Un développement 7 fois plus rapide

Mieux ensemble : les clients livrent leurs logiciels plus rapidement avec GitLab

Nuage avec flèches vers le haut et vers le bas

Migration rapide et fluide du Nasdaq vers le cloud

Le Nasdaq a l'ambition de devenir 100 % cloud. Il s'est associé à GitLab pour y parvenir.
Personne avec plusieurs écrans affichant du code

Profitez d'un délai de déploiement 5 fois plus rapide

Hackerone a amélioré la durée de l'étape de pipeline, la rapidité de déploiement et la productivité de ses développeurs grâce à GitLab Ultimate.

Ces entreprises nous font confiance :

GitLab regroupe l'ensemble du cycle de développement logiciel dans une seule application alimentée par l'IA

En savoir plus
Les étape du processus DevSecOps (planification, codage, compilation, test, release, déploiement, exploitation et surveillance) sont représentées par le symbole de l'infini qui chevauche le bouclier de sécurité (sécurité et conformité).

Des informations plus pertinentes

Visibilité de chaque étape tout au long du cycle de développement logiciel.

Une efficacité accrue

Prise en charge intégrée de l'automatisation et des intégrations avec des services tiers.

Collaboration améliorée

Un seul workflow qui unit les équipes de développement, de sécurité et d'opérations.

Durée de création de valeur plus courte

Amélioration continue grâce à des boucles de rétroaction accélérées.

Actualisez vos connaissances plus rapidement : explorez les ressources DevSecOps

DevSecOps Survey Report 2024

Nous avons demandé à plus de 5 000 professionnels DevSecOps de partager ce qu'ils pensent de l'état de la sécurité, de l'IA et plus encore.

2024 developer survey imageLire le rapport

Tout réside dans la cadence : il faut des bureaux d'ingénierie 10x pour des ingénieurs 10x.

Sid Sijbrandij, PDG et co-fondateur de GitLab, explique l'importance de la cadence au sein des bureaux d'ingénierie.

People running race in city streetConsulter le blog

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