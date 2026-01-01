Entwicklung mit 7-facher Geschwindigkeit

Gemeinsam besser: Kund(inn)en stellen Software mit GitLab schneller bereit

Realistische Wolke mit Auf- und Abwärtspfeilen

Nasdaq: Schnell und nahtlos in die Cloud

Nasdaq hat die Vision, zu 100 % in die Cloud zu wechseln. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten sie mit GitLab zusammen.
Person mit mehreren Bildschirmen mit Code

Erzielen einer 5 x schnelleren Bereitstellungszeit

HackerOne hat mit GitLab Ultimate die Pipeline-Zeit, die Bereitstellungsgeschwindigkeit und die Effizienz der Entwickler(innen) verbessert.

Diese Unternehmen vertrauen uns:

GitLab vereint den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung innerhalb einer einzigen KI-gestützten Anwendung

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Der DevSecOps-Lebenszyklus – Planen, Programmieren, Erstellen, Testen, Freigeben, Bereitstellen, Betreiben und Überwachen – ist in einem Unendlichkeitssymbol angeordnet, das sich mit dem Sicherheitssymbol (Sicherheit und Compliance) überschneidet.

Bessere Einblicke

End-to-End-Transparenz über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung.

Höhere Effizienz

Integrierte Unterstützung für Automatisierung und Integration mit Drittanbieterdiensten.

Verbesserte Zusammenarbeit

Ein Workflow, der Entwickler-, Sicherheits- und Betriebsteams zusammenführt.

Schnellere Amortisation

Kontinuierliche Verbesserung durch beschleunigte Feedbackschleifen.

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DevSecOps-Umfragebericht 2024

Wir haben mehr als 5.000 DevSecOps-Expert(inn)en nach ihrer Meinung zum Stand der Sicherheit, der KI und mehr gefragt.

2024 developer survey imageBericht lesen

Cadence is Everything: 10x engineering organizations for 10x engineers.

Der CEO und Mitbegründer von GitLab, Sid Sijbrandij, über die Bedeutung des Rhythmus in technischen Unternehmen.

People running race in city streetBlogbeitrag lesen

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