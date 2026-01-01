Helm nutzt Pakete, die sogenannten Helm-Charts, um die Konfiguration und Verwaltung von Anwendungen zu vereinfachen. Hier erfährst du, wie Helm grundsätzlich arbeitet, was du damit machen kannst und wie sich die Aufgaben von Helm und Kubernetes unterscheiden.

Der Ablauf im Überblick

So läuft die Arbeit mit Helm grundsätzlich ab:

Helm-Chart bereitstellen oder erstellen

Befehl ausführen

Kubernetes-Manifeste in YAML erzeugen und an den Cluster senden

Anwendung auf Kubernetes ausführen und verwalten

Zuerst fasst du alle Konfigurationsdateien, die deine Anwendung auf Kubernetes braucht, in einem Helm-Chart zusammen. Du kannst ein Chart selbst erstellen oder ein veröffentlichtes Chart verwenden. Wenn du eine bestehende Anwendung installieren willst, greifst du meist auf ein offizielles Chart oder ein Chart aus einer vertrauenswürdigen Quelle zurück.

Führst du dann einen Helm-Befehl aus, liest Helm das Chart ein und erzeugt daraus die Kubernetes-Konfigurationsdateien. Diese werden an die Kubernetes-API gesendet, und die Anwendung läuft wie definiert.

Was du mit Helm machen kannst

Mit Helm deployst du Anwendungen auf Kubernetes schnell und änderst ihre Konfiguration mit wenigen Befehlen.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Anwendungen installieren

Konfiguration pro Umgebung anpassen

Versionen verwalten und Rollbacks durchführen

Anwendungen deinstallieren

Helm-Charts über Repositories teilen

Helm und Kubernetes: Wer macht was?

Kubernetes ist eine Open-Source-Plattform zur Container-Orchestrierung, mit der du containerisierte Anwendungen effizient verwaltest. Container verpacken eine Anwendung mit allem, was sie zur Ausführung braucht, in ein portables Paket.

Je größer ein System wird, desto mehr Container gibt es und desto aufwendiger werden Verwaltung und Betrieb. Genau hier setzt Kubernetes an: Es übernimmt Skalierung und Zusammenspiel vieler Container zentral.

Helm wiederum kümmert sich um Installation und Konfiguration der Anwendungen, die auf Kubernetes laufen.