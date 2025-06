Apprendre Python : tout savoir sur ce langage de programmation

Vous vous passionnez pour la programmation informatique et souhaitez en apprendre davantage sur Python ? Vous souhaitez savoir par où commencer pour maîtriser les bases de Python ? Découvrez dans cet article les concepts de base de ce langage.

Python est un langage de programmation puissant et facile à apprendre, à utiliser et à déployer, dont l'utilisation est très répandue dans la création d'applications web et de bureau. Python facilite également l'analyse de données et l'exécution de tâches DevOps. C'est un langage de programmation gratuit, open source et orienté objet, utilisé pour écrire des scripts simples, tout comme des programmes complexes. Parmi les près de 700 langages de programmation, Python se distingue comme l'un des plus accessibles pour les débutants.

Installer Python

Avant d'aborder les bases de Python, il est essentiel de télécharger et d'installer Python sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable. Python fonctionne sur plusieurs plateformes, dont Linux, Windows et Mac. Il est préinstallé sur la plupart des systèmes Mac et Linux, mais il est préférable de télécharger la dernière version depuis le site officiel de Python.

Pour vérifier la version actuelle de Python sur votre système, ouvrez la ligne de commande et tapez « python -V ».

Si votre version est obsolète, téléchargez l'installation 32 ou 64 bits à partir du site Web, selon la configuration de votre système.

Il existe d’autres alternatives pour télécharger le programme d’installation : sur Windows, vous pouvez l'installer directement à partir de Microsoft. Sur Linux, vous pouvez l'installer à l'aide du gestionnaire de paquets. Sur macOS, vous pouvez télécharger Python à partir de Homebrew.

Une fois le programme téléchargé, exécutez-le et confirmez l'installation du fichier. Vous pouvez dès lors commencer à utiliser Python.

Voici un exemple d'installation de Python pour Windows.

Exécuter Python dans l'invite de commande

Pour vérifier que Python est installé et fonctionne correctement sous Windows, ouvrez l'invite de commande et saisissez « python », ce qui lancera l'interpréteur. Vous pouvez y exécuter directement des codes Python. Par exemple, saisissez « 2*5+1 » et appuyez sur « Entrée ». Vous verrez « 11 » comme résultat. Saisissez « Quit () » pour quitter l'interpréteur.

Exécuter Python dans l'IDE

Maintenant que la dernière version de Python est installée, vous êtes prêt à commencer à programmer en Python. Pour écrire des scripts ou des programmes longs en Python, utilisez l'environnement de développement et d'apprentissage intégré (IDLE) de Python.

Lancez l'IDLE puis, dans le menu déroulant sélectionnez « Fichier », puis « Nouveau fichier », ce qui ouvre une nouvelle fenêtre d'édition. Vous avez à présent deux fenêtres sur votre écran : un shell Python et un fichier sans titre.

Le shell Python est un environnement REPL, abréviation de « read-eval-print-loop » (boucle de lecture-évaluation-affichage). Il exécute des extraits de code, généralement une instruction à la fois. Par exemple, en répétant le même calcul « 2*5+1 » que nous avons fait dans l'invite de commande, vous pouvez constater qu'un shell Python peut fonctionner comme une calculatrice.

La fenêtre sans titre est une fenêtre d'édition de texte permettant d'écrire des programmes complets. Le shell affiche son résultat. Par exemple, le premier programme conventionnel de Python pour les débutants consiste à afficher le texte « Hello World! ». Veillez à sauvegarder l'éditeur de texte avant de l'exécuter en appuyant sur « F5 ».

Les bases de Python

Nous savons que vous avez hâte de commencer à écrire de longs scripts pour des jeux et des sites Web, mais il vous reste encore un long chemin à parcourir pour y arriver. Comme pour l’apprentissage de tout autre langage, vous devez d'abord comprendre les bases de Python.

La fonction print(), comme nous l’avons vu dans l'exemple « Hello World! », affiche une valeur dans la fenêtre de résultat. Une valeur est la chose la plus élémentaire qu'un programme utilise. Il peut s'agir d'une chaîne de caractères, d'une valeur numérique ou de tout autre objet Python. Tout objet entre guillemets simples ou doubles est appelé chaîne de caractères (string).

Par exemple, le « Hello World! » affiché dans le programme ci-dessus est également une chaîne de caractères. Les valeurs numériques telles que 4 et 4.5 sont respectivement des nombres entiers et des nombres flottants. Vous pouvez transformer un nombre entier ou un nombre flottant en une chaîne de caractères, et vice versa en utilisant les fonctions intégrées int(), float() et str().

Le vocabulaire de Python

Python est un des langages de programmation les plus simples. Il est facile à lire et à comprendre. Contrairement aux langages humains, Python possède un vocabulaire restreint, et des mots-clés réservés ayant une signification particulière. Les termes ne faisant pas partie de ce vocabulaire réservé n'ont de sens que pour vous et sont appelés variables. Ces 35 mots-clés réservés sont les suivants :

Veillez à utiliser ces mots-clés dans leur but spécifique pour éviter d'induire l'interpréteur Python en erreur et de provoquer une erreur de syntaxe.

Nommer les variables

Vous aurez parfois besoin de stocker des valeurs dans votre code pour les récupérer plus tard, ce que vous pouvez faire en leur donnant des noms symboliques, appelés variables. Comme illustré ci-dessous, nous demandons à Python de stocker 5 et 6 avec les labels respectifs x et y, puis de les récupérer plus tard pour trouver leur somme.

Il existe des règles pour choisir le nom d'une variable ; le non-respect de ces règles entraînera une erreur de syntaxe.

Voici quelques règles obligatoires :

Le nom peut contenir des lettres et des chiffres, mais il ne peut pas commencer par un chiffre.

Un tiret bas peut être utilisé dans le nom pour séparer plusieurs mots.

Les symboles spéciaux comme @#$ sont interdits et ne doivent pas apparaître dans le nom.

Les mots-clés Python ne doivent pas être utilisés comme noms de variables.

Comprendre les opérateurs et les opérandes

Python utilise des symboles spéciaux appelés « opérateurs » pour représenter les calculs mathématiques de base. Les valeurs auxquelles ces opérateurs sont appliqués sont appelées opérandes. Les symboles utilisés comme opérateurs pour la soustraction, l'addition, la division, la multiplication et l'exponentiation sont respectivement -, +, /, * et **.

L'opérateur modulo (%) génère le reste du premier opérande divisé par le second opérande. Il est utile pour vérifier si un nombre est divisible par un autre et pour extraire le ou les chiffres les plus à droite d'un nombre.

Utiliser les expressions

Une combinaison de valeurs, de variables et d'opérateurs est appelée une expression. Une expression saisie dans le shell est évaluée et la réponse est affichée. Cependant, dans un script, une expression ne fait rien par elle-même.

Python utilise la convention mathématique PEMDAS pour les opérateurs, ce qui signifie que P pour Parenthèses a la priorité la plus élevée, puis Exponentiation, Multiplication et Division, qui ont la même priorité. L'Addition et la Soustraction viennent ensuite et ont également la même priorité. Les opérateurs qui ont la même préférence sont également évalués de gauche à droite.

Les opérateurs Addition et Multiplication fonctionnent aussi avec les chaînes de caractères pour la concaténation et la répétition d'une chaîne :

Python permet également d'obtenir la valeur d'une variable de l'utilisateur via son clavier. Cela peut être fait en utilisant une fonction intégrée appelée input.

Débutez sur Python en écrivant votre premier programme

Il est maintenant temps d'écrire votre premier programme simple en utilisant tout ce que vous avez appris dans cet article. Écrivez un script qui prend deux nombres en entrée (input) et les additionne. Faites-le de vous-même, puis consultez le code ci-dessous pour comparer votre travail.

Félicitations ! Vous venez d'écrire votre premier programme.

Apprendre Python est facile. Nous vous avons simplement aidé à acquérir les notions de base nécessaires pour maîtriser les bases de Python. C’est à vous de jouer maintenant !

Photo par David Clode sur Unsplash.