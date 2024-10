Élément essentiel de la plateforme DevOps de GitLab, le processus de livraison continue de GitLab rend la livraison de logiciels reproductible et à la demande, simplifiant ainsi la phase la plus complexe de l'approche DevOps tout en la rendant flexible, sécurisée et réalisable. La livraison continue de GitLab gère toutes les étapes du déploiement de votre code vers votre environnement de production. Cela inclut le provisionnement de l'infrastructure, la gestion des modifications via le contrôle de version, ainsi que la création de tickets et la gestion des versions. GitLab permet également un déploiement progressif du code, assure la vérification et la surveillance des modifications et offre la possibilité de revenir à une version antérieure si nécessaire. Le tout se fait dans une seule plateforme, qui héberge votre code source et prend en charge l'intégration continue.