CD-Jobs starten nicht. Pro Größenstufe ist mit bis zu einer Stunde zu rechnen.

Roll-forward statt Rollback

Ein Rollback auf eine frühere Version ist im Betriebsmodell von GitLab Dedicated nicht vorgesehen, und auch auf GitLab Self-Managed wird er nicht unterstützt. Upgrades führen Datenbankmigrationen nach dem Deployment aus, und sobald diese gelaufen sind, sind frühere Anwendungsversionen nicht mehr mit den Daten kompatibel. Eine Self-Managed-Instanz zurückzusetzen, bedeutet, ein unter der Zielversion erstelltes Datenbank-Backup wiederherzustellen und alle Änderungen seitdem zu verlieren.

GitLab Dedicated behebt Regressionen mit Patch-Releases, also durch ein Update nach vorn (Roll-forward). Der N-1-Abstand, Deployments ohne Ausfallzeit, die jeweils nur eine Minor-Version einspielen, und die Notfallwartung für kritische Probleme sind die Kontrollen, die die Zahl der nötigen Korrekturen senken.

Änderungen ohne Staging-Umgebung testen

Teams, die zu GitLab Dedicated wechseln, fragen häufig, wie sie ihre eigenen Änderungen testen sollen, etwa Pipeline-Updates, Compliance-Richtlinien, Einstellungen auf Organisationsebene und Integrationen, wenn es nur eine Instanz gibt.

Eine zweite GitLab-Dedicated-Instanz kann als Staging dienen. Liegt sie in einem früheren Wartungsfenster, geht sie der Produktion einige Tage voraus. Da sie auf derselben Version wie die Produktion läuft, zeigt sie kein kommendes Release, und als zweite Umgebung verursacht sie zusätzliche Kosten.

Auf einer einzelnen Instanz funktionieren mehrere Praktiken:

eine Sandbox-Gruppe mit eigenen Projekten, in der Änderungen an Pipelines und Richtlinien laufen, bevor sie die produktiven Gruppen erreichen

versionierte CI/CD-Komponenten und Includes, sodass Änderungen als neue Refs ausgeliefert werden

Compliance-Frameworks, die zuerst auf die Sandbox-Gruppe angewendet und dann übernommen werden

Infrastructure as Code für die Struktur von Gruppen und Projekten, mit verpflichtendem Review des Plans

Disaster Recovery

Die Dokumentation zur Disaster Recovery nennt die zentralen Ziele: ein RTO von acht Stunden und ein RPO von vier Stunden, wobei ein Failover in der Regel nach 90 Minuten abgeschlossen ist. Grundlage sind Snapshots aller Datenspeicher im Abstand von vier Stunden, fortlaufende logbasierte Datenbank-Backups für die zeitpunktgenaue Wiederherstellung und die Replikation von Datenbank, Repositories und Objektspeicher über Geo in die sekundäre Region. Die vollständigen Ziele gelten nur für Instanzen, die bei ihrer Erstellung mit einer sekundären Region konfiguriert wurden. Ohne sie beruht die Wiederherstellung auf dem Einspielen eines Backups.

Grenzen des Failovers

Einige Dienste verhalten sich nach einem Failover anders. Darauf sollte die Planung vorbereitet sein:

Die Indizes der erweiterten Suche werden nicht laufend repliziert und nach einem Failover neu aufgebaut. Die einfache Suche bleibt in der Zwischenzeit verfügbar.

ClickHouse Cloud wird nur in der primären Region bereitgestellt.

Hosted Runners werden nur in der primären Region bereitgestellt und in der sekundären nicht neu aufgebaut.

Verbindungen über PrivateLink müssen auf den sekundären Endpunkt umgestellt werden. Der sekundäre Endpunkt sollte vor einem Notfall angelegt werden. Er kann in der primären Region liegen und regionsübergreifend verbinden, sodass nach einem Failover nur das DNS geändert wird und die Workloads bleiben, wo sie sind. Das Terraform-Modul für eingehendes PrivateLink zeigt die Einrichtung.

Abgrenzung zum versehentlichen Löschen

Disaster Recovery bei GitLab Dedicated ist für Ausfälle auf Plattformebene ausgelegt. Daten wiederherzustellen, die auf Kundenseite gelöscht wurden, gehört nicht zum Standardumfang des Service. Für versehentliches Löschen ist das verzögerte Löschen von Projekten und Gruppen vorgesehen, das gelöschte Elemente für einen selbst festgelegten Zeitraum aufbewahrt.

Das ist besonders für Teams wichtig, die die Struktur von Gruppen und Projekten als Infrastructure as Code verwalten. Ein Terraform-Plan, der eine Gruppe entfernt, löscht dabei unter Umständen alles, was darunter liegt. Zu den Kontrollen auf Kundenseite gehören ein Review des Plans vor dem Apply, geschützte Repositories für die Konfiguration und eine Aufbewahrungsfrist für Löschungen, die lang genug ist, um den Fehler zu bemerken.

Hinweise für die einzelnen Teams

Platform Engineering: Die Konfiguration der Instanz erfolgt künftig in Switchboard. Das Team verantwortet die Integrationsschnittstellen: API-Nutzer, Webhooks und die Konfiguration der Runner.

Change- und Release-Management: Der Upgrade-Rhythmus und das Wartungsfenster stehen fest. Der Änderungskalender wird um sie herum geplant, und Releases sowie zeitkritische Jobs gehören nicht in das Fenster. Leistungseinbußen während des geplanten Fensters werden nicht auf das Verfügbarkeits-SLA angerechnet. Hosted Runners folgen einem eigenen Zeitplan. GitLab aktualisiert sie ohne Ausfallzeit und ohne laufende Jobs zu unterbrechen, sodass diese Upgrades auch außerhalb des eigenen Fensters stattfinden können.

Security und Compliance: Patches werden laufend und ohne Ausfallzeit eingespielt, und die Offenlegung folgt einem veröffentlichten Prozess. Beides lässt sich in Audit-Nachweisen direkt referenzieren. Auch die Verschlüsselungsschlüssel sind eine Entscheidung beim Onboarding. Ruhende Daten werden standardmäßig mit von AWS verwalteten KMS-Schlüsseln verschlüsselt. Für kundenverwaltete Schlüssel werden die ARNs der eigenen KMS-Schlüssel bei der Erstellung der Instanz angegeben. Kundenverwaltete Schlüssel lassen sich später weder hinzufügen noch entfernen oder ändern.

SRE: Das veröffentlichte RTO und RPO gehören in die Runbooks für die Wiederherstellung, zusammen mit den oben genannten Grenzen des Failovers. Netzwerk-Endpunkte in der sekundären Region sind vorab zu konfigurieren. Die betrieblichen Benachrichtigungen von GitLab sind das Signal für ein Failover, weil GitLab kein programmatisches Monitoring von Failover-Ereignissen anbietet. Die Schritte in eigener Verantwortung sind zu üben, etwa das Umstellen von PrivateLink und bei Nutzung von Hosted Runners das Verlagern von CI/CD-Jobs auf eigene Runner.

Entwicklung: Upgrades ohne Ausfallzeit können eine kurze Unterbrechung von unter einer Minute mit sich bringen, wenn Rechenressourcen neu starten, und lang laufende Verbindungen können abbrechen. Wiederholungsversuche (Retries) sind deshalb einzuplanen.

Checkliste für den Start

Als betriebliche Kontakte eine Verteilerliste des Teams hinterlegen. Betriebliche Kontakte erhalten Benachrichtigungen unabhängig von individuellen Einstellungen in Switchboard. Die Liste der Deprecations bei jedem Release prüfen. Ein Inventar der API-Nutzer, Webhooks und Runner-Konfigurationen pflegen. Von anderen Plattformen migrierte Pipeline-Konfigurationen vereinheitlichen, bevor sie die produktiven Gruppen erreichen. Die veröffentlichten Wiederherstellungsziele und die Grenzen des Failovers in den DR-Plan aufnehmen. Für Infrastructure as Code, die Gruppen und Projekte verwaltet, ein Review des Plans und eine Aufbewahrungsfrist für Löschungen einrichten.

Zusammenfassung

GitLab Dedicated verlagert die Validierung der Plattform, das Patchen, das Monitoring und die Wiederherstellung an GitLab. Die eigenen Teams behalten die Verantwortung für Pipelines, Integrationen, Runner und die Struktur der Gruppen und Projekte. Teams, die diese Aufteilung früh abbilden und die Kontrollen auf ihrer Seite einrichten, erleben nach dem Go-live weniger Überraschungen.

Weiterführende Ressourcen