Starte deine DevOps-Reise mit diesen 11 hilfreichen Ressourcen

Auf einer DevOps-Plattform können Benutzer(innen) mithilfe von Epics und Tickets besser kommunizieren, Arbeit planen und zusammenarbeiten. Epics sind eine Übersicht über ein Projekt, eine Idee oder einen Workflow. Tickets werden verwendet, um zu organisieren und aufzulisten, was getan werden muss, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen, um Aufgaben und den Status der Arbeit zu verfolgen oder um an Codeimplementierungen zu arbeiten.

Wenn Manager(innen) zum Beispiel einen Überblick über den Fortschritt mehrerer Projekte, Programme oder Produkte haben möchten, können sie diese Art von Transparenz erhalten, indem sie ein Epic aufrufen. Dies verschafft ihnen einen umfassenden Überblick darüber, woran gearbeitet wird, was bereits abgeschlossen wurde und was im Zeitplan liegt oder sich verzögert.

Benutzer(innen) können ein Epic aufrufen, um schnell zu sehen, was erreicht wurde und was noch in Arbeit ist, und dann können sie tiefer in die untergeordneten Epics und damit verbundenen Themen einsteigen, um weitere Informationen zu erhalten. Tickets bieten Details zur Umsetzung bestimmter Ziele, zeigen die Zusammenarbeit zu diesem Thema und welche Teile der Initiative von den Teammitgliedern übernommen werden. Benutzer(innen) können auch sehen, ob Fälligkeitsdaten eingehalten oder überschritten wurden. Tickets können genutzt werden, um Arbeiten neu zuzuordnen, Aktualisierungen vorzunehmen, Kommentare oder Vorschläge zu machen und zu sehen, wie die einzelnen Komponenten erstellt und verschoben werden.