Was ist Helm? Helm-Charts für Kubernetes erklärt
Helm ist der Paketmanager für Kubernetes. Hier erfährst du, wie Helm und Helm-Charts funktionieren, welche Befehle du im Alltag brauchst, wie du Helm sicher einsetzt und wann Kustomize die bessere Wahl ist.
Wer Anwendungen auf Kubernetes entwickelt und betreibt, stößt früher oder später auf Helm. Helm ist der Paketmanager für Kubernetes: Er bündelt alle Konfigurationsdateien einer Anwendung zu einem Paket, dem sogenannten Helm-Chart, und macht Deployments dadurch schneller, einheitlicher und leichter rückgängig zu machen.
In diesem Artikel erfährst du, wie Helm funktioniert, wie ein Helm-Chart aufgebaut ist, welche Befehle du im Alltag brauchst und worauf du bei der Sicherheit achten solltest. Außerdem vergleichen wir Helm mit Kustomize und zeigen, wie du Helm-Charts mit GitLab nutzt.
- Helm ist ein Open-Source-Paketmanager für Kubernetes, mit dem du das Deployment und die Konfiguration von Anwendungen effizient verwaltest.
- Die Pakete heißen Helm-Charts. Du kannst eigene Charts erstellen oder fertige Charts aus öffentlichen Repositories nutzen.
- Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die gebündelte Verwaltung vieler Kubernetes-Ressourcen, einfache Konfiguration pro Umgebung und unkomplizierte Rollbacks.
- Für einen sicheren Einsatz solltest du nur vertrauenswürdige Charts verwenden, Secrets nicht im Klartext speichern und Berechtigungen auf das Nötigste beschränken.
Helm ist ein Open-Source-Paketmanager, mit dem du Anwendungen auf Kubernetes effizient konfigurierst und verwaltest. Die Entwicklung begann 2015 bei Deis (später von Microsoft übernommen), vorgestellt wurde Helm auf der ersten KubeCon. Diese erste Version wird heute als Helm Classic bezeichnet. Nach der Zusammenführung mit dem Deployment Manager von Google folgte 2016 Helm 2, 2019 Helm 3, und 2025 erschien mit Helm 4 ein großes Upgrade.
Der Name kommt übrigens aus dem Englischen: „Helm“ bedeutet dort Steuerrad. Mit einem Kopfschutz hat das Tool also nichts zu tun. Wie ein Steuerrad ein Schiff lenkt, steuert Helm die Verwaltung komplexer Anwendungen auf Kubernetes, passend zum Steuerrad im Kubernetes-Logo.
Helm nutzt Pakete, die sogenannten Helm-Charts, um die Konfiguration und Verwaltung von Anwendungen zu vereinfachen. Hier erfährst du, wie Helm grundsätzlich arbeitet, was du damit machen kannst und wie sich die Aufgaben von Helm und Kubernetes unterscheiden.
Der Ablauf im Überblick
So läuft die Arbeit mit Helm grundsätzlich ab:
- Helm-Chart bereitstellen oder erstellen
- Befehl ausführen
- Kubernetes-Manifeste in YAML erzeugen und an den Cluster senden
- Anwendung auf Kubernetes ausführen und verwalten
Zuerst fasst du alle Konfigurationsdateien, die deine Anwendung auf Kubernetes braucht, in einem Helm-Chart zusammen. Du kannst ein Chart selbst erstellen oder ein veröffentlichtes Chart verwenden. Wenn du eine bestehende Anwendung installieren willst, greifst du meist auf ein offizielles Chart oder ein Chart aus einer vertrauenswürdigen Quelle zurück.
Führst du dann einen Helm-Befehl aus, liest Helm das Chart ein und erzeugt daraus die Kubernetes-Konfigurationsdateien. Diese werden an die Kubernetes-API gesendet, und die Anwendung läuft wie definiert.
Was du mit Helm machen kannst
Mit Helm deployst du Anwendungen auf Kubernetes schnell und änderst ihre Konfiguration mit wenigen Befehlen.
Die wichtigsten Funktionen im Überblick:
- Anwendungen installieren
- Konfiguration pro Umgebung anpassen
- Versionen verwalten und Rollbacks durchführen
- Anwendungen deinstallieren
- Helm-Charts über Repositories teilen
Helm und Kubernetes: Wer macht was?
Kubernetes ist eine Open-Source-Plattform zur Container-Orchestrierung, mit der du containerisierte Anwendungen effizient verwaltest. Container verpacken eine Anwendung mit allem, was sie zur Ausführung braucht, in ein portables Paket.
Je größer ein System wird, desto mehr Container gibt es und desto aufwendiger werden Verwaltung und Betrieb. Genau hier setzt Kubernetes an: Es übernimmt Skalierung und Zusammenspiel vieler Container zentral.
Helm wiederum kümmert sich um Installation und Konfiguration der Anwendungen, die auf Kubernetes laufen.
Das sind die wichtigsten Gründe, warum Teams Helm mit Kubernetes einsetzen:
- Viele Kubernetes-Ressourcen lassen sich als ein Paket verwalten
- Deployments in mehrere Umgebungen werden effizienter
- Updates und Rollbacks sind einfach
Viele Kubernetes-Ressourcen als ein Paket
Mit Helm packst du auch komplexe Anwendungen in ein Helm-Chart. Die Installation läuft dadurch reibungslos, und der spätere Betrieb wird einfacher.
Weil sich Helm-Charts im Team und in der Community teilen und wiederverwenden lassen, kannst du mit unternehmensweiten Standard-Charts Sicherheit gewährleisten, die Qualität vereinheitlichen und die Entwicklung beschleunigen.
Effiziente Deployments in mehrere Umgebungen
Auch wenn sich Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebung unterscheiden, nutzt du mit Helm dieselben Manifeste und änderst nur die Werte, die pro Umgebung abweichen, etwa den Domainnamen oder die Anzahl der Replicas.
So musst du nicht für jede Umgebung fast identische YAML-Dateien pflegen. Weil alle Umgebungen auf derselben Grundkonfiguration aufbauen, vermeidest du außerdem manuelle Konfigurationsfehler und deine Deployments bleiben konsistent.
Einfache Updates und Rollbacks
Mit Helm aktualisierst du Anwendungen auf Kubernetes per Befehl und setzt sie bei Bedarf genauso einfach zurück. Das entlastet dein Team im Betrieb.
Bei jedem Deployment und Upgrade speichert Helm automatisch den Änderungsverlauf. Geht bei einem Update etwas schief, siehst du dir den Verlauf an und kehrst mit einem Befehl zu einer früheren Revision zurück, ohne langwierige Wiederherstellung.
Damit du Helm im Alltag sicher einsetzen kannst, solltest du diese Begriffe kennen:
|Begriff
|Bedeutung
|Chart
|• Paket mit allen Konfigurationsdateien, die eine Anwendung auf Kubernetes braucht
• Meist nutzt du bestehende Charts, du kannst aber auch eigene erstellen
|Values
|• Werte, mit denen du das Verhalten eines Charts und die Konfiguration seiner Ressourcen anpasst
• Weil Templates und Werte getrennt sind, lässt sich dasselbe Chart leicht in Entwicklung, Test und Produktion wiederverwenden
|Release
|• Eine laufende Instanz eines Charts auf Kubernetes
• Mit unterschiedlichen Release-Namen kannst du aus einem Chart mehrere Releases erstellen
|Chart Repository
|• Speicherort, an dem Charts abgelegt und veröffentlicht werden
• Dient zum Suchen, Teilen und Wiederverwenden von Charts
|Revision
|• Versionsnummer, mit der Helm Änderungen nachverfolgt
• Wird bei jedem Upgrade oder Rollback hochgezählt
|Rollback
|• Setzt ein von Helm verwaltetes Release auf eine frühere Revision zurück
• Ermöglicht ein sicheres Zurückrollen, wenn Probleme auftreten
Ein Helm-Chart ist ein Verzeichnis mit einer festen Struktur. Es enthält Metadaten zum Chart, Standardwerte und Templates, aus denen Helm beim Installieren die eigentlichen Kubernetes-Manifeste erzeugt.
Die Verzeichnisstruktur
Ein einfaches Helm-Chart sieht so aus:
mein-chart/
├── Chart.yaml
├── values.yaml
├── charts/
└── templates/
├── deployment.yaml
├── service.yaml
└── _helpers.tpl
- Chart.yaml enthält Name, Version und Beschreibung des Charts.
- values.yaml legt die Standardwerte fest, die du beim Installieren überschreiben kannst.
- charts/ enthält Charts, von denen dein Chart abhängt (Subcharts).
- templates/ enthält die Vorlagen für Kubernetes-Ressourcen wie Deployments oder Services.
Beispiel: Chart.yaml und values.yaml
Die Datei
Chart.yaml beschreibt das Chart:
apiVersion: v2
name: mein-chart
description: Beispiel-Chart für eine Webanwendung
type: application
version: 0.1.0
appVersion: "1.0.0"
In
values.yaml stehen die Standardwerte:
replicaCount: 2
image:
repository: nginx
tag: "1.27"
service:
type: ClusterIP
port: 80
In den Templates verweist du mit Platzhaltern wie
.Values.replicaCount oder
.Values.image.tag auf diese Werte. Beim Installieren ersetzt Helm die Platzhalter durch die konkreten Werte und erzeugt daraus gültige Kubernetes-Manifeste.
Werte pro Umgebung überschreiben
Für jede Umgebung legst du eine eigene Values-Datei an, etwa
values-prod.yaml mit mehr Replicas, und übergibst sie beim Installieren:
helm install mein-release ./mein-chart -f values-prod.yaml
Mit
helm template kannst du dir die erzeugten Manifeste vorab ansehen, ohne etwas im Cluster zu ändern.
Helm bedienst du über die Kommandozeile. Diese Befehle brauchst du am häufigsten:
|Aktion
|Befehl
|Chart installieren und Release erstellen
helm install
|Releases auflisten
helm list
|Chart Repository hinzufügen
helm repo add
|Bestehendes Release aktualisieren
helm upgrade
|Verlauf eines Release anzeigen
helm history
|Release auf eine frühere Revision zurücksetzen
helm rollback
|Manifeste lokal erzeugen, ohne zu installieren
helm template
|Bestehendes Release deinstallieren
helm uninstall
Für einen sicheren Einsatz von Helm solltest du diese Maßnahmen umsetzen:
- Nur vertrauenswürdige Helm-Charts verwenden und prüfen
- Secrets konsequent schützen
- Kubernetes-Berechtigungen auf das Nötigste beschränken
- Helm-Charts regelmäßig aktualisieren
Nur vertrauenswürdige Helm-Charts verwenden
Achte darauf, nur vertrauenswürdige Helm-Charts einzusetzen. Es gibt sehr viele öffentliche Charts. Wenn du ein Chart unbekannter Herkunft ungeprüft verwendest, steigt das Risiko eines Sicherheitsvorfalls.
Greife deshalb bevorzugt auf Charts von bekannten Organisationen oder offiziellen Projekten zurück. Auch wenn du über Plattformen wie Artifact Hub nach Charts suchst, solltest du Anbieter, Aktualität und Abhängigkeiten prüfen und das Chart bei Bedarf testen, bevor du es einsetzt.
Secrets konsequent schützen
Schreibe Passwörter, API-Schlüssel und andere vertrauliche Daten niemals im Klartext in die
values.yaml. Sonst landen sie bei der Versionsverwaltung mit Git im Repository und werden mit allen geteilt, die Zugriff darauf haben.
Lagere vertrauliche Daten stattdessen in ein externes Secrets-Management aus und halte sie getrennt von der Chart-Konfiguration.
Kubernetes-Berechtigungen auf das Nötigste beschränken
Gib Nutzenden und ServiceAccounts, die mit Helm arbeiten, nicht mehr Kubernetes-Rechte als nötig.
Sind Berechtigungen zu großzügig vergeben und gelangen Zugangsdaten bei einem Sicherheitsvorfall in falsche Hände, können Angreifende viele Ressourcen manipulieren und deiner Kubernetes-Umgebung erheblich schaden.
Um dieses Risiko klein zu halten, setze rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) ein und vergib nur die Rechte, die wirklich gebraucht werden.
Helm-Charts regelmäßig aktualisieren
Veraltete Charts können bekannte Sicherheitslücken enthalten. Prüfe deshalb regelmäßig, ob Updates verfügbar sind, und halte deine Charts aktuell.
Charts und Releases, die du nicht mehr nutzt, solltest du entfernen, da sie unnötige Angriffsfläche bieten.
Wenn es um die Verwaltung von Kubernetes-Manifesten geht, werden Helm und Kustomize oft verglichen. Die beiden Tools verfolgen aber klar unterschiedliche Ansätze.
Hier erfährst du, worin sie sich grundsätzlich unterscheiden und welche Vorteile Kustomize bietet.
Der grundlegende Unterschied
Helm ist ein Paketmanager, mit dem du Anwendungen auf Kubernetes über Charts gebündelt verwaltest. Kustomize dagegen ist ein Tool, mit dem du bestehende Kubernetes-Manifeste pro Umgebung anpasst.
Keines der beiden Tools ist grundsätzlich besser. Sie verfolgen unterschiedliche Ansätze, und du wählst je nach Ziel und Einsatzzweck.
Die Vorteile von Kustomize
Kustomize bietet vor allem diese Vorteile:
- Du arbeitest mit Standard-YAML-Dateien
- Unterschiede zwischen Umgebungen lassen sich leicht verwalten
- Änderungen sind gut nachvollziehbar
Standard-YAML-Dateien statt Template-Sprache
Kustomize baut auf bestehenden YAML-Dateien auf. Du brauchst keine eigene Template-Sprache, und die Verwaltung bleibt einfach.
Weil dein Team mit dem vertrauten Kubernetes-YAML-Format weiterarbeitet, ist der Lernaufwand gering und der Einstieg geht schnell.
Unterschiede zwischen Umgebungen leicht verwalten
Kustomize trennt eine gemeinsame Basis („Base“) von umgebungsspezifischen Abweichungen („Overlay“). So konfigurierst du Entwicklung, Test und Produktion effizient. Willst du zum Beispiel nur in der Produktion die Anzahl der Replicas ändern, übernimmst du die gemeinsame Basis unverändert und überschreibst nur diesen einen Wert.
Änderungen gut nachvollziehen
Da du die YAML-Dateien mit Kustomize direkt in Git verwaltest, lassen sich Änderungen leicht nachverfolgen. Wer wann was geändert hat, ist transparent und auf einen Blick erkennbar. Das hilft besonders Organisationen und Projekten mit strengen Audit-Anforderungen.
Helm und Kustomize im Vergleich
Die wichtigsten Unterschiede zwischen Helm und Kustomize im Überblick:
|Kriterium
|Helm
|Kustomize
|Zweck
|Paketverwaltung für Anwendungen auf Kubernetes
|Anpassung bestehender Kubernetes-Manifeste pro Umgebung
|Grundbaustein
|Chart
|Base
Overlay
|Wiederverwendbarkeit
|Hoch
|Hoch
|Verteilung von Paketen
|Gut geeignet für Veröffentlichung und Verteilung
|Kaum geeignet, da keine Paketverwaltung wie bei Helm
|Lernaufwand
|Paketverwaltung und Template-Syntax müssen gelernt werden
|Grundkenntnisse in YAML reichen aus
Wann ist Helm die richtige Wahl, wann Kustomize? Hier findest du typische Anwendungsfälle für beide Tools.
Wann Helm die richtige Wahl ist
Helm eignet sich, wenn du komplexe Anwendungen mit vielen Microservices und Ressourcen auf Kubernetes betreiben willst. Weil Helm Deployments und Versionsverwaltung mehrerer Anwendungen automatisiert, reduzierst du manuelle Arbeit und betreibst deine Anwendungen sicherer.
Da du mit einem gemeinsamen Chart arbeitest und nur die abweichenden Werte pro Umgebung änderst, passt Helm auch gut, wenn dieselbe Anwendung in Entwicklung, Test und Produktion laufen soll. Und dank der Paketfunktion kannst du Charts im Team oder im ganzen Unternehmen teilen und so deine Konfigurationen standardisieren.
Wann Kustomize die richtige Wahl ist
Kustomize passt, wenn du bestehende YAML-Dateien als Basis nutzen und pro Umgebung nur kleine Änderungen vornehmen willst. Die Anpassungen pro Umgebung verwaltest du effizient, während die Grundkonfiguration erhalten bleibt. Da du die YAML-Dateien in Git verwaltest, eignet sich Kustomize auch für Projekte, in denen Änderungsmanagement und Audits besonders wichtig sind.
Außerdem bietet sich Kustomize an, wenn du deine Manifestverwaltung ohne zusätzlichen Aufwand einfach halten willst, weil du Standard-YAML-Manifeste direkt weiterverwendest.
Helm und Kustomize kombinieren
Helm und Kustomize erfüllen unterschiedliche Aufgaben, werden aber häufig gemeinsam eingesetzt.
Die Stärke von Helm liegt darin, komplexe Anwendungen und die zugehörigen Ressourcen als ein Paket zu verwalten. Kustomize punktet dagegen bei der effizienten Verwaltung von Unterschieden zwischen Umgebungen und bei der direkten Arbeit mit einfachen YAML-Dateien.
Ein typisches Vorgehen: Drittanbieter-Anwendungen verwaltest du mit Helm, um dir Arbeit zu sparen, und eigene Anwendungen hältst du mit Kustomize schlank.
GitLab ist eine DevSecOps-Plattform, die Planung, Quellcodeverwaltung, Sicherheit und CI/CD in einer Anwendung vereint. Für Helm gibt es drei typische Berührungspunkte: GitLab selbst per Helm-Chart auf Kubernetes betreiben, GitLab Runner per Helm-Chart installieren und eigene Helm-Charts in GitLab verwalten und veröffentlichen.
GitLab mit dem offiziellen Helm-Chart auf Kubernetes installieren
GitLab stellt ein offizielles Helm-Chart bereit, mit dem du eine GitLab-Self-Managed-Instanz auf Kubernetes betreibst. Alle Voraussetzungen für den Betrieb auf Kubernetes sind bereits im Chart hinterlegt, sodass du GitLab mit wenigen Befehlen deployen kannst. Details findest du in der Dokumentation zum GitLab Helm-Chart und in der Übersicht der erforderlichen Tools.
GitLab Runner mit Helm installieren
Auch GitLab Runner lässt sich mit einem offiziellen Helm-Chart auf Kubernetes installieren. Das vereinfacht Einrichtung und Betrieb deiner CI/CD-Infrastruktur:
helm repo add gitlab https://charts.gitlab.io
helm repo update gitlab
helm install --namespace <NAMESPACE> gitlab-runner -f <CONFIG_VALUES_FILE> gitlab/gitlab-runner
Wie du die Values-Datei konfigurierst, erklärt die Dokumentation zum GitLab Runner Helm-Chart.
Eigene Helm-Charts in der GitLab Helm Chart Registry veröffentlichen
Eigene Helm-Charts kannst du direkt in GitLab speichern: Jedes Projekt kann über die Paket-Registry als Helm-Chart-Repository dienen. In Kombination mit GitLab CI/CD paketierst und veröffentlichst du neue Chart-Versionen automatisch bei jedem Merge, etwa mit einem Job wie diesem:
publish-chart:
image: alpine/helm:latest
script:
- helm package ./mein-chart
- apk add --no-cache curl
- 'curl --fail-with-body --request POST --form "chart=@mein-chart-0.1.0.tgz" --user gitlab-ci-token:$CI_JOB_TOKEN "${CI_API_V4_URL}/projects/${CI_PROJECT_ID}/packages/helm/api/stable/charts"'
Wie du das Repository anschließend mit
helm repo add einbindest, beschreibt die Dokumentation zur Helm Chart Registry.
Zum Schluss beantworten wir die häufigsten Fragen rund um Helm.
Ist Helm kostenlos?
Ja, Helm ist Open-Source-Software und kostenlos nutzbar.
Helm selbst verursacht keine direkten Kosten. Einplanen solltest du aber den Aufwand für die Einarbeitung sowie für Design und Betrieb, bevor du dich für Helm entscheidest.
Braucht man Helm für Kubernetes?
Nein, Helm ist für den Betrieb von Kubernetes nicht zwingend nötig. Bei einfachen Setups mit wenigen Containern kann der Verwaltungsaufwand für Helm sogar größer sein als der Nutzen.
Bei komplexen Anwendungen mit vielen Ressourcen spielt Helm seine Vorteile dagegen voll aus. Entscheide also abhängig von Größe und Aufbau deiner Anwendung, ob sich Helm lohnt.
Was ist der Unterschied zwischen Helm und kubectl?
Helm ist ein Paketmanager für Kubernetes, mit dem du komplexe Anwendungen effizient verwaltest. kubectl ist das Kommandozeilen-Tool, mit dem du direkt mit einem Kubernetes-Cluster arbeitest, zum Beispiel um den Status von Anwendungen zu prüfen.
Beide Tools steuern Kubernetes, unterscheiden sich aber in ihrer Aufgabe und darin, auf welcher Ebene sie arbeiten.
Wo finde ich fertige Helm-Charts?
Die zentrale Anlaufstelle ist Artifact Hub, ein Projekt der CNCF. Dort findest du Charts für viele verbreitete Tools wie Monitoring-Stacks, Datenbanken, Ingress-Controller oder GitOps-Werkzeuge. Viele Projekte betreiben außerdem eigene offizielle Chart-Repositories, die du mit
helm repo add einbindest.
Bevor du ein Chart einsetzt, solltest du prüfen, wer es veröffentlicht, wie aktiv es gepflegt wird und welche Abhängigkeiten es mitbringt. Mehr dazu liest du im Abschnitt Helm sicher einsetzen.
Wie nutze ich Helm mit GitOps?
Bei GitOps beschreibst du den gewünschten Zustand deiner Anwendungen in einem Git-Repository, und ein Tool im Cluster gleicht den tatsächlichen Zustand automatisch daran an. Helm-Charts lassen sich dabei deklarativ einbinden: GitOps-Tools wie Flux oder Argo CD installieren und aktualisieren Charts direkt anhand der Konfiguration im Repository, statt dass jemand
helm install von Hand ausführt.
Mit GitLab setzt du diesen Ansatz über den GitLab-Agenten für Kubernetes und Flux um. Wie das funktioniert, erklärt die Dokumentation zu GitOps mit GitLab.
Wo finde ich offizielle Informationen zu Helm?
Offizielle Informationen findest du auf der Helm-Website. Die Dokumentation erklärt den Einstieg, die Installation und das Erstellen eigener Charts. Ein Teil der Seiten ist auch auf Deutsch verfügbar.
Über Artifact Hub findest du zudem Charts von Organisationen und der Community. Neuigkeiten veröffentlicht das Helm-Projekt im eigenen Blog. Es lohnt sich also, nicht nur bei der Einführung, sondern regelmäßig vorbeizuschauen.
Mit Helm, dem Paketmanager für Kubernetes, deployst und verwaltest du Anwendungen auf Kubernetes deutlich effizienter. Gerade bei komplexen Anwendungen beschleunigt das die Entwicklung spürbar. Bevor du Helm einführst, solltest du dich mit Funktionsweise und Bedienung vertraut machen und die passenden Sicherheitsmaßnahmen umsetzen.
Auch wenn du GitLab Self-Managed auf Kubernetes betreiben willst, kannst du dafür Helm nutzen. Und weil GitLab alle Funktionen für den Entwicklungsprozess in einer Plattform vereint, lohnt sich ein Blick auf GitLab, wenn du ohnehin deine Entwicklungsumgebung modernisieren willst.
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