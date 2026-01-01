Un développement 7 fois plus rapide
Mieux ensemble : les clients livrent leurs logiciels plus rapidement avec GitLab
Migration rapide et fluide du Nasdaq vers le cloud
Le Nasdaq a l'ambition de devenir 100 % cloud. Il s'est associé à GitLab pour y parvenir.
GitLab regroupe l'ensemble du cycle de développement logiciel dans une seule application alimentée par l'IAEn savoir plus
Des informations plus pertinentes
Visibilité de chaque étape tout au long du cycle de développement logiciel.
Une efficacité accrue
Prise en charge intégrée de l'automatisation et des intégrations avec des services tiers.
Collaboration améliorée
Un seul workflow qui unit les équipes de développement, de sécurité et d'opérations.
Durée de création de valeur plus courte
Amélioration continue grâce à des boucles de rétroaction accélérées.
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DevSecOps Survey Report 2024
Nous avons demandé à plus de 5 000 professionnels DevSecOps de partager ce qu'ils pensent de l'état de la sécurité, de l'IA et plus encore.
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Tout réside dans la cadence : il faut des bureaux d'ingénierie 10x pour des ingénieurs 10x.
Sid Sijbrandij, PDG et co-fondateur de GitLab, explique l'importance de la cadence au sein des bureaux d'ingénierie.
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Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.