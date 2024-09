L'objectif des entreprises qui pratiquent la livraison continue est de créer un processus de publication automatisé et reproductible (dit « ennuyeux »). La livraison continue (CD) permet aux équipes de planifier leurs processus de déploiement et leurs calendriers de sortie des nouvelles versions, d'automatiser l'infrastructure et les déploiements, et de gérer plus efficacement leurs ressources cloud.

Les environnements et les architectures de déploiement deviennent plus complexes en raison de l'augmentation de la vélocité de développement. Les équipes qui travaillent dans des environnements cloud peuvent utiliser des conteneurs et s'appuyer sur des outils d'orchestration tels que Kubernetes pour livrer les applications. D'autres équipes ont peut-être adopté une architecture de microservices. La livraison continue doit s'adapter à un large éventail de scénarios de déploiement pour réussir. C'est la raison pour laquelle les sorties de nouvelles versions peuvent souvent devenir un goulot d'étranglement dans le processus de livraison de logiciels.