Die Anwendungssicherheit tritt in eine neue Ära ein. Frontier-KI-Modelle decken komplexe Schwachstellen auf, die klassische Tools übersehen haben, und Angreifer nutzen dieselben Modelle, um diese Schwachstellen schneller auszunutzen. Die Behebung hält damit nicht Schritt: Laut dem Data Breach Investigations Report (DBIR) 2026 von Verizon dauert es im Median 43 Tage, bis eine bekanntermaßen ausgenutzte Schwachstelle vollständig behoben ist, gegenüber 32 Tagen im Jahr 2025.

Security-Teams sind schon jetzt stark gefordert: durch wachsende Anwendungsportfolios, Abhängigkeiten von Drittanbietern und einen steten Strom neuer Schwachstellenmeldungen. Agenten, die Schwachstellen finden und Korrekturen schreiben, werden zwar zugänglicher. Schwierig bleibt aber, diese Agenten in die tatsächlichen Abläufe einzubinden, mit denen Unternehmen Software bauen und ausliefern.

Ein generierter Patch muss weiterhin getestet werden. Sicherheitsrichtlinien müssen durchgesetzt werden. Änderungen müssen geprüft und freigegeben werden. Am Ende muss die Korrektur zudem sicher in die Produktion gelangen.

Genau hier wird sich meiner Überzeugung nach der nächste große Wandel in der Anwendungssicherheit vollziehen. Wir müssen autonome Agenten innerhalb der Software Factory arbeiten lassen. Deshalb haben wir Claude Mythos 5.1 von Anthropic in GitLab integriert, und deshalb verbinden wir Erkennung, Behebung und Prävention in einem vertrauenswürdigen Workflow.

Bei kritischen Schwachstellen läuft die Uhr

Kritische Schwachstellen wie PHP2Shell setzen Security-Teams unter Druck, sich schnell ein Bild von der eigenen Gefährdung zu machen. In einer großen Organisation heißt das, die Auswirkungen über Hunderte oder Tausende von Repositories, Anwendungen und Abhängigkeiten hinweg zu bewerten.

Die Gefährdung zu erkennen, ist nur der erste Schritt. Danach müssen Teams die Ausnutzbarkeit bewerten, betroffene Anwendungen priorisieren, Korrekturen koordinieren, Tests ausführen und Änderungen in die Produktion bringen. Jede Übergabe kostet Zeit, und Tempo ist entscheidend: 31 % der Sicherheitsverletzungen beginnen inzwischen mit der Ausnutzung einer Schwachstelle. Damit ist die Ausnutzung von Schwachstellen erstmals in den 19 Jahren des DBIR der häufigste Angriffsvektor für den Erstzugriff.

Je mehr kritische Schwachstellen auftauchen, desto schwerer lässt sich das klassische Modell aufrechterhalten, in dem Funde manuell untersucht und Tickets zugewiesen werden und alle darauf warten, dass Entwickler(innen) Korrekturen schreiben.

Die Zeit zwischen der Entdeckung einer Schwachstelle und ihrer verifizierten Behebung muss deutlich kürzer werden. Dafür braucht es Sicherheits-Workflows, die maschinenschnell arbeiten und dabei die Kontrollen bewahren, auf die Organisationen angewiesen sind, um zuverlässige Software auszuliefern.

Agentische Behebung in die Software Factory bringen

KI-Agenten leisten bei der Erkennung und Behebung von Schwachstellen beachtliche Arbeit. Die Herausforderung besteht darin, diese Arbeit im gesamten Unternehmen zuverlässig und wiederholbar zu machen.

Ein Agent kann einen Patch in Sekunden erzeugen. Ob er die Anwendung verstanden hat, ob er die Änderung am echten Build validiert hat und ob er die eigenen Sicherheitsrichtlinien eingehalten hat, sind ganz andere Fragen. Diese Fragen lassen sich umso schwerer beantworten, und Fehler werden umso teurer, je mehr Agenten über Tausende von Projekten hinweg im Einsatz sind.

Bei GitLab bringen wir agentische Sicherheits-Workflows in die Umgebung, in der Teams Software entwickeln, testen und ausliefern.

Alles, was ein Agent tut, hängt davon ab, wie gut er das System versteht, und dieses Verständnis reicht über das Repository hinaus. GitLab Orbit, ein laufend aktueller Kontextgraph des Software-Lebenszyklus, verknüpft Funde mit den Änderungen, die sie eingeführt haben, den Pipelines, die sie ausgeliefert haben, und den Teams, die für die Korrektur zuständig sind. So lassen sich auch die Fragen beantworten, die nach einer Veröffentlichung wie PHP2Shell aufkommen: Sind wir betroffen? Ist die Lücke erreichbar? Wie weit reicht sie, und wie lässt sie sich beheben, ohne die Produktion zu gefährden?

GitLab Duo Agent Platform untersucht Funde im Kontext der Software und ihres Aufbaus, filtert wahrscheinliche False Positives heraus und priorisiert nach Ausnutzbarkeit und Erreichbarkeit.

Für die relevanten Funde schreibt Duo eine Korrektur und schickt sie durch die Pipeline, um Regressionen auszuschließen und die Sicherheitsscans erneut auszuführen. In einem einzigen Merge Request prüfen Entwickler(innen) die Änderung, die Erklärung von Duo und die Ergebnisse der Pipeline.

So können Security-Teams in einem Durchgang die Gefährdung bewerten und die Behebung anstoßen, und Entwickler(innen) prüfen Korrekturen, statt Funden hinterherzulaufen. Weil diese Workflows innerhalb der Software Factory laufen, arbeiten Agenten in denselben Prozessen und unter denselben Kontrollen, die Organisationen bereits für die Auslieferung von Software nutzen.

So entwickeln wir agentische Sicherheit von einer isolierten Fähigkeit zu etwas weiter, dem ein Unternehmen vertrauen und das es maschinenschnell über Tausende von Projekten hinweg betreiben kann.

Frontier-KI auf die kritischsten Schwachstellen ansetzen

Einige der gefährlichsten Schwachstellen in Anwendungen setzen ein tiefes Verständnis dafür voraus, wie die Software funktionieren soll: fehlende Berechtigungsprüfungen, fehlerhafte Prüfungen der Eigentümerschaft und Fehler in der Geschäftslogik, die Kundendaten offenlegen oder Personen Aktionen erlauben, die ihnen nicht zustehen.

Klassische Scanner tun sich mit diesen Problemen schwer, weil sich diese Probleme nur finden lassen, wenn das Verhalten der Anwendung und die Beziehungen zwischen ihren Komponenten mitgedacht werden.

Unser neuer Business Logic Security Analyzer, die erste Funktion von GitLab, die Claude Mythos 5.1 von Anthropic unterstützt, untersucht, wie eine Anwendung ihre Regeln durchsetzt: Er liest das gesamte Repository und eingehende Merge Requests, leitet ab, was jeder Endpunkt durchsetzen sollte, und markiert die Lücken, die musterbasierte Scanner häufig übersehen.

Die eigentliche Chance liegt aber darin, diese Funde mit den Workflows zu verbinden, die Teams bereits nutzen. Wird eine kritische Schwachstelle gefunden, müssen Teams ihre Auswirkungen verstehen, die Behebung anstoßen, die vorgeschlagene Korrektur validieren und sie sicher ausliefern. Mit Frontier-KI in der Software Factory lässt sich dieser gesamte Prozess maschinenschnell durchlaufen.

Die Intelligenz des Modells ist nur so wertvoll wie die Fähigkeit, auf seine Ergebnisse zu reagieren.

Riskanten Code von der Produktion fernhalten

Schwachstellen früher zu finden, ist wertvoll. Anfälligen Code und unsichere Pakete ganz aus der Produktion herauszuhalten, ist noch besser. Je mehr Autonomie Agenten erhalten, desto wichtiger werden diese Schutzmaßnahmen.

Sicherheitskontrollen müssen in die gesamte Software Factory eingebettet sein und unabhängig von den Personen und Agenten durchgesetzt werden, die Änderungen vornehmen. Jede Änderung muss dieselben Prüfungen durchlaufen, bevor sie weitergeht.

GitLab Ultimate bringt statische Analyse, Dependency und Container Scanning, Secret Detection, die Durchsetzung von Richtlinien und Freigabepunkte direkt in den Prozess der Softwareauslieferung. Die Richtlinien werden zentral festgelegt und gelten einheitlich über Projekte und Pipelines hinweg. Wer eine Änderung erstellt, ob Mensch oder Agent, kann die Kontrollen, die die eigene Arbeit bewerten, also weder ändern noch aussetzen.

Dieselbe Sorgfalt muss auch für Software von Drittanbietern gelten. Moderne Anwendungen stützen sich stark auf Open-Source-Abhängigkeiten, und ein anfälliges oder bösartiges Paket kann ein ernstes Risiko einschleusen, bevor Entwickler(innen) auch nur eine Zeile Code schreiben.

Die Dependency Firewall von GitLab blockiert Pakete, die gegen Richtlinien verstoßen, bevor sie in den Build gelangen. Mit dem GitLab Secrets Manager greift jeder Job nur auf die Zugangsdaten zu, die er anfordert und nutzen darf. Eine kompromittierte Abhängigkeit erreicht so nur die Secrets des Jobs, in dem sie läuft.

Agenten brauchen die Freiheit, zügig zu arbeiten, aber innerhalb von Grenzen, die sie nicht überschreiten können. GitLab Duo Agent Platform gibt jedem Agenten eine Composite Identity, die ihn auf die Berechtigungen beschränkt, die er mit der anfragenden Person teilt, eine Sandbox, die am Ende der Aufgabe gelöscht wird, und eine Aufzeichnung jeder Aktion. Diese Grenzen sind Teil des GitLab Security Standard, nach dem Agenten erst dann mehr Autonomie erhalten, wenn sich die Kontrollen auf jeder Stufe bewährt haben.

Die Kontrollen, die eine Änderung vertrauenswürdig machen, müssen bei jedem Schritt greifen, auch wenn die Arbeit maschinenschnell geschieht.

Vertrauenswürdige Ausführung prägt das nächste Kapitel der Sicherheit

Frontier-Modelle werden sich weiter verbessern, Security-Agenten werden leistungsfähiger, und Schwachstellen, die einst schwer zu entdecken waren, werden leichter zu finden sein. Dieser Fortschritt setzt Organisationen bei ihrer Reaktion enorm unter Druck.

Ein Security-Team kann die fortschrittlichsten verfügbaren Modelle einsetzen. Wie stark es das Risiko senkt, hängt aber weiterhin davon ab, wie schnell und sicher es aus Funden produktionsreife Korrekturen machen kann.

Deshalb kommt es auf die Software Factory an. Dort erhalten Agenten den Kontext, den sie brauchen, um Anwendungen zu verstehen. Dort werden Änderungen anhand echter Builds und Tests validiert, dort werden Sicherheitsrichtlinien durchgesetzt, und dort greift die menschliche Aufsicht, ohne jeden Schritt des Prozesses zu bremsen.

Bei GitLab führen wir diese Fähigkeiten zusammen, damit Organisationen die Behebung automatisieren, komplexe Schwachstellen aufdecken und verhindern können, dass unsichere Änderungen ausgeliefert werden, und zwar innerhalb der Workflows, die sie bereits nutzen.

Über den nächsten Vorsprung in der Sicherheit entscheidet, wie schnell Organisationen aus einer kritischen Entdeckung eine verifizierte, vertrauenswürdige Korrektur machen können.

Wir laden dazu ein, den nächsten Security-Sprint auf unsere Kosten mit GitLab durchzuführen. Qualifizierte Teams können Zugang zu GitLab Ultimate, GitLab Duo Agent Platform, GitLab Orbit und GitLab Secrets Manager mit kostenlosen Credits anfragen. Zugang zum Security-Sprint-Angebot anfragen.