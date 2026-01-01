Entwicklung mit 7-facher Geschwindigkeit
Gemeinsam besser: Kund(inn)en stellen Software mit GitLab schneller bereit
Nasdaq: Schnell und nahtlos in die Cloud
Nasdaq hat die Vision, zu 100 % in die Cloud zu wechseln. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten sie mit GitLab zusammen.
GitLab vereint den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung innerhalb einer einzigen KI-gestützten AnwendungMehr erfahren
Bessere Einblicke
End-to-End-Transparenz über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung.
Höhere Effizienz
Integrierte Unterstützung für Automatisierung und Integration mit Drittanbieterdiensten.
Verbesserte Zusammenarbeit
Ein Workflow, der Entwickler-, Sicherheits- und Betriebsteams zusammenführt.
Schnellere Amortisation
Kontinuierliche Verbesserung durch beschleunigte Feedbackschleifen.
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Bericht lesen
DevSecOps-Umfragebericht 2024
Wir haben mehr als 5.000 DevSecOps-Expert(inn)en nach ihrer Meinung zum Stand der Sicherheit, der KI und mehr gefragt.
Blogbeitrag lesen
Cadence is Everything: 10x engineering organizations for 10x engineers.
Der CEO und Mitbegründer von GitLab, Sid Sijbrandij, über die Bedeutung des Rhythmus in technischen Unternehmen.
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.